フォトスタジオが“フォトテーマパーク”へ進化！スタジオキャラット アリオ西新井店が「我が家が主役！」をコンセプトにリニューアルオープン

株式会社キャラット01_スタジオキャラット西新井店リニューアル

全国にフォトスタジオを展開する株式会社キャラット（本社：奈良県香芝市、代表取締役社長：奥野 貴之）は、スタジオキャラット アリオ西新井店を2026年7月13日（月）にリニューアルオープンいたします。

今回のリニューアルでは、「我が家が主役！遊びながら撮れるフォトテーマパークへようこそ」をコンセプトに、撮影のために訪れる場所ではなく、家族みんなで楽しめる体験型フォトスタジオへと進化。キッズ専用カウンターやファーストミート演出、全7種の世界観スタジオなど、家族が主役になれる新たな体験コンテンツを導入します。

またリニューアルオープン当日には、記念イベント「キャラット西新井フェスティバル(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000227.000060054.html)」を開催いたします。

家族が主人公になれる“フォトテーマパーク”

近年、子育て世代を中心に、モノを所有することよりも体験そのものを重視する価値観が広がっています。スマートフォンで写真を撮ることが当たり前になった今、フォトスタジオには撮影以上の体験価値が求められています。スタジオキャラットでは、記念写真を残すだけではなく、撮影する時間そのものを家族の思い出として楽しんでいただきたいという想いから、新たなスタジオづくりに取り組みました。

02_スタジオキャラット西新井店リニューアル

リニューアルするスタジオキャラットアリオ西新井店では、写真を撮るために緊張してポーズをとるのではなく、子どもたちが遊びながら自然と笑顔になり、家族みんなが夢中になれる空間を目指しました。スタジオ内にはまるでテーマパークを巡るようなワクワクするしかけを散りばめ、撮影そのものが家族の思い出になる体験を提供します。記念写真を残すだけではなく、「家族みんなで遊んだ時間そのものを残す」ことを大切にした新しいフォトスタジオです。

03_キッズカウンターキッズカウンター

お子様専用カウンターでお出迎えします。

到着したその瞬間からワクワク。フォトパークの体験はここからスタートします。

04_ファーストミートファーストミートでスペシャル演出

お気に入りの衣装を着てヘアメイクで変身したお子様の晴れ姿。

その姿を引き立てる空間と演出をご用意しました。

親子での感動体験として、初めての”ご対面”を特別なものにします。

05_ガチャガチャ巨大カプセルトイ

お得なプランが入った、カプセル直径約20cmの巨大カプセルトイを設置。大人もこどもも、家族みんなで楽しめます。

06_フォトテーマパーク7つの世界観を巡るフォトテーマパーク

様々な世界観で没入感を味わえる全7つのセットをご用意。

非日常の空間で特別な写真撮影を体験していただけます。

また今回のリニューアルを記念したイベント「キャラット西新井フェスティバル」を2026年7月13日（月）に開催。高さ2m、カプセル20cmの巨大カプセルトイや3D家族フォト体験など、家族で楽しめる様々な企画をご用意しております。

リニューアル特別プラン

西新井フェスティバルについて詳細はこちら :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000227.000060054.html【１】衣装着放題プラン07_スタジオキャラット西新井店リニューアル

販売時期：※2026年7月14日（火）～2026年9月30日（水）

所要時間：2時間制（※1）

対象年齢：13歳までのお子さま

価格：40,000円（税込）

内容：

・衣装着放題

・ヘアセット、ポイントメイク、着付け各1回

・データ80カット

・スタイルブック1冊（20カット）

・感動スライドムービー（※2）

※1 来店から退店までの時間となります。また時間内での着放題となります。

※2 商品は別途送料1,450円（税込）をいただきます。

※ ひと家族につき1プランまで購入可能です。

※ 午後割・ベビ割は対象外です。

【２】ファミリー着物プラン08_スタジオキャラット西新井店リニューアル

販売時期：※2026年7月14日（火）～2026年9月30日（水）

所要時間：2～3時間（※1）

対象年齢：13歳までのお子さま

価格：60,000円（税込）

内容：

・衣装1着

・ヘアセット、ポイントメイク、着付け各1回

・パパママ撮影用衣装各1着（着付け込み）

・データ80カット

・スタイルブック2冊（20カット）

・感動スライドムービー（※2）

※1 来店から退店までの時間となります。

※2 商品は別途送料1,450円（税込）をいただきます。

※ ひと家族につき1プランまで購入可能です。

※ 午後割・ベビ割は対象外です。

【３】選べる特典

衣装着放題プラン、ファミリー着物プランをご購入の方に、１.～３.からいずれか1つを選べる撮影特典をご提供します。

１.七五三撮影特典

七五三お参り用着物レンタル優待価格チケットをプレゼント（着付け・ヘアセット付）

２.お宮参り撮影特典

お宮参り用初着1日レンタル無料（帽子・よだれかけ付）

※撮影日の前後1カ月でレンタル可

※一部使用料がかかる衣装がございます。

33,000円（税込）以上のご購入で写真入り命名書プレゼント

※お宮参り撮影の方のみ

※お子様おひとりにつき1枚

※ご購入カットより作成

※別途送料が必要です。

３.1歳バースデー撮影特典

選び取りカード＆手足型台紙

バースデーケーキセットでの撮影

ミルクバス風セットでの撮影

平日限定スマッシュケーキ撮影

１.～３.の特典すべて

※撮影特典は1プランにつき1つまで

※七五三撮影の購入特典は併用不可

スタジオキャラットアリオ西新井店

【店名】スタジオキャラット アリオ西新井店

【住所】〒123-0843 東京都足立区西新井栄町１丁目２０－１ アリオ西新井 3F

【アクセス】東武伊勢崎線「西新井駅」西口より徒歩８分（東京メトロ半蔵門線・日比谷線直結）

【電話番号】050-1864-0613

【営業時間】10:00～21:00

【定休日】年中無休

【URL】 https://www.caratt.jp/store/703/

【Instagram】https://www.instagram.com/caratt_nishiarai/

※店舗の営業時間および営業日に変更がある可能性がございます。詳細はwebサイトをご確認ください。

※本プレスリリースの画像は、全て他スタジオでのイメージカットです。

スタジオキャラット

09_スタジオキャラット

七五三、バースデー、卒入園・卒入学などお子さまを中心とした記念写真から大学卒業や成人式などの振袖まで、幅広い年代の方に対応したご家族の記念写真を撮影します。最新のトレンドを取り入れ、衣装や撮影セットもオリジナルで制作しています。

HP：https://www.caratt.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/studio_caratt/