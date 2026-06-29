甘くないプロテインコーヒー「YOUR COFFEE」の個包装タイプをAmazonなどECモールで販売開始

株式会社YOUR MEAL

株式会社YOUR MEAL（本社：東京都港区、代表取締役社長：須藤大輔、以下「ユアミール」）は、プロテインコーヒー「YOUR COFFEE（ユアコーヒー）」の販路を拡大し、楽天、AmazonなどのYOUR MEAL公式ショップ でも個包装タイプの発売を開始いたします。

これに合わせて、YOUR ブランドとしては初めてのECモール限定セット商品として、高タンパクの”ウェルネスパン”「YOUR BREAD（ユアブレッド）」との朝食お試しセット商品 「YOUR MORNING SET（ユアモーニングセット）」も同時に販売開始いたします。

「YOURブランド」として、これからも手軽にタンパク質豊富な食事を提供していきます。

■健康的な食事を支える「YOUR COFFEE」

現代人の健康的な食事のニーズは年々高まる一方で、「おいしいものでないと続けられない」という課題があります。ユアミールが展開している「YOUR MEAL」「YOUR BREAD」「YOUR COFFEE」の「YOUR ブランド」は”高タンパクなのにおいしい”を叶え、食事を楽しみながら続けられると人気を博しています。

お湯や水に溶かすだけで手軽にタンパク質が７g摂れ、味わい深いコーヒーが楽しめる「YOUR COFFEE」は、これまでお客様から「個包装タイプを継続的に購入したい」「近隣店舗で取り扱いがないため購入できない」といったご要望をいただいており、より手軽に購入できる環境を求める声が高まっていました。

この度、楽天市場、Amazon、Qoo10、Yahoo!ショッピングのYOUR MEAL公式ショップで販売を開始することで、全国どこからでも購入しやすい環境を整備しました。普段利用しているECモールから手軽に注文できるほか、各モールのポイントサービスやセールイベントもご活用いただけます。

■YOUR COFFEE個包装タイプ 商品情報

商品名 ：YOUR COFFEE 個包装タイプ

販売価格 ：3,650円（税込）

内容量 ：150g（10g×15包）

栄養成分 ：1包（10g）あたり

エネルギー33kcal

タンパク質7.0g

脂質0.0g

炭水化物2.1g

ー糖質0.5g

ー食物繊維1.6g

食塩相当量0.1g

販売開始日 ：2026年6月以降順次

販売先 ：Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0H2LXVS61)、楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/muscledeli/10000034/)、Qoo10(https://www.qoo10.jp/g/1101522534)、Yahoo!ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/yourmeal/y-coffee-1.html)

▶YOUR COFFEE 公式サイト: https://your-coffee.shop

■【初のセット商品】YOUR MORNING SET（ユアモーニングセット）

：YOUR BREAD/YOUR COFFEE 朝食お試しセット

今回、「YOURブランド」から、高タンパクでおいしいロングライフパン「YOUR BREAD」と、「YOUR COFFEE」をセット商品化。ECモール限定商品として６月より順次販売開始いたします。

「YOUR BREAD」プレーンとベルギーチョコ、そして「YOUR COFFEE」の個包装という人気商品を、お試しやすい特別セットでご提供します。

内容：

YOUR BREAD プレーン 1食

YOUR BREAD ベルギーチョコ 1食

YOUR COFFEE 個包装（10g） 2包

販売価格：1,499円（税込）

送料：無料

配送方法：ネコポスでのお届けとなります。

販売開始日 ：2026年6月以降順次

販売先 ：Amazon、楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/muscledeli/your-bread-01/)、Qoo10(https://www.qoo10.jp/g/1209063743)

■累計30万食達成！高タンパクなロングライフパン「YOUR BREAD」

「YOUR BREAD」は、1個で成人女性の一食分のタンパク質推奨摂取量（※1）を満たす16g以上のタンパク質を含んだ、高タンパク質で栄養バランスにも配慮したロングライフパンです。毎日食べたくなる“ウェルネスパン”を目指し、1年以上をかけて開発されました。

おいしさを追求し、プレーンには北海道十勝バター入りのクリームを、ベルギーチョコにはコクと風味豊かなベルギーチョコ入りのクリームを使用しています。商品改良アップデートにより、現在のタンパク質含有量はプレーンが16.6g、ベルギーチョコが18.1gとなっています。さらに、発酵種に「パネトーネ種」（※2）を使用することで、もっちりとした食感のおいしさが長持ちする点も特長です。

YOUR BREADは発売から約1年半、公式ECサイトでの本格販売開始から約1年となる2026年2月末に、累計販売食数30万食を突破いたしました。

※1...日本人の食事摂取基準（2020年版）より1日の食事を3食として算出。

※2...イタリア北部で100年以上も受け継がれている発酵種を使用した、伝統的な製法です。

▶YOUR BREAD 公式サイト: https://yourbread.jp

■YOUR MEALについて

YOUR MEALは「人と地球をカラフルに」というパーパスのもと、ボディメイクやダイエットに取り組む人に最適な栄養素の食事をお届けするボディメイクフードサブスクリプション事業「マッスルデリ」や、高タンパクでヘルシーな食事をケータリング、オードブル、お弁当でご提供する「マッスルケータリング」、一人ひとりの目的や好みに合わせた食事をお届けするカスタムミール事業「YOUR MEAL」を展開しています。タンパク質が摂れるロングライフパン「YOUR BREAD（ユアブレッド）」およびコーヒー「YOUR COFFEE（ユアコーヒー）」も人気です。2023年7月より、国内製糖メーカー最大手であるDM三井グループに参画しています。

【2026年11月29日に創業10周年を迎えます】

応援してくださった多くの方々に感謝を込めて、本年はコーポレートスローガン「BUILD MEAL! CHANGE WORLD!」を軸に、1年間にわたって周年企画を展開してまいります。

創業10周年特設サイト： https://your-meal.co.jp/10th-anniversary/(https://your-meal.co.jp/10th-anniversary/)

■事業内容 ：ライフスタイルサポート事業、宅配弁当事業

■代表取締役社長：須藤大輔

■本社 ：〒108-0014 東京都港区芝五丁目26番16号 Mita S-Garden

■設立 ：2016年11月29日

■公式サイト ：https://your-meal.co.jp/