【鎌倉・由比ヶ浜】体験後に「桜貝が拾える海を残したい」参加者の声も。国内唯一の桜貝アクセサリー専門店「Lino Drops Kamakura」、10周年記念の制作体験を7月より本格開催

株式会社リノクラフツ

鎌倉産桜貝アクセサリー専門店「Lino Drops Kamakura」を運営する株式会社リノクラフツ（神奈川県鎌倉市、代表取締役：陸門範子）は、2026年9月に迎えるブランド10周年の特別企画として、人気商品「さくらひとえ」をご自身の手で仕立てる初のワークショップ「さくらひとえ ネックレス制作体験」を、2026年7月6日（月）より期間限定で本格開催いたします。

Lino Drops Kamakuraは、鎌倉・由比ヶ浜で採取される桜貝を専門に扱う、国内でも非常に珍しいアクセサリーブランドです。本ワークショップは、その希少な桜貝を使用し、お客様が自らの手でものづくりに没頭できる少人数制（各回2～4名）のプログラムです。5月に実施した先行トライアルでは募集開始直後に満席を記録。

参加者へのアンケートでは、体験後に「割れた桜貝にも愛着を感じた」「桜貝が拾える海を残したいと思った」など全員が「桜貝や鎌倉の海に対する印象が変わった」と回答し、単なるクラフト体験を超えた深い共感をいただいております。

■ ブランド誕生から10年：希少な桜貝と向き合い続けた軌跡

Lino Drops Kamakuraは2016年に鎌倉へ店舗を構えて以来、国内でも珍しい桜貝アクセサリー専門店として活動を続けてまいりました。

桜貝は「幸運を呼ぶ貝」とも呼ばれていますが、その美しさと儚さゆえに、割れやすく、アクセサリーとして活用することは容易ではありません。

鎌倉・由比ヶ浜の海岸で採取された、加工前の桜貝。自然が織りなす繊細なピンク色のグラデーションが特徴です。

独自の加工技術により、桜貝本来の美しさと輝きを永きにわたり閉じ込めたLino Drops Kamakuraの定番アイテム

私たちは、採取した桜貝の美しさをそのまま閉じ込めるため、試行錯誤を重ねながら独自の加工技術を磨き、現在では国内外の多くのお客様へ作品をお届けできるようになりました。

その取り組みは、特許・実用新案の取得をはじめ、「かまくら推奨品」認定や鎌倉市ふるさと納税返礼品への採択、さらには鎌倉市が海外からの来賓へ贈る公式記念品への採用など、さまざまな形で評価をいただいています。

今回のワークショップは、私たちが10年間積み重ねてきた桜貝との真摯な向き合い方を、お客様と分かち合う初めての試みです。

■背景：完成品のその先にある、“桜貝の時間”と手仕事を届けたい（なぜ体験型にしたのか）

Lino Drops Kamakuraでは、鎌倉の海岸で採取される繊細で希少な桜貝に、独自の技術で新たな命を吹き込むものづくりを続けてまいりました。桜貝は非常に割れやすく、1枚のアクセサリーになるまでには一年以上を費やして、洗浄・選別・乾燥など、数多くの丁寧な手仕事が必要とされます。

店頭では長年、お客様から「どうやって作っているのですか」「桜貝はどこで拾うのですか」というお声を多くいただいてまいりました。一方で、完成品をお届けするだけでは伝えきれない桜貝の魅力や、自然素材ならではの個性があります。

10周年という大きな節目を迎える今年、私たちはアクセサリーを販売するだけでなく、お客様自身に桜貝と静かに向き合う時間を届けたいと考え、本ワークショップを立ち上げました。

実際のお客様が制作した完成品■ トライアル開催で生まれた感動：体験が生んだ「意識の変化」と「至福時間」

本格開催に先立ち、2026年5月18日・19日に実施したトライアル開催（参加者8名）では、体験後のアンケートから、私たちの予想を超える温かいお声や意識の変化が見られました。

【アンケート結果のトピックス】

- 満足度： 回答者全員（100%）が「非常に満足」または「満足」と回答。- 意識の変化： 回答者全員（100%）が「体験前と後で、桜貝や鎌倉の海に対する印象が変わった」と回答。- 体験を一言で表すと？： 「至福時間」「唯一無二のアクセサリー」「自分の手で加工する貴重な体験」といった言葉が寄せられました。

【参加者の生の声（アンケートより抜粋）】

- 「ワークショップのあと、実際に由比ヶ浜へ行って桜貝を拾って帰りました。形がキレイな物を見つけたときの高揚感はもちろん、割れていても尊いものと思える気持ちがより増しました。」（神奈川県在住・女性）- 「いつまでも桜貝が拾える海岸の環境である様にという想いが強くなりました。」（神奈川県在住・女性）- 「忙しい日常から離れて、何かに没頭することで癒やされました。大人の、ちょっと贅沢な自由研究としておすすめです。」（東京都在住・女性）本プログラムは技術の習得だけを目的とするのではなく、自然の恵みに没頭し、心が洗われるような「癒やしのひととき」を提供いたします。ご参加いただいたお客様の作業風景真剣に、かつ静かに没頭して作業している様子■ 「さくらひとえ ネックレス制作体験」プログラムの特徴

初心者の方でも安心してクオリティの高い作品を作っていただけるよう、扱いやすいUVレジンを使用した特別プログラムです。少人数制で講師が丁寧にサポートいたします。

- ストーリーレクチャー（10分）： 桜貝の希少性や、1枚のルースになるまでの背景、美しく仕上げるコツを共有します。- 桜貝選び（10分）： 色も形もすべて異なるたくさんの桜貝の中から、直感で「自分だけの1枚」を選び出します。- 樹脂塗布・加工（20分）： 丁寧にUVレジンを重ね、桜貝がパッと美しく輝く瞬間を体験いただきます。- 穴あけ・組立（20分）： 繊細な貝にそっと穴をあけ、ネックレスへと仕立て上げます。- 完成・撮影タイム（10分）： 出来上がった唯一無二の作品を撮影。その日のうちにお持ち帰りいただけます。制作できるネックレスの種類～お客様の作品事例から■ 今後の展開：鎌倉の海が育んできた「桜貝文化」を未来へつなぐ

Lino Drops Kamakuraは、本ワークショップを鎌倉の新しい文化体験・サステナブルな観光コンテンツとして育ててまいります。 今後は自社店舗での定期開催に加え、鎌倉の宿泊施設やトラベルサービスとの連携を視野に入れた調整を進めております。鎌倉を訪れる観光客の皆様へ、「モノを買って帰る旅」から「鎌倉の自然のストーリーを自らの手で紡ぎ、記憶に深く残す旅」への提案を行ってまいります。

私たちは桜貝アクセサリーを販売するブランドであると同時に、鎌倉の海が育んできた桜貝文化を未来へつなぐブランドでありたいと考えています。10周年を迎える今年、このワークショップを通じて、桜貝との出会いそのものを多くの方へ届けてまいります。

【開催概要】

- イベント名： 10周年記念企画「さくらひとえ ネックレス制作体験」- 開催期間： 2026年7月6日（月）～ 7月末日（各週 月・木・金曜日開催）- 開催時間： １. 11:00～12:30 ／ ２. 15:00～16:30（1日2回、所要時間：約90分）- 定員： 各回 2～4名（少人数・完全予約制）- 参加費： 基本料金 6,160円（税込、指導料およびネックレス1本分の素材費込）※チェーン素材はサージカルステンレスまたはポリエステルから選択可能。14KGF（+2,750円）等のオプションや追加制作も当日対応可能です。- 参加条件： 高校生以上（安全配慮およびスペースの都合上、ご本人のみのご参加となります）- 開催場所： Lino Drops Kamakura 店内ゲストルーム（神奈川県鎌倉市小町2-12-29）- 予約方法： 予約専用サイトよりお申し込みください専用予約サイトはこちらから :https://reserva.be/linodrops/reserve?mode=service_staff&search_evt_no=3aeJwzNTQ3NTcAAARSAToLino Drops Kamakuraの店舗前にて（左：代表取締役の陸門範子、右：陸門浩行）。ブランド誕生から10年、鎌倉産桜貝の魅力を発信し続けています。

【会社概要】

会社名： 株式会社リノクラフツ

店舗名： Lino Drops Kamakura（リノドロップス カマクラ）

代表者： 代表取締役 陸門 範子

所在地： 神奈川県鎌倉市小町 2-12-29

事業内容： 鎌倉産桜貝を用いたオリジナルアクセサリーの企画・製造・販売

公式サイト： https://www.linodropskamakura.com/