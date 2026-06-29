SummerFall、7月2日(木)開業のニッカウヰスキー フラッグシップバーTHE NIKKA WHISKY TOKYOにタップカクテル3種を供給開始

株式会社WAKAZE

株式会社WAKAZE（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：稲川琢磨）が展開する「SummerFall Tap Cocktails」は、ニッカウヰスキー株式会社が2026年7月2日に東京・南青山にオープンするフラッグシップバー「THE NIKKA WHISKY TOKYO（ザ ニッカウヰスキー トウキョウ）」に、タップカクテル3種類を供給することをお知らせいたします。

THE NIKKA WHISKY TOKYOは、ニッカウヰスキーのコミュニケーション・コンセプト「生きるを愉しむウイスキー」を体感できる発信拠点として、創業記念日である7月2日に常設店として開業します。SummerFallは、ニッカのウィスキー原酒と和素材を組み合わせたジャパニーズタップカクテルを供給し、若年層・インバウンド双方にとって親しみやすい一杯を、安定した品質とスピードで提供します。

■ 提供カクテル

世界的バーランキング「World's 50 Best Bars」にも選出されたThe Bellwoodのオーナーバーテンダー 鈴木敦 氏が今回のオリジナルレシピを監修・開発し、SummerFallによるタップカクテル製造が実現しました。SummerFallが製造を行うTHE NIKKA WHISKY TOKYOのオリジナルカクテル3種類のうち、鈴木氏監修レシピである2種をご紹介します。

APPLE & HOJI SANGRIA／林檎と焙じ茶のサングリア（仮称）

ニッカ アップルワインを焙じ茶でインフューズし、桃・エルダーフラワー・葡萄を重ねた一杯。林檎の果実味に焙じ茶の香ばしさが溶け合う、軽やかでエレガントな和のサングリア。

UME & CACAO HIGHBALL／梅とカカオのハイボール（仮称）

ニッカ カフェモルトをカカオでインフューズし、梅酒とオロロソシェリーを合わせて炭酸で割った一杯。カカオのほろ苦さと梅酒のまろやかな酸味が重なる、ドライで奥行きのあるハイボール。

■ 今回のフラッグシップバーへの供給の意義

THE NIKKA WHISKY TOKYOは、2024年の期間限定運営で約1万5000人を集めた人気バーを常設化したもので、来場者の約半数を20～30代の若年層が占め、海外からの来店も見込まれています。「肩肘張らずに楽しめる空間」を掲げる同店において、ニッカの原酒を起点としたSummerFall製造のタップカクテルは、クラシックからネオクラシックまで多様な楽しみ方を提案するメニュー構成の一翼を担います。タップ形式での提供により、混雑時でも数秒で一杯を提供でき、誰が注いでも均一な品質を保てるため、回転とゲスト体験を両立します。

■ THE NIKKA WHISKY TOKYO 基本情報[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17151/table/69_1_89b74339231c105f33ccb007c7bec858.jpg?v=202606291051 ]■ タップカクテルとは

タップカクテルは、あらかじめ最適なレシピで仕込んだカクテルを樽（ケグ）に充填し、ビールのようにタップから提供する新しい提供方式です。

提供時間の大幅短縮（数秒で提供）による高回転オペレーションの実現、味の均一化（誰が注いでも同じ品質）による人手不足への対応が可能です。

欧米やアジアで急速に普及してきたタップカクテルは、インバウンド需要の高まりとともに、日本でも新たなドリンク提供のスタンダードとなることが期待されています。

■ 導入実績の広がり

SummerFall Tap Cocktailsは、東京・渋谷の直営店を起点に、業態を超えた採用が広がっています。ホテル併設のレストランでは福岡の「MORETHAN CAFE RESTAURANT LOUNGE」（THE KNOT FUKUOKA Tenjin併設）や新宿の「WPU HOTEL SHINJUKU」などに、クラフトビールのタップルームでは渋谷の「MIKKELLER TOKYO」などに導入されています。こうした自社店舗以外にもタップカクテル提供店舗の輪を広げていくことで、和素材のジャパニーズカクテルを「特別な場で飲むもの」から「日常的に楽しめる存在」へと再定義し、パートナーと共に日本から世界へ新しいアルコールカルチャーを発信してまいります。

ビールなどのタップ設備が設置されている店舗であれば、ケグ樽入りカクテルを20種類の中からセレクトし、すぐに導入いただくことが可能です。

■ SummerFall Tap Cocktailsについて

2025年10月、東京・渋谷に直営店舗をオープンした日本初のタップカクテルバー。店内では20種類のカクテルをタップ形式で提供し、日本酒をはじめとする和の素材をベースにした“ジャパニーズカクテル”を、カジュアルかつ高品質に楽しめる新しい飲酒体験を提案しています。監修には「World's 50 Best Bars」にも選出されたバーテンダー 鈴木敦 氏を迎え、日本由来のフレーバーを活かしたオリジナルレシピを開発。世界トップバーテンダーの創ったレシピのカクテルを、タップから瞬時に提供することで品質とスピードを両立しています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17151/table/69_2_9f251fe896fa02d84b88e2632622c7c6.jpg?v=202606291051 ]

■ 会社概要[表3: https://prtimes.jp/data/corp/17151/table/69_3_bedb08d290251c87dc0c1a72051bad09.jpg?v=202606291051 ]