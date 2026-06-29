カーテン・じゅうたん王国“夏の室温対策は窓から”断熱効果率68.5％（※当社比）を実現！光・熱・音を遮る「3層極みカーテン」を6月26日（金）新発売

株式会社カーテン・じゅうたん王国

カーテン・じゅうたんの専門チェーンストアを全国79店舗展開する株式会社カーテン・じゅうたん王国（本社：東京都中央区、代表取締役社長：今井満春）は、酷暑予想から電気料金の高騰や電力の供給不足が心配される夏に向け、節電対策にも効果的な3層縫製仕様の完全遮光・断熱機能を持つ新裏地付カーテンを6月26日(金)より全店にて発売いたします。

【「節電＝裏地付カーテン」への注目】

屋根や外壁などを通じて外部の熱が伝わることで室内温度は上昇しますが、熱の主な侵入口は窓です。夏場はなんと71%もの熱が窓を通じて侵入すると言われています。同時に窓はエアコンなどの冷気が逃げてしまう出口でもあり、節電において窓際の対策は必要不可欠です。

カーテンに裏地を付けることで遮光機能はもちろん、夏の外気の熱を部屋へ入れない遮熱・断熱効果と室内の冷気を外へ逃さない保温効果により冷房効率を高める効果が見込めます。そのため裏地付カーテンは、昨今の電気料金高騰と電力不足が懸念される状況下において、節電対策の一環として注目されています。

【3層だからココが違う！「3層極みカーテン」の特徴】

特徴１. 光を遮る：完全遮光

寝室やシアタールームなど、外からの光を防ぎたい、カーテンに求められる機能で最もご要望が多い遮光機能。

本商品は特殊なフィルムを使った裏地をメインに使用することで、外からの光を大幅にカット。通常の遮光よりも効果の高い「完全遮光」を実現しています。

左：光を通さない完全遮光裏地 右：裏地無し

特徴２. 熱を遮る：断熱効果

一般的なカーテンは1枚、または裏地1枚の2層構造が主流ですが、本商品は裏地を2枚使用した3層縫製を採用。

空気層を複数形成することで外気の侵入を抑え、室内の冷暖房効率を高めます。

夏は外からの熱気を遮断し、冬は室内の暖気を逃がしにくくすることで、年間を通して快適な室温環境を維持し、節電効果を得ることができます。

約50cm四方の装置の窓に各商品サンプルを取り付け、赤外ランプによる60分間の照射後、装置内の温度がどれだけ上昇するかを計測しました。裏地なし・3級裏地と比べ3層極み

カーテンの温度上昇は最も少なく、その断熱効果率はなんと68.5％でした。※当社比

特徴３. 音をやわらげる：遮音効果

交通量の多い住環境、集合住宅などでの生活音対策など、音に関するご要望も増えています。

本商品は生地を3層にすることで、生地の厚みと空気層の組み合わせにより、外部からの音の侵入をやわらげるとともに、室内の音の響きも抑制します。

※音の種類（特に低音）によっては軽減しにくい場合がございます

特徴４. 軽くて扱いやすい：快適操作

生地を3枚にすることで重量が増えて、開け閉めがしにくくなる懸念がありました。

本商品は、メイン裏地に遮光性が高く軽量な「断熱裏地」、2層目の裏地に帝人フロンティア株式会社の糸を使用した遮熱生地「Pool Refine（プールリファイン）」を裏地に採用することで、軽さと機能性を両立することに成功しました。

【開発背景】

近年、電気代の高騰や猛暑・寒波などの気候変動により、「省エネ」と「快適性」の両立が求められています。

当社では「窓まわりから住環境を改善する」という視点から、従来のカーテンの性能をさらに高める新縫製仕様として、本商品を開発しました。

【商品概要】

商品名：3層極みカーテン

発売日：2026年6月26日

販売店舗：全国のカーテン・じゅうたん王国 各店

販売予定価格： 巾210cm×丈140cmサイズの場合+15,000円（税込16,500円）の加工費

※サイズ・仕様により異なります ※対応品番限定

詳細ページ： https://www.oukoku.co.jp/index/sansoukiwami

【会社概要】

社名：株式会社カーテン・じゅうたん王国

所在地：〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2丁目62番6号日本橋浜町Kビル8階

代表者：代表取締役社長 今井満春

設立：平成8年8月8日

こと業内容：１．インテリア関連商品の販売

２．インテリア店舗経営のフランチャイズ契約および経営指導

URL：https://www.oukoku.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/oukoku_official/ （公式）

Instagram：https://www.instagram.com/oukokushowroom/ （ショールーム専用）

Facebook：https://www.facebook.com/oukoku1/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社カーテン・じゅうたん王国 広報担当

TEL：03-5649-3576

E-mail：web＠oukoku.biz