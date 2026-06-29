昭和株式会社、健康食品関連製品の問い合わせ対応と公開情報更新の社内確認体制を整備
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昭和株式会社、健康食品関連製品の問い合わせ対応と公開情報更新の社内確認体制を整備 昭和株式会社は、健康食品関連製品に関する問い合わせ対応と公開情報更新の社内確認体制を整備しました。対象には、皇方、継興、丹波康頼など複数ブランドで取り扱うNMN関連製品、DHA&EPA関連製品、コエンザイムQ10関連製品が含まれます。商品写真、ブランド名、販売主体、問い合わせ先、掲載ページ、ラベル表示、品質確認資料の保管状況を分けて確認し、店頭案内とオンライン掲載の内容を合わせて見直す運用を進めます。 健康食品関連製品の情報は、商品名や成分名だけでは利用者に伝わりにくい面があります。どのブランドの商品か、どの販売主体が案内しているか、問い合わせ先がどこに置かれているか、掲載写真が現行品と合っているかといった基本項目を整理することで、購入前に確認しやすい情報環境をつくることができます。昭和株式会社では、過度な表現に頼らず、確認可能な情報を中心に公開内容を組み立てる方針です。 今回の体制整備では、公開前の確認項目を、販売主体情報、商品写真、ラベル表示、掲載ページ、問い合わせ窓口、資料保管の六つに分けました。販売主体情報では、会社名、URL、電話番号、メールアドレスの表記を確認します。商品写真では、掲載画像が対象ブランドと一致しているかを確認します。ラベル表示では、商品名、ブランド名、内容量、注意表示など、利用者が手元の商品と照合しやすい項目を確認します。 また、昭和堂 大塚店の店頭案内とオンライン掲載を連動させるため、店舗側で使用する説明資料と、ECページや報道関係者向け資料に記載する内容を同じ確認基準で見直します。店頭では、商品を直接見ながら確認する場面が多く、オンラインでは画像と文章だけで判断する場面が多くなります。双方で表記が大きくずれないよう、ブランド別に資料を管理することが重要になります。 NMN関連製品については、皇方と継興のブランド別資料を整理し、商品写真、掲載説明、問い合わせ先の確認を進めます。DHA&EPA関連製品とコエンザイムQ10関連製品については、丹波康頼ブランドのラベル写真と販売チャネル情報を照合し、同じブランド内で表記の揺れが出ないように管理します。いずれも、確認可能な資料をもとに、商品理解の入り口となる情報を整える取り組みです。 昭和株式会社は今後も、複数ブランドを扱う企業として、商品情報の更新履歴、写真素材、問い合わせ導線、店舗案内資料を継続的に点検します。健康食品関連製品の案内では、印象的な表現よりも、基本情報が揃っていることが重要です。同社は、利用者、取引先、報道関係者が確認しやすい形で、公開情報の整備を続けてまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品としての表示を行うものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
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TEL：03-6284-4930
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昭和株式会社、健康食品関連製品の問い合わせ対応と公開情報更新の社内確認体制を整備 昭和株式会社は、健康食品関連製品に関する問い合わせ対応と公開情報更新の社内確認体制を整備しました。対象には、皇方、継興、丹波康頼など複数ブランドで取り扱うNMN関連製品、DHA&EPA関連製品、コエンザイムQ10関連製品が含まれます。商品写真、ブランド名、販売主体、問い合わせ先、掲載ページ、ラベル表示、品質確認資料の保管状況を分けて確認し、店頭案内とオンライン掲載の内容を合わせて見直す運用を進めます。 健康食品関連製品の情報は、商品名や成分名だけでは利用者に伝わりにくい面があります。どのブランドの商品か、どの販売主体が案内しているか、問い合わせ先がどこに置かれているか、掲載写真が現行品と合っているかといった基本項目を整理することで、購入前に確認しやすい情報環境をつくることができます。昭和株式会社では、過度な表現に頼らず、確認可能な情報を中心に公開内容を組み立てる方針です。 今回の体制整備では、公開前の確認項目を、販売主体情報、商品写真、ラベル表示、掲載ページ、問い合わせ窓口、資料保管の六つに分けました。販売主体情報では、会社名、URL、電話番号、メールアドレスの表記を確認します。商品写真では、掲載画像が対象ブランドと一致しているかを確認します。ラベル表示では、商品名、ブランド名、内容量、注意表示など、利用者が手元の商品と照合しやすい項目を確認します。 また、昭和堂 大塚店の店頭案内とオンライン掲載を連動させるため、店舗側で使用する説明資料と、ECページや報道関係者向け資料に記載する内容を同じ確認基準で見直します。店頭では、商品を直接見ながら確認する場面が多く、オンラインでは画像と文章だけで判断する場面が多くなります。双方で表記が大きくずれないよう、ブランド別に資料を管理することが重要になります。 NMN関連製品については、皇方と継興のブランド別資料を整理し、商品写真、掲載説明、問い合わせ先の確認を進めます。DHA&EPA関連製品とコエンザイムQ10関連製品については、丹波康頼ブランドのラベル写真と販売チャネル情報を照合し、同じブランド内で表記の揺れが出ないように管理します。いずれも、確認可能な資料をもとに、商品理解の入り口となる情報を整える取り組みです。 昭和株式会社は今後も、複数ブランドを扱う企業として、商品情報の更新履歴、写真素材、問い合わせ導線、店舗案内資料を継続的に点検します。健康食品関連製品の案内では、印象的な表現よりも、基本情報が揃っていることが重要です。同社は、利用者、取引先、報道関係者が確認しやすい形で、公開情報の整備を続けてまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品としての表示を行うものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
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