いなばペットフード　猫ちゃんの定番おやつ「CIAO ちゅ～るテリーヌ」に36本入りが新登場！

いなば食品株式会社

いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比 会長：稲葉優子）は、ご好評の猫ちゃん用おやつ「CIAO ちゅ～るテリーヌ」の36本入りを新発売いたしました。

1袋で2種類の異なる味が楽しめるバラエティパックとなっており、消費量の多い多頭飼いのご家庭でもストックしやすく便利にお使いいただけます。テリーヌならではの「こぼれにくさ」で、毎日のごはんやおやつタイムをより快適にお楽しみください。

まぐろ・サーモンバラエティ 36本入りささみ・ほたてバラエティ 36本入り■商品特徴- 「まぐろ・サーモンバラエティ」と「ささみ・ほたてバラエティ」のパックをご用意。- 1袋で2つの味が日替わりで楽しめる、大満足の15g×36本（2種×各18本）入りバラエティパック。- こぼれにくく食べやすい自然なやわらかさ。- 抗酸化作用が見込めるアスタキサンチン配合。

「CIAO ちゅ～るテリーヌ」36本入りの商品情報 いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/product/name/cat/CIAO+%E3%81%A1%E3%82%85%EF%BD%9E%E3%82%8B%E3%83%86%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%8C)

いなばペットフードHP→ いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)

いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)