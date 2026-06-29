【株式会社CIO】Amazonで開催される「Amazon プライムデー」対象商品 第2弾を発表！「SMARTCOBY」シリーズや半固体系モバイルバッテリーが特別価格で登場！

株式会社CIO

日本発のガジェットメーカー、株式会社CIO（本社：大阪府守口市、代表取締役：中橋翔大）は、Amazonにて開催される「Amazon プライムデー」に参加いたします。「プライムデー先行セール」（2026年7月7日（火）00:00～7月9日（木）23：59）と「プライムデー」（2026年7月10日（金）00:00～7月13日（月）23:59）の両方の期間を通じて、セール価格でご購入いただけます。(※1)

ただし、在庫がなくなり次第終了となります。

Amazon プライムデー対象商品発表第2弾では、CIOの大人気モバイルバッテリー「SMARTCOBY」シリーズや燃えにくい「半固体系モバイルバッテリー」などのセール対象商品を発表。

CIO プライムデー特設ページ：https://connectinternationalone.co.jp/bigsale/(https://connectinternationalone.co.jp/bigsale/)

CIOのAmazonストアページはこちら：https://www.amazon.co.jp/stores/%EF%BC%A3%EF%BC%A9%EF%BC%AF/page/F6313E8D-EBBD-4B75-9033-4D89951F1D23(https://www.amazon.co.jp/stores/%EF%BC%A3%EF%BC%A9%EF%BC%AF/page/F6313E8D-EBBD-4B75-9033-4D89951F1D23)

・SALE対象 おすすめ「半固体系モバイルバッテリー」

SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K

約14mmの薄型設計でありながら、Qi2.2による最大25Wのワイヤレス充電と、有線最大20W出力に対応。さらに、燃えにくさを追求した半固体系バッテリーセルを採用し、安全性にも配慮したモバイルバッテリーです。

約22cmの脱着式USB-Cケーブルを内蔵しているため、ケーブル忘れを防ぎつつ、必要なときにすぐ充電可能。5000mAhの使いやすい容量と、スマートフォンに吸着して持ち運びやすいサイズ感です。

セール価格：5,980（税込）16%OFF

販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FTZ46NF8(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FTZ46NF8)

SMARTCOBY Pro SLIM SS

約16mmの薄型設計と10,000mAh、単ポート最大35W出力に対応した半固体系モバイルバッテリーです。USB-C×2、USB-A×1の計3ポートを搭載。スマートフォンやタブレット、ノートPCなど幅広い機器に対応し、最大3台までの同時充電が可能です。

さらに、パススルー充電に対応しており、本体を充電しながら接続機器への給電も可能。本体表面にはデジタル残量表示を採用し、バッテリー残量や充電状況をひと目で確認できます。

従来の使いやすさを継承しながら、半固体電池を採用することで、安全性と実用性の両立を追求した、より進化したモバイルバッテリーです。

セール価格：4,980円（税込）21%OFF

販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GMX4WKYG(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GMX4WKYG)

SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh

20,000mAhの大容量を備えながら、単ポート最大35W出力に対応した半固体系モバイルバッテリーです。

本体サイズは約91×68.8×29.5mm、重量は約320gで、大容量モデルでありながら外出や旅行にも取り入れやすいサイズ感です。USB-C×2、USB-A×1の計3ポートを搭載。スマートフォンやタブレット、ノートPCなど幅広い機器に対応し、最大3台までの同時充電が可能です。

さらに、本体への蓄電も最大35W入力に対応しており、容量・出力・携帯性のバランスを追求。

従来の使いやすさを継承しながら、半固体電池を採用することで、安全性にも配慮した大容量モバイルバッテリーとして展開します。

セール価格：7,480円（税込）19%OFF

販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GMXGS247(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GMXGS247)

SMARTCOBY TRIO 67W SS20000mAh

20,000mAhの大容量を備えながら、単ポート最大67W出力に対応した半固体系モバイルバッテリーです。USB-C×2、USB-A×1の計3ポートを搭載。スマートフォンやタブレット、ノートPCなど幅広い機器に対応し、最大3台までの同時充電が可能です。さらに、CIO独自制御技術「NovaIntelligence」により、接続した機器に応じて電力を自動で振り分けることで、快適な充電環境を実現しました。

従来モデルの特長を継承しながら、半固体電池を採用することで、安全性にも配慮した高出力・大容量モデルとして展開します。

セール価格：8,880円（税込）19%OFF

販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GMWVL8FD(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GMWVL8FD)

SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K

従来のリチウムイオンポリマー電池と比べて発火リスクの低減を目指した、次世代モバイルバッテリーです。

セルにはスマートフォン分野でも採用実績のあるTier1電池メーカー製半固体系セルを搭載。

厚さ8.7mmという薄型設計でありながら高い安全性を両立。CIOの独自技術である『NovaSafety S2(発熱抑制ファームウェア)』や、新技術『NovaCore C2(内部構造に関する当社独自の設計基準)』により、安全水準の高いモバイルバッテリーを求めるニーズにお応えします。

Qi2規格 最大15W出力、5000mAh、アルミ合金筐体。

セール価格：5,980円(税込) 14%OFF

販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FTZ1X6NC(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FTZ1X6NC)

SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 SS5K

Qi2.2対応、最大25Wワイヤレス急速充電を実現した5000mAhの半固体系モバイルバッテリーです。

約11.6mm・約153gの薄型軽量設計。

Qi2.2対応、最大25Wのワイヤレス充電で有線最大20W出力で、幅広いデバイスに対応した安全性と携帯性を兼ね備えたモデルです。

セール価格：6,280円(税込) 14%OFF

販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GMWW1GFR(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GMWW1GFR)

SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 Pro SS10K

Qi2.2対応、最大25Wワイヤレス急速充電を実現した10,000mAhの半固体系モバイルバッテリーです。

従来の15Wを超える高速充電に加え、7.5W/25Wの出力切替や発熱を抑えた充電も選択可能です。厚さ17mmの設計に、MagSafe準拠マグネット吸着を搭載。

2台同時充電・完全パススルー充電・1％単位のデジタル残量表示など、機能性と実用性を兼ね備えたハイエンドモデルです。

セール価格：6,980円(税込) 19%OFF

販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GMWY26HF(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GMWY26HF)

・SALE対象 おすすめ「SMARTCOBY」シリーズ

SMARTCOBY SLIM II Pro 8K

厚さ約11mm・約161gの薄型軽量設計に、MagSafe準拠のマグネット吸着を搭載した8,000mAhモバイルバッテリーです。

5000mAhでは不安、10000mAhでは重い--そんな方に最適な“ベストバランス”設計です。

有線最大30W出力対応で、スマホからタブレット、一部ノートPCまで充電可能。

完全パススルー充電や低電流モードも搭載し、日常使いから出張・旅行まで幅広く活躍します。

セール価格：5,480円(税込) 23%OFF

販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPLZHNQP(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPLZHNQP)

SMARTCOBY SLIM II Wireless 2.2 8K

Qi2認証取得、最大25Wワイヤレス充電対応の8,000mAhモバイルバッテリーです。

5000mAhでは不安、10000mAhでは大きすぎる--そんな声に応える“ベストバランス”設計です。

厚さ約12mm・約170gの軽量ボディに、最大30W有線充電も搭載。

さらに、充電速度を優先する「ハイパフォーマンスモード」と、発熱を抑える「セーフティモード」の切替機能を搭載し、シーンに応じた最適な充電が可能です。

セール価格：6,480円(税込) 19%OFF

販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GKPBZ8S4(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GKPBZ8S4)

SMARTCOBY ULTRA SLIM 3K

厚さ4.98mm・約82gの世界最薄級マグネット式モバイルバッテリーです。

iPhoneに装着しても出っ張らず、“付けたまま”使える一体感を追求しました。

MagSafe対応×Qiワイヤレス充電（最大7.5W）に加え、3000mAhの“ちょい足し”容量を搭載。

さらにAppleの「探す（Find My）」対応で、置き忘れ対策まで備えた超薄型モデルです。

セール価格：7,980円(税込) 11%OFF

販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FTZ596XR(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FTZ596XR)

(※1)通常価格および割引率は、株式会社CIO公式サイトにおける2026年6月19日時点の希望小売価格を基準に当社が四捨五入で算出した数値です。

※Amazon および Amazon.co.jp は、 Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

・株式会社CIOとは

株式会社CIO(2017年設立)は『多機能と最新テクノロジーでわくわくする未来をつくる』を理念に掲げ活動しています。 充電器、モバイルバッテリーなどのスマートフォン関連製品を中心に、製品一つ一つにストーリーや思いを乗せた自社製品として新規製造することにこだわりお客様にお届けします。 製品を通じて多機能・高機能な製品ってこんなに便利なんだ！とこどものようなわくわくした気持ちをお届けしたい。そんな思いで社員一同『わくわくする最新ガジェット』をお届けする為努力を惜しみません。

株式会社CIO 公式ホームページ：https://connectinternationalone.co.jp(https://connectinternationalone.co.jp)

CIO公式X：https://x.com/cio_jp_official(https://x.com/cio_jp_official)

CIO公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/ciojapan(https://www.youtube.com/c/ciojapan)

CIO公式LINEアカウント：https://lin.ee/aToNrva(https://lin.ee/aToNrva)

取材、製品に関する お問い合わせはこちら：https://connectinternationalone.co.jp/contact/(https://connectinternationalone.co.jp/contact/)