アカチャンホンポで「スヌーピーフェア」開催！ マタニティ＆ベビー・キッズのかわいいアイテム大集合

株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）は、『スヌーピーフェア』を、2026年6月26日（金）から7月23日（木）まで全国のアカチャンホンポとオンラインショップ（https://shop.akachan.jp）で開催しております。衣料品やおもちゃなど毎日の子育てに活躍するかわいいグッズや、出産準備におすすめなマタニティアイテムもご用意しています。世界中で愛され続けているPEANUTSコミックに登場するスヌーピーとその仲間たちを特集するスヌーピーフェアならではのかわいい商品を一部ご紹介いたします。

【デジタルチラシはこちら】 https://bit.ly/3S6aQsd

【オンラインショップはこちら】 https://bit.ly/4aqynZ1

ベビー・キッズウエア





ひんやりとした肌あたりのTシャツ。夏のお出かけにぴったり！

■商品名：半袖Tシャツ 各種

■サイズ：（ベビー）80・90・95cm （キッズ）100・110・120cm

■価格：各1,280円（税込1,408円）





おしりにスヌーピーがデザインされているかわいいパンツ。

■商品名：おしりキャラパンツ

■サイズ：70・80・90cm

■価格：1,580円（税込1,738円）





襟付きのセーラーデザインなのできれいめコーデにもぴったり！

■商品名：半袖セーラーTシャツ

■サイズ：80・90・100cm

■価格：1,980円（税込2,178円）





刺しゅうがかわいいハット。あごひも付きです。

■商品名：メトロハット スヌーピー刺繍

■サイズ：48・50cm

■価格：2,290円（税込2,519円）

新生児ウェア





前面にはスヌーピーの顔、背面は総柄で前後どちらもかわいいデザイン！

■商品名：半袖ドレスオール フェイスモチーフ

■サイズ：50～60cm

■価格：2,980円（税込3,278円）





セーラーの襟付きドレスオール。夏のコーデはこれ1枚で完成！

■商品名：半袖ドレスオール セーラー

■サイズ：50～60cm

■価格 ：3,480円（税込3,828円）





綿100%でオールシーズン対応の肌着セット。短肌着×２、コンビ肌着×2のセットです。

■商品名：新生児肌着4点セット

■価格：3,980円（税込4,378円）





洗い替えにおすすめの2枚組スタイ。首元のスナップボタンで調節可能です。

■商品名：スタイ2枚組 スヌーピー 総柄＆ワンポイント

■価格：1,580円（税込1,738円）

おもちゃ





取っ手が付いたきれいな音色がするチャイム。握りやすく歯がためにもなります。

■商品名：カミカミポロロンチャイム スヌーピー

■対象：０か月～

■価格：1,100円（税込1,210円）





赤ちゃんの足に付けられるラトルです。手に付けてリストラトルとしても使えます。

■商品名：あんよでラトル スヌーピー

■対象：2か月頃～

■価格：1,100円（税込1,210円）





上から下まですべてスナップボタンなので着脱がラク！出産準備にオススメなワンピースです。

■商品名：半袖ワンピース スヌーピー

■サイズ：マタニティM～L

■価格：3,980円（税込4,378円）





アカチャンホンポ オリジナルデザインの母子手帳ケース。診察券などのカード類や小銭などの細かいものも入れられます。

■商品名：母子手帳ケース スヌーピー

■デザイン：ハート・アイス

■価格：2,790円（税込3,069円）

※一部、数量限定の商品がございます。※掲載の商品は十分用意しておりますが、万一品切れの場合は、ご容赦ください。

※店舗により取り扱いがない、または取り寄せになる商品・サイズがございます。詳しくは店舗へご確認ください。

※オンラインショップでは、企画内容が異なる場合があります。※掲載の商品は、実物と色目やパッケージが異なる場合があります。

※昭島イトーヨーカドー店・ホームズ寝屋川店・池袋東武店・アル・プラザ小松店・ララガーデン春日部店・ゆめタウン徳島店・ゆめタウン飯塚店は実施いたしません。

【「ピーナッツ」とは】



「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、ソニーグループが80%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが20%を保有しています。1950年にコミック「ピーナッツ」に初めて登場して以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TVで親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のあらゆる世代のファンの皆様には、多種多様な商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で展開されるコミックなどを通じて、「ピーナッツ」ブランドを楽しんでいただいています。また、「ピーナッツ」は、近年75周年を迎え、世界規模での展示や各種アクティビティ、コラボレーション、デジタルマーケティングキャンペーンなど、これまでにない取り組みを実施しました。

【関連URL】

・日本のスヌーピー公式サイト

http://www.snoopy.co.jp/

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」

https://www.facebook.com/SnoopyJapan

・日本のスヌーピー公式X アカウント「Snoopy Japan」

https://x.com/snoopyjapan

・日本のスヌーピーNEWS 公式 X アカウント「Snoopy News Japan」

https://x.com/snoopy_jp_info

・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」

https://www.instagram.com/snoopyindailylife

・日本のスヌーピー公式TikTokアカウント「スヌーピーとピーナッツの仲間たち【PEANUTS公式】」

https://www.tiktok.com/@peanuts_jp

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[赤ちゃん本舗について]

赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。

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