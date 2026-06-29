ヤプリ、「LINEヤフー Partner Program」において「Technology Partner」の「LINEミニアプリ部門」に認定
株式会社ヤプリ（本社：東京都港区、代表取締役：庵原 保文）は、LINEヤフー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO：出澤 剛）が提供するマーケティングソリューションの導入ならびに支援など各領域に特化したパートナーを認定する「LINEヤフー Partner Program」において、2026年度の「Technology Partner」のミニアプリ部門に認定されました。
■「LINEヤフー Partner Program」について
「LINEヤフー Partner Program」は、LINEおよびYahoo! JAPANを活用したマーケティング・CX 課題の解決をより積極的に推進することを目的に導入された、「Sales Partner」「Technology Partner」「Network Partner」「Adtech Partner」「Industry Solution Partner」の各カテゴリーにおいて、広告代理店やサービスデベロッパーを認定するプログラムです*。
*「Sales Partner（認定Partner、Store Promotion Partner、Ads Operation Badge、Ads Policy Badge）」「Technology Partner（コミュニケーション部門、販促部門、LINEミニアプリ部門）」「Network Partner（Display Ad Network Partner、Search Ad Network Partner）」「Adtech Partner（効果測定認定パートナー）」「Industry Solution Partner（Education Partner）」において認定が行われます。
■「Technology Partner」について
この度、ヤプリが認定された「Technology Partner」は、「LINE公式アカウント」「LINEで応募」「LINEミニアプリ」を中心としたマーケティングソリューションとAPI関連サービスの導入において、技術支援を行うパートナーです。
ヤプリが認定された「LINEミニアプリ部門」においては、より優れたユーザー体験と企業DXに貢献する「LINEミニアプリ」の開発推進を行うパートナーが認定されます。
ヤプリは、この度の認定を受けLINEヤフー株式会社が提供するマーケティングソリューションならびに市場の成長に寄与し、多くのクライアントのマーケティングに貢献してまいります。
■ホワイトペーパー＆Yappli MiniAppプロダクト紹介動画公開中
LINEミニアプリか公式アプリか。自社に最適なのはどっち?
～顧客利用シーンで使い分ける、 マルチチャネル設計完全ガイド～
https://go.yapp.li/document_wp_LINE/App.html
Yappli MiniAppプロダクト紹介動画
https://youtu.be/kZRVj_I5Qh4
■株式会社ヤプリについて
株式会社ヤプリは、「デジタルを簡単に、社会を豊かに」をミッションに、企業と顧客・従業員の体験をつなぎ、価値を高めるワンプラットフォームを提供しています。ノーコードアプリ開発プラットフォーム「Yappli」をはじめ、次世代Web構築「Yappli WebX」、LINEミニアプリ開発「Yappli MiniApp」、モバイルオーダー「Yappli MobileOrder」を展開しており、1,100社以上に導入されています。
Yappli：https://yapp.li/
Yappli WebX：https://webx.sites.yappli.com/
Yappli MiniApp：https://miniapp.yapp.li/
Yappli MobileOrder：https://yappli-fc.co.jp/
UNITE by Yappli：https://unite.yapp.li/
本社 ：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー41階
エリア支社：グランフロント大阪北館8階（大阪）、ONE FUKUOKA BLDG. 7階（福岡）
代表者 ：代表取締役 庵原 保文
事業内容 ：「Yappli」「Yappli WebX」「Yappli MiniApp」「Yappli MobileOrder」の開発・提供
URL ：https://yappli.co.jp