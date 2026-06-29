



・ZTEとGSMAは、第15回「ZTEグローバル・サミット＆ユーザー・コングレス（ZTE Global Summit & User Congress）」と「GSMA M360 ASEAN」を、マレーシアのクアラルンプールで同時開催する

・「無限を設計する―接続性からデジタル価値へ（Architecting Infinity - From Connectivity to Digital Value）」というテーマを軸に、ZTEグローバル・サミット＆ユーザー・コングレス（ZTE Global Summit & User Congress）では、4つのビジョン・チャプター「VISION」「VOLUME」「VALUE」「VENTURE」を紹介する

・ZTEのイベントでは、基調講演、パネルディスカッション、新製品の展示、ブースツアー、ロボットのパフォーマンスなどが行われ、世界中のオピニオンリーダー、政府関係者、通信事業者の幹部、アナリスト、メディア関係者が一堂に会す

上海、2026年6月28日 /PRNewswire/ -- 6月25日、統合情報通信技術ソリューションの世界有数のプロバイダーであるZTE Corporation（0763.HK / 000063.SZ）は、GSMAの「M360 ASEAN」イベントの戦略的パートナーとなる契約を締結しました。



ZTEとGSMA、MWC26上海で「ZTEグローバル・サミット＆ユーザー・コングレス」と「GSMA M360 ASEAN」の同時開催を発表



両社は、「第15回ZTEグローバル・サミット＆ユーザー・コングレス（ZTE Global Summit & User Congress）」と「GSMA M360 ASEAN」を同時開催します。ZTEグローバル・サミット＆ユーザー・コングレス（ZTE Global Summit & User Congress）は2026年9月8日から9日まで、GSMA M360 ASEANは同年9月9日から10日まで開催されます。

本イベントでは、世界のICT業界のリーダー、通信事業者、技術専門家が一堂に会し、将来のネットワークの進化、包摂的なAIの導入、そして地域のデジタル経済の繁栄をテーマに、深い議論と実践的な検討を行います。双方は、それぞれの技術的強みとグローバルな産業エコシステムを活かし、最先端の知見を交換し、実践的な業界ソリューションを提供することで、この分野におけるオープンかつ効率的なコミュニケーションプラットフォームを構築していきます。

「無限を設計する―接続性からデジタル価値へ（Architecting Infinity - From Connectivity to Digital Value）」をテーマに、第15回ZTEグローバル・サミット＆ユーザー・コングレス（ZTE Global Summit & User Congress）は、インテリジェント・インフラから測定可能な成果に至るまでの道のりを描く4つの章で構成されます。

・VISION - デジタルの新たな章を定義する：今後5年間を形作る重要な問いを提起することを目的とした、自由形式の検討です。世界はどのようなデジタル経済を目指しているのか、また、ASEANは域内にどのようなビジョンを描いているのか。このセッションは、サミット全体の幕開けとなるものです。

・VOLUME - インテリジェント・インフラの台頭：この章は、製品そのものに焦点を当てるのではなく、エンドツーエンドの能力を示すことで、ZTEの中核的な強みに自然に合致しています。この章では、AI for Network、Network for AI、データセンター、コンピューティング、クラウド、エネルギー、自律型ネットワークについて深く掘り下げ、デジタルの未来を支えるインテリジェント・インフラの全体像を描き出します。

・VALUE - 価値が実際に生み出される場所：参加者にとって最も長く、最も価値の高いセッションとして企画されたこのセグメントは、ベンダーによる基調講演を一切行わず、完全に顧客主導で進められます。実際の事例や事業者の視点に焦点を当て、デジタルトランスフォーメーションがどのような場面で具体的な成果をもたらすかを実証します。

・VENTURE - 次世代の価値創造の時代を切り拓く：本サミットの締めくくりを飾る目玉セッションでは、業界が一体となって価値創造の新たな時代を切り拓き、新規事業の育成やエコシステムの連携を促進する方法について、最高レベルでの対話が行われます。

2日間にわたり、参加者は先見性あふれる基調講演、業界パネルディスカッション、新製品の発表、展示ブースの見学、ロボットのパフォーマンスなどに参加できます。このイベントには、世界各国から政府関係者、通信事業者の幹部、エコシステムパートナー、アナリスト、メディア関係者が一堂に会します。

ZTEグローバル・サミット＆ユーザー・コングレス（ZTE Global Summit & User Congress）について：

今回で第15回を迎える「ZTEグローバル・サミット＆ユーザー・コングレス（ZTE Global Summit & User Congress）」は、中国国外においてZTEが主催する最大規模のフォーラムへと成長し、世界のICT業界にとって重要な年次イベントとなっています。毎年、世界中からオピニオンリーダー、政府関係者、通信事業者の経営幹部、業界アナリスト、メディア関係者が一堂に会し、知見を交換し、デジタル分野の今後の方向性を形作っています。

メディアのお問い合わせ：

ZTE Corporation

Communications

Eメール：ZTE.press.release@zte.com.cn

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com