合祀を選んだ理由1位は「お墓の継承者がいない」54.00％｜82.00％が「合祀してよかった」と回答、一方で「親族トラブル」への不安も39.00％【わたしたちの墓じまい】

株式会社huhu

近年、お墓の継承者不在や管理負担の増加を背景に、「合祀（ごうし）」を供養の選択肢として検討する人が増えています。

一方で、合祀は一度行うと遺骨を取り出せない供養方法であるため、「親族とのトラブルにならないか」「後悔しないか」といった不安を抱える人も一定数存在します。

そこで、離檀代行・墓じまい代行業者『わたしたちの墓じまい』（https://kaiso.or.jp/haka/）を運営する株式会社フーフー（本社：神奈川県藤沢市、代表：高木）は、実際に合祀を経験した男女100人を対象に「合祀に関する実態調査」を実施しました。

本調査では、

- 合祀を選んだきっかけ（複数回答可）- 合祀をしてよかったこと（複数回答可）- 合祀をする際に不安だったこと（複数回答可）- 合祀後の満足度

について設問を設定し、回答結果を集計しました。

本リリースでは、各設問の選択傾向と結果から確認できたポイントを中心に調査結果を公開します。

図表素材は、報道・記事制作時の引用素材としてもご活用いただけます。

▼調査結果特設ページ

https://kaiso.or.jp/media/hakajimai-memorial/goushibo-koukai/

1. 合祀を選んだきっかけは「お墓の継承者がいない」54.00％

合祀を経験した100人に「合祀を選んだきっかけ」を尋ねたところ、「お墓の継承者がいない」54人（54.00％）が最多となりました。

次いで「遠方でお参りが困難」41人（41.00％）、「費用を抑えたい」38人（38.00％）が続きました。

合祀は、継承者不在や物理的な管理負担といった現実的な課題を背景に選ばれていることが分かります。

お墓の維持が難しい状況において、将来を見据えた選択として合祀が検討されている実態がうかがえます。

【内訳（人数）】（n=100／複数回答）

- お墓の継承者がいない：54人- 遠方でお参りが困難：41人- 費用を抑えたい：38人- 墓じまい後の供養先として：28人- お墓を持っていない：4人- その他：1人

2. 合祀を選んでよかったことは「管理を任せられる」63人が最多

「合祀を選んでよかったこと」を尋ねたところ、「管理を任せられる」63人が最多となりました。

次いで「次世代に負担を残さなくて済む」54人、「費用を抑えられる」45人が続きました。

管理や費用といった負担の軽減に加え、将来的な不安の解消につながっている点が評価されていることが分かります。

合祀は、現代のライフスタイルに適した供養方法として受け入れられている傾向が見られます。

【内訳（人数）】（n=100／複数回答）

- 管理を任せられる：63人- 次世代に負担を残さなくて済む：54人- 費用を抑えられる：45人- 宗旨や宗派を問わず受け入れてもらえる：6人

わたしたちの墓じまいでは、「永代供養を検討している男女100人」にもアンケート調査を実施しています。

実際の声をもとに、永代供養のメリットや検討する理由、後悔しないポイントなどについて記載していますので、詳しく知りたい方はぜひ下記をご覧ください。

『永代供養とは？100人に聞いた検討理由と後悔しないための判断基準』

▶︎ https://kaiso.or.jp/media/hakajimai-memorial/eitaikuyo-guide/

3. 合祀時の不安は「親族や周囲からの反対やトラブル」39人が最多

「合祀をする際に不安だったこと」を尋ねたところ、「親族や周囲からの反対やトラブル」39人が最多でした。

次いで「個別に手を合わせる場所がなくなる寂しさ」34人、「遺骨を取り出せない」32人が続きました。

合祀は仕組み上の不可逆性に加え、親族間の合意形成や感情面での課題が大きいことが分かります。

実施前の十分な話し合いが重要であることが示される結果となりました。

【内訳（人数）】（n=100／複数回答）

- 親族や周囲からの反対やトラブル：39人- 個別に手を合わせる場所がなくなる寂しさ：34人- 一度合祀すると遺骨を取り出せない：32人- 見ず知らずの人と一緒に埋葬される抵抗感：23人- 特になかった：16人- その他：1人

4. 合祀後の満足度は82.00％が「よかった」と回答

「合祀してよかったと思いますか」と尋ねたところ、「よかった」28人（28.00％）、「どちらかといえばよかった」54人（54.00％）となり、合計82人（82.00％）が肯定的に評価しました。

一方で、「少し後悔している」2人（2.00％）、「後悔している」1人（1.00％）と、後悔を感じている層は少数にとどまりました。

合祀は一定の不安を伴う選択である一方で、実施後は多くの人が納得感を得ていることが分かります。

【内訳（人数）】（n=100）

- よかった：28人（28.00％）- どちらかといえばよかった：54人（54.00％）- どちらともいえない：15人（15.00％）- 少し後悔している：2人（2.00％）- 後悔している：1人（1.00％）

4-1.合祀を選んで満足している人の声（自由回答）

【自由回答 一部抜粋】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/57557/table/21_1_cf2325d3620d515e78bacf7750ef42f8.jpg?v=202606291052 ]

自由回答からは、合祀によって「費用負担」と「管理の手間」の双方が軽減される点に加え、将来に対する不安が解消されたことへの安心感が強く評価されていることが分かります。

特に「次世代に負担を残さない」という観点での満足度が高く、自分の代でお墓の問題に区切りをつけられたことが、心理的な負担の軽減につながっていると考えられます。

4-2.合祀を選んで後悔している人の声（自由回答）

【自由回答 一部抜粋】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/57557/table/21_2_3bf94fecd0fb77d6ca1ea2d1525a5331.jpg?v=202606291052 ]

自由回答からは、合祀そのものの利便性よりも、「不可逆性」や「心情面」「親族関係」といった要素が後悔の要因となっていることが確認できます。

特に、事前の合意形成が不十分な場合や、供養に対する価値観の差がある場合に、後から違和感や葛藤が生じやすい傾向が見られました。

そのため、費用や管理面だけでなく、親族間での認識共有や感情面の整理を含めた検討が、後悔を防ぐ上で重要であるといえます。

調査結果まとめ

本調査では、

- 合祀を選んだ理由は「お墓の継承者がいない」54.00％が最多- 「管理を任せられる」「次世代負担の軽減」など実務面でのメリットが評価- 一方で「親族トラブル」「供養の拠り所の喪失」など心理的・関係性の不安が存在- 合祀後は82.00％が「よかった」と回答し、満足度は高い傾向- 自由回答からは「負担軽減による安心感」と「不可逆性や親族間の認識差への懸念」が共存している実態

という結果が明らかになりました。

合祀は、管理負担や継承問題の解決手段として支持されている一方で、不可逆性や親族間の合意形成といった課題も伴う供養方法です。

そのため、実施にあたっては事前の十分な情報収集と関係者間の話し合いが重要であるといえます。

本調査結果の詳細データおよび図表素材は、以下の特設ページにて公開しています。

報道・記事制作時の引用素材としてもご利用いただけます。

▼調査結果特設ページ

https://kaiso.or.jp/media/hakajimai-memorial/goushibo-koukai/

【調査概要】

調査方法：インターネットアンケート

調査対象：合祀の経験がある男女

※本調査は「わたしたちの墓じまい」利用者に限定したものではありません。

アンケート母数：100名

実施日：2026年4月14日

調査実施主体：株式会社フーフー「わたしたちの墓じまい」（https://kaiso.or.jp/haka/）

関連ページ：https://kaiso.or.jp/media/hakajimai-memorial/goushibo-koukai/

【わたしたちの墓じまいとは】

創業2002年、丁寧さと安さが自慢の、離檀代行、墓撤去工事、改葬手続き代行、格安永代供養紹介まで全て行う墓じまい専門業者。本社は神奈川県、全国に15の支店（加盟店）があり、日本全国からの依頼に対応しています。

【対応エリア】

北海道｜ 青森県｜ 岩手県｜ 宮城県｜ 秋田県｜ 山形県｜ 福島県｜ 茨城県｜ 栃木県｜ 群馬県｜ 埼玉県｜ 千葉県｜ 東京都｜ 神奈川県｜ 新潟県｜ 富山県｜ 福井県｜ 石川県｜ 山梨県｜ 長野県｜ 岐阜県｜ 静岡県｜ 愛知県｜ 三重県｜ 滋賀県｜ 京都府｜ 大阪府｜ 兵庫県｜ 奈良県｜ 和歌山県｜ 鳥取県｜ 島根県｜ 岡山県｜ 広島県｜ 山口県｜ 徳島県｜ 香川県｜ 愛媛県｜ 高知県｜ 福岡県｜ 佐賀県｜ 長崎県｜ 熊本県｜ 大分県｜ 宮崎県｜ 鹿児島県｜ 沖縄県

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運営会社：株式会社フーフー

設立：2002年

本社所在地：神奈川県藤沢市

会社概要：https://kaiso.or.jp/haka/privacypolicy/

お問い合わせ：https://kaiso.or.jp/haka/contact/