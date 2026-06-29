株式会社ニューロープ、カイタックグループへ参画（子会社化）のお知らせ

株式会社ニューロープ

ファッション特化画像解析AI『#CBK scnnr（カブキスキャナー）』やトレンド分析・予測AI『#CBK forecast（カブキフォーカスと）』などの開発・運営を行う株式会社ニューロープ（本社：東京都渋谷区、CEO：酒井 聡、以下「ニューロープ」）は、既存株主からの株式譲渡を経て、アパレル・繊維領域および多角的なライフスタイル事業を展開するカイタックグループ（本部：岡山県岡山市、代表取締役：貝畑拓哉、以下「カイタック」）の子会社となりましたことをお知らせいたします。

■ 株式取得（子会社化）の背景と目的

ニューロープは2014年の創業以来、「ファッション業界のデータインフラになる」をミッションに掲げ、画像解析AIやデータサイエンスを用いて、アパレル企業のMD最適化やトレンド予測、ECリコメンドエンジンの提供などを先駆けてまいりました。

一方、カイタックは1948年の創業以来、素材開発から企画、海外自社工場を巻き込んだグローバル生産、販売（SPA）に至るまで、アパレルサプライチェーンのすべてを自社内で完結できる圧倒的な総合力を強みとしています。

この度、カイタックがニューロープの株式を取得しグループに迎えることで、両社の持つ強みを最大限に融合いたします。

ニューロープの狙い

カイタックが持つ強固な財務基盤、グローバルな生産ネットワーク、および豊富なアパレル実務の知見をバックボーンに得ることで、既存事業の収益化をさらに確実なものとします。またこれまで培ったビッグデータを徹底活用した「次世代型自社アパレルブランドの構築」や、「グローバル市場を見据えた海外展開」といった長期的なプロジェクトへの投資・開発に本格的に着手してまいります。

カイタックの狙い

これまでの伝統的なものづくりと強力なサプライチェーンに、ニューロープの高度なAI技術・先端ITノウハウを活かしてこれまでの既存事業をさらに強固にするだけでなく、テクノロジー領域への本格的な進出を果たし、アパレル業界全体のデジタルトランスフォーメーション（DX）を牽引する次世代のビジネスモデル確立を目指します。



なお、本子会社化に伴い、ニューロープのCEOには引き続き酒井 聡が就任し、組織体制を維持したまま事業の指揮を執ってまいります。

■ 代表コメント

株式会社カイタックホールディングス 代表取締役社長 貝畑 拓哉

「この度、卓越したAI技術とファッションデータを持つニューロープ社をグループに

迎えることができ、大変嬉しく、また心強く思っております。当グループが長年築き

上げてきた『素材開発から生産・販売までの一気通貫のサプライチェーン』に、ニュ

ーロープ社の高度な画像解析・トレンド予測AIが加わることで、これまでにないスピ

ードと精度を持ったものづくりが可能になります。単なる一企業のDXにとどまらず、

アパレル業界全体の未来を変える次世代ビジネスモデルを共に構築していけることを

確信しています。」

株式会社ニューロープ CEO 酒井 聡

「創業から10年以上にわたり、私たちは泥臭くファッションデータの蓄積とAIの精度向上に向き合ってきました。元々は業界の門外漢であったところ、皆さまとのお取り組みを通して業界構造を知り、バリューチェーンの複雑さに舌を巻きながら、一歩ずつ前進して今に至ります。既存事業もまだまだ途上ではありますが、チャレンジしたい構想も尽きません。一つはデータを直接ブランド運営に活かすこと。ブランド運営を通してデータをより実務にフィットさせることで、今のお取り引き先の皆さまにとってもより役立てていただけるはずです。そして言語に依存しない画像解析技術を海外に展開していくこと。これまでベトナムや中国の単発プロジェクトに向けて提供してきましたが、体制の問題で継続的に海外に向けてパブリッシュすることができませんでした。今回のカイタックグループへの参画を通して、ベンチャー単独では難しかった展開を押し進めていきます。これからのニューロープの進化に、ぜひご期待ください！」

■ 会社概要

株式会社ニューロープ

会社名：株式会社ニューロープ

役職・氏名：CEO 酒井 聡

所在地：東京都渋谷区桜丘町14-1 都築学園ハッチェリー渋谷

設立：2014年1月10日

主な事業内容：ファッション特化型AIの開発、SaaS・API提供、トレンド予測レポート事業

URL：https://www.newrope.biz/

カイタックグループ

グループ本部：株式会社カイタックホールディングス

代表者：代表取締役社長 貝畑 拓哉

本部所在地：岡山県岡山市北区昭和町3-12

創業：1948年10月26日

主な事業内容：繊維・アパレル製品の企画・製造・販売、不動産事業、商業施設運営、教育事業など

URL：https://www.caitac.co.jp/