パーマネントジュエリーに選べるチャーム新登場！CERNE & MINUE by BIJOUPIKO限定で取り扱い開始。20種類以上から好みの組み合わせで自分だけのオリジナルジュエリーを。

株式会社ビジュピコ

国内最大級のジュエリー・ブライダルジュエリーのセレクトショップを50店舗以上展開するBIJOUPIKO（読み：ビジュピコ）グループ 株式会社ビジュピコ（徳島県板野郡、代表取締役：石部高史）は、CERNE＆MINUE by BIJOUPIKO（読み：セルネとミヌエ バイ ビジュピコ）にて、パーマネントジュエリーに取り付けるチャームの取り扱いを開始いたしました。

▼ビジュピコ パーマネントジュエリー特設サイト

https://permanent-jewelry.bijoupiko.com/

CERNE＆MINUE（セルネとミヌエ）限定！20種類以上のチャームでよりあなた好みに

この度、CERNE＆MINUE by BIJOUPIKOでは、パーマネントジュエリーにお付けいただけるチャームのお取り扱いを開始いたしました。

数字やリボン、かわいい猫のデザインなど、20種類以上の中からお好きなチャームをお好きなだけお選びいただけます。

日常使いに取り入れやすい価格帯で取り揃えているので、シンプルにも華やかにも、ご自身のお好みに合わせてお作りいただけます。

チェーンとチャームの組み合わせは無限大！

大切な人とのお揃いとしてふたりにまつわるチャームを選んだり、あなたの推しや、好きなものの世界観のモチーフにチャームを組み合わせるのもおすすめ。

自分だけのオリジナリティあふれるパーマネントジュエリーをお楽しみください。

「取り外さない」が特徴のパーマネントジュエリー。

お仕事やライフスタイルなど、さまざまな理由で日常的に身に着け続けることが難しい方でも、ぬいぐるみなどお気に入りのアイテムに取り付けることも可能です。

ご自身で身に着けるだけでなく、いつもそばにあるお気に入りのものにお好きなモチーフを添えて楽しめるのも、パーマネントジュエリーの魅力です。

価格

■チャーム：\550～

※チャームにより金額が異なります。

※チャームのデザインや付け方によっては、別途丸カン代を頂戴いたします。

※表示価格は税込価格です。

※CERNE＆MINUE by BIJOUPIKOのみでのお取り扱いとなります。

パーマネントジュエリーとは

「Permanent」（パーマネント）とは、永久的にという意味。

パーマネントジュエリーは留め具を使わず、お一人おひとりに合わせたぴったりのサイズ感で溶接してお着けするので、まるで自分の一部のように感じることができます。

ファッションジュエリーとは違い、願いや想いを込めて、取り外さずに着け続けるのがパーマネントジュエリーの特徴です。

自分への誓いとして身に着けたり、パートナーとの絆の証としてお揃いで身に着けて片時も離さないのが、パーマネントジュエリー発祥の地・ニューヨークのトレンド。

\3,850から！全36種類から選べるチェーン

ビジュピコでは、K10イエローゴールドが15種類、シルバー925が21種類、計36種類の豊富なチェーンからお好きなものをお選びいただけます。

日常的に着けやすいシンプルなものから、ふと手元を見たときに可愛らしさを感じられるようなデザイン性の高いものまでご用意しておりますので、ぜひ店頭でお試しください。

価格

■K10イエローゴールド

ブレスレット：\19,580

アンクレット：\27,170

ネックレス：\44,550～

※ネックレスのみ40cm以上は1cm毎に+\1,210となります。

※施術の際に丸カン代として別途\880を頂戴いたします。

■シルバー925

ブレスレット：\3,850

アンクレット：\5,390

ネックレス：\8,800～

※ネックレスのみ45cm以上は1cm毎に+\330となります。

※表示価格は税込価格です。

※2026年6月12日時点での情報です。

装着方法について

ご来店後、ブレスレット・アンクレット・ネックレスの中からご希望の箇所をお選びいただきます。

その後、素材、デザインを全36種類の中からお選びいただき、ご希望の箇所のサイズを測定してチェーンをカット。

最後に専用の特別な溶接器具で装着いたします。

熱さや火傷、痛みの心配は一切ございませんので、安心してお着けいただけます。

所要時間は10～15分と短い時間でお作りできるのもパーマネントジュエリーが人気の理由の一つ。

ぜひお気軽に店頭までお越しくださいませ。

パーマネントジュエリー/チャーム取り扱い店舗

【セルネとミヌエ by BIJOUPIKO/店舗概要】

・所在地：〒110-0005 東京都台東区上野5-25-1 遠藤ビル3F

・TEL：03-5846-8217

・営業時間：10：00～19：00

▼セルネとミヌエ by BIJOUPIKO 店舗ページ

https://bijoupiko.com/cerne-minue/

パーマネントジュエリー取り扱い店舗

【ビジュピコ 徳島店(Jewelry＆Watch)/店舗概要】

・所在地：〒771-0212 徳島県板野郡松茂町中喜来前原東5-9-2

・TEL：088-699-3339

・営業時間：10：00～19：00

▼ビジュピコ 徳島店(Jewelry＆Watch) 店舗ページ

https://bijoupiko.com/bijoupiko-tokushimahonten/

【ビジュピコ 神戸店/店舗概要】

・所在地：〒650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町2-11-1 センタープラザ西館1階

・TEL：078-331-7777

・営業時間：11:00～20:00

▼ビジュピコ 神戸店 店舗ページ

https://bijoupiko.com/shoplist/piko-kobe/

【ビジュピコ 米子店/店舗概要】

・所在地：〒683-0804 鳥取県米子市米原9丁目8-20

・TEL：0859-22-1188

・営業時間：10:30～19:00/定休日：火曜・水曜（祝日を除く）

▼ビジュピコ 米子店 店舗ページ

https://bijoupiko.com/shoplist/yonago/

ビジュピコについて

日本唯一の宝飾問屋街”御徒町”から高品質なジュエリーと適正価格のダイヤモンドを問屋価格でお届けします。

国内有数の在庫を確保した資産性の高いアーガイル産ピンクダイヤモンドのお取り扱い、金・プラチナ地金の売買、貴金属ジュエリーの売買など、ビジュピコでは資産運用のご案内も行っており、将来への不安が高まる時代に、賢く資産を守る方法を提案させていただきます。

北海道から沖縄まで展開する国内最大級のブライダルリングセレクトショップも運営しております。

BIJOUPIKO GROUP COMPANY

株式会社ビジュピコ（徳島県板野郡・東京都台東区）/ Bell tree株式会社（愛知県名古屋市）

▼ビジュピコグループコーポレートサイト

https://bijoupiko.co.jp

▼ビジュピコ店舗一覧

https://bijoupiko.com/shoplist/

▼公式Instagram

ブライダル

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宝飾・時計

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アイウェアサロンルック

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