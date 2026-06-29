写真を「残す」から、思い出を「体験する」へ。株式会社キャラットと3Dフォトサービスを提供する株式会社OpenHeartが協業

株式会社キャラット

株式会社キャラット（本社：奈良県香芝市、代表取締役社長：奥野貴之）と、3Dプラットフォーム「TAVIO」を展開する株式会社OpenHeart（本社：東京都港区、代表取締役社長：渡邉 晃司、以下OpenHeart）は、家族の記念日を新しい形で残すことを目的に協業を開始いたします。

協業第一弾として、2026年7月13日（月）にリニューアルオープンするスタジオキャラット アリオ西新井店にて、3D撮影システム「TAVIO 3D」を使用した「3D家族フォト体験」を提供します。本取り組みは、フォトスタジオと3Dフォトプラットフォームの連携により、家族の思い出を平面の写真だけでなく「立体的な記憶」として残す新たな試みです。また、スタジオキャラットとして3Dフォト体験を本格導入する初の取り組みとなります。

写真だけでは残しきれない「その瞬間」を未来へ

七五三、お宮参り、誕生日、入学・卒業。家族の人生には、一度しか訪れない大切な瞬間があります。

当社はこれまで、記念日を世界でいちばん幸せな一日にするため、数多くの家族の節目を写真として残してきました。

一方、OpenHeartが展開するTAVIOは、「思い出を空間ごと保存・共有する」という思想のもと、写真や動画では伝えきれない空気感や距離感、空間そのものを3Dで記録する技術を開発しています。

近年、スマートフォンの普及により誰もが気軽に写真を残せる時代になりました。その一方で、フォトスタジオには「写真を撮ること」だけではない、より特別な体験価値が求められています。

そのような状況下で、今回両社の「大切な思い出を、より豊かに未来へ残したい」という想いが一致し、協業に至りました。当社が培ってきた撮影技術やノウハウと、OpenHeartが持つ独自の3D生成技術「TAVIO ENGINE」。両社の強みを掛け合わせることで、単なる撮影サービスではなく、「未来に残したくなる体験」の創出を目指します。

家族写真の新しい選択肢「3D家族フォト体験」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=N0NdWWuaG_U ]

今回スタジオキャラット アリオ西新井店で提供する3D家族フォト体験では、専用の3D撮影システム「TAVIO 3D」を使用し、家族の姿を立体データとして記録します。完成したデータは360度自由に閲覧でき、表情やポーズだけでなく、その場の距離感や空気感までも立体的に再現。従来の写真では切り取れなかった家族の存在感や関係性を、よりリアルな形で未来へ残すことが可能になります。

「家族みんなで笑っていた瞬間」

「小さかった子どもの姿」

「その時の空気感」

それらを平面ではなく空間として保存する、新しい記録体験です。

今後の展望

OpenHeartと当社は今回の協業を皮切りに、七五三やお宮参り、成人式など人生の節目における3D活用の可能性を広げていく予定です。また、将来的には他店舗での展開や、新たな記念日体験の開発も視野に入れています。

写真を見るだけではなく、思い出の空間そのものを体験できる世界へ。

株式会社キャラットとOpenHeartは、フォトスタジオ業界における新たな価値創造に挑戦し、次世代の記念日体験の実現を目指してまいります。

株式会社OpenHeart 会社概要

会社名：株式会社OpenHeart

本社 ：〒105-6415 東京都港区虎ノ門1丁目17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階

3Dフォトスタジオ: 〒111-0033 東京都台東区花川戸2丁目20-3クインメゾン浅草 1階

代表 ：代表取締役社長 渡邉 晃司

HP：https://openheart.co.jp/

3Dプラットフォーム「TAVIO」公式サイト：https://tavio.ai/

株式会社キャラット 会社概要

会社名：株式会社キャラット

本社 ：奈良県香芝市鎌田416-1

代表 ：代表取締役社長 奥野貴之

HP ：https://caratt.studio/system/

スタジオキャラット 公式サイト：https://www.caratt.jp/