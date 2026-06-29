フォトスタジオが“遊びに行く場所”へ。GiGOとのコラボによる高さ約2mの巨大カプセルトイが登場！スタジオキャラット「キャラット西新井フェスティバル」開催

株式会社キャラット01_キャラット西新井フェスティバル

全国にフォトスタジオを展開する株式会社キャラット（本社：奈良県香芝市、代表取締役社長：奥野 貴之）は、スタジオキャラット アリオ西新井店のリニューアル(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000228.000060054.html)を記念し、体験型イベント「キャラット西新井フェスティバル」を2026年7月13日（月）に開催いたします。

写真を撮る場所から、家族みんなで思い出をつくる場所へ。本イベントは、リニューアルコンセプト「我が家が主役！遊びながら撮れるフォトテーマパークへようこそ」を体現するイベントとして開催します。アミューズメント施設「GiGO」とのコラボにより実現した高さ約2m、カプセル直径約20cmの巨大カプセルトイをはじめ3D写真体験やオリジナル免許証など、家族みんなで楽しめるフォトスタジオ体験を提供いたします。

「キャラット西新井フェスティバル」概要

スタジオキャラットアリオ西新井店のリニューアルを記念して、「キャラット西新井フェスティバル」を開催します。本フェスティバルでは巨大カプセルトイをはじめ、3D家族写真体験やプリンセス・プリンスモデル体験など、スタジオキャラットとして初の試みを多数実施いたします。

開催概要

開催日時：2026年7月13日（月）11:00～17:00

開催場所：スタジオキャラットアリオ西新井店

〒123-0843 東京都足立区西新井栄町1丁目20-1 アリオ西新井 3F

参加費 ：無料

参加方法：１.スタジオキャラット公式Instagram(https://www.instagram.com/studio_caratt/)をフォロー

２.スタジオキャラットアリオ西新井店の公式Instagram(https://www.instagram.com/caratt_nishiarai/)をフォロー

３.スタジオキャラット公式LINE(https://s.lmes.jp/landing-qr/1654987519-XLRyAazn?uLand=0z0huk)のお友達追加

優先入場

スタジオキャラットをご利用いただいたことがあるお客様限定で、10:00から1時間限定の優先入場枠をご用意します。

当日は多くのお客様のご来場が予想されるため、優先入場は最大140組限定でのご案内となります。イベントをより快適にお楽しみいただくため、参加をご希望のお客様は早めのお申し込みをおすすめしております。

申込条件：スタジオキャラットをご利用いただいたことがあるお客様

対象時間：10:00～11:00

対象組数：最大140組

※抽選制となります。当選者には2026年7月6日（月）以降にご連絡します。

申し込みはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4n31PPZo2RIPQDUww_35rK-0U8C7nEdcfOlFQ_uQ6zwncTg/viewform

家族みんなでワクワク！体験型イベント内容

【１】＜目玉企画＞限定100個！巨大カプセルトイ02_キャラット西新井フェスティバル

イベント最大の目玉は、アミューズメント施設「GiGO」とのコラボで実現した巨大カプセルトイです。会場に設置されたカプセルトイは、大人の身長を超える高さ約2m。来場者は大きなハンドルを回しながら、直径約20cmの巨大カプセルを受け取ることができます。

カプセルトイでは、各賞に応じて内容の異なる撮影プランが当たるくじ形式となっており、フォトスタジオならではの多様な撮影体験をお楽しみいただけます（※1）。

参加費：1回20,000円（税込）

巨大カプセルトイ内容：

[表: https://prtimes.jp/data/corp/60054/table/227_1_a18b812ad2cdfa4f5e3364c69746b698.jpg?v=202606291052 ]

※午後割・ベビ割は対象外です。

※撮影状況により、納品枚数はお客様ごとで異なります。予めご了承ください。

※データはスタッフセレクト、A4サイズ用紙プリントまで可能です。

※一部衣装について撮影時ランクアップ料金を頂戴しております。

※1 ・本企画はくじ形式での提供となり、各賞により提供内容が異なります。

・抽選により各賞が決定されます。

・本企画は先着100回限定での実施となり、予定数に達し次第終了いたします。

・各賞の提供内容には条件・制限がございます。詳細は当日会場にてご案内いたします。

・内容は当社が提供する撮影サービスをもとに構成されています。

巨大カプセルトイについて

本企画は、アミューズメント施設「GiGO」を展開する株式会社GENDA GiGO Entertainment（以下、GiGO）とのコラボレーションにより実現しました。当社とGiGOは株式会社GENDAのグループ企業です。スタジオキャラットが提供する「家族の思い出づくり」と、GiGOが培ってきた「ワクワクするASOBIの体験」。フォトスタジオとアミューズメント施設、それぞれが持つ「思い出づくり」のノウハウを掛け合わせることで実現しました。

今後も当社は、本企画を皮切りにGENDAのグループ企業各社との連携を強化し、フォトスタジオの枠を超えた新たな体験価値の創出に取り組んでまいります。

【２】＜目玉企画＞無料3D家族写真体験 ※整理券配布

写真では残しきれない家族の距離感や空気感まで立体データとして保存できる、新しい記念写真体験です。専用カメラで撮影するだけで、表情やポーズまで立体的に再現された3Dデータを作成することができます。今回TAVIO 3Dフォトブースとのコラボで実現しました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=N0NdWWuaG_U ]

参加費：無料

内容 ：3D家族写真撮影

3D写真データ

チェキ1カット

※撮影は私服のみ

※先着で140組前後のご案内となります

※当日は10:30より整理券を配布します

【３】＜人気企画＞ハイハイレース03_キャラット西新井フェスティバル

ハイハイ期の今しかない成長の瞬間を応援する人気企画です。

開催時間：10:30～12:30

応募期間：2026年6月8日（月）～2026年6月30日（火）

参加費：無料

内容 ：優勝者にはその場で無料撮影（5カットプレゼント）

※抽選制となります。当選者には2026年7月6日（月）以降にご連絡します。

申し込みはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4n31PPZo2RIPQDUww_35rK-0U8C7nEdcfOlFQ_uQ6zwncTg/viewform【４】＜限定企画＞キッズ＆ベビー免許証デビュー04_キャラット西新井フェスティバル

免許証用の写真を撮影して、世界にひとつだけのオリジナル免許証を作れます。

開催時間：10:00～16:30

応募期間：2026年6月8日（月）～2026年6月30日（火）

参加費：お一人さま500円（税込）

内容 ：参加者全員にオリジナル免許証＆オリジナル免許証データプレゼント

※抽選制となります。当選者には2026年7月6日（月）以降にご連絡します。

申し込みはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4n31PPZo2RIPQDUww_35rK-0U8C7nEdcfOlFQ_uQ6zwncTg/viewform【５】＜限定企画＞なりきりプリンセス＆プリンスモデル体験05_キャラット西新井フェスティバル

今日は主役に。憧れの衣装に変身してランウェイ体験ができます。

開催時間：13:00～17:00

応募期間：2026年6月8日（月）～2026年6月30日（火）

参加費：お一人さま3,300円（税込）

内容 ：データ3カット

洋装衣装1着

ヘアセット

ポイントメイク

※抽選制となります。当選者には2026年7月6日（月）以降にご連絡します。

申し込みはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4n31PPZo2RIPQDUww_35rK-0U8C7nEdcfOlFQ_uQ6zwncTg/viewform【６】縁日体験06_キャラット西新井フェスティバル

ヨーヨーや射的など縁日といえば！の体験をご用意。家族みんなで楽しめる縁日体験です。

※当日混みあった場合は整理券を配布する可能性があります。

スタジオキャラット アリオ西新井店

【店名】スタジオキャラット アリオ西新井店

【住所】〒123-0843 東京都足立区西新井栄町１丁目２０－１ アリオ西新井 3F

【アクセス】東武伊勢崎線「西新井駅」西口より徒歩８分（東京メトロ半蔵門線・日比谷線直結）

【電話番号】050-1864-0613

【営業時間】10:00～21:00

【定休日】年中無休

【URL】 https://www.caratt.jp/store/703/

【Instagram】https://www.instagram.com/caratt_nishiarai/

※店舗の営業時間および営業日に変更がある可能性がございます。詳細はwebサイトをご確認ください。

※本プレスリリースの画像は、全て他スタジオでのイメージカットです。

スタジオキャラット

07_スタジオキャラット

七五三、バースデー、卒入園・卒入学などお子さまを中心とした記念写真から大学卒業や成人式などの振袖まで、幅広い年代の方に対応したご家族の記念写真を撮影します。最新のトレンドを取り入れ、衣装や撮影セットもオリジナルで制作しています。

HP：https://www.caratt.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/studio_caratt/