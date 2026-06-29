DIYユーザーの8割が″コンプレッサー選びに迷った″と回答 ― 個人のコンプレッサー選び方に関する意識調査
エアーコンプレッサー専門店「エアセルフ」（運営：株式会社メカニスタ、本社：北海道札幌市）は、DIY目的でコンプレッサーの購入を検討・購入した経験のある30歳～59歳の男性200名を対象に「コンプレッサーの選び方に関する意識調査」を実施しました。
調査概要
調査名：コンプレッサーの選び方に関する意識調査 調査方法：インターネット調査（Freeasy利用） 調査対象：全国の30歳～59歳の男性で、DIY・ホビー・車整備等の個人利用目的でコンプレッサーの購入を検討または購入した経験がある方 有効回答数：200名 調査期間：2026年4月15日～2026年4月22日 調査主体：コンプレッサー専門店エアセルフ（株式会社メカニスタ）
調査背景
コンプレッサーは種類が豊富で、オイル式・オイルフリー、タンク容量、吐出量、圧力など比較すべきスペック項目が多岐にわたります。業務用途であれば経験や社内の知見で機種選定ができますが、個人ユーザーにとっては初めて触れる専門用語も多く、選定のハードルが高いと考えられます。本調査では、個人ユーザーが機種選定にどの程度苦労しているのか、その実態と課題を明らかにします。
調査結果
Q1. コンプレッサーを選ぶ際に「迷った」と感じましたか（単一回答、n=200）
非常に迷った ……………… 35.0%（70名） やや迷った ………………… 43.5%（87名） あまり迷わなかった ……… 15.0%（30名） まったく迷わなかった …… 6.5%（13名）
「非常に迷った」「やや迷った」を合わせると78.5%。約8割のユーザーがコンプレッサー選びに迷いを感じていることがわかりました。コンプレッサーが個人ユーザーにとって「選びにくい商品」であることが定量的に示された結果です。
Q2. 迷った理由は何ですか（複数回答、迷ったと回答した方n=157）
専門用語（吐出量、馬力、MPa等）の意味がわからない …… 52.9%（83名） 自分の用途に必要なスペックがわからない ……………… 49.0%（77名） 機種が多すぎて比較しきれない ………………………… 43.3%（68名） オイル式とオイルフリーの違いがわからない …………… 36.3%（57名） レビューの信頼性が判断できない ………………………… 28.0%（44名） 実物を見たり試したりする機会がない ………………… 21.0%（33名）
「専門用語がわからない」が52.9%で最多。コンプレッサーのスペック表にはMPa、L/min、馬力、dBなど日常生活では馴染みのない単位が並ぶため、そもそも比較の土台に立てないユーザーが半数以上存在します。「自分の用途に必要なスペックがわからない」も49.0%と高く、やりたい作業は決まっているのにそれに必要な性能が判断できないという状況が多数を占めています。
Q3. 最終的にコンプレッサーの購入を決めた要因は何ですか（複数回答、購入経験者n=178）
用途別のおすすめ情報・記事が参考になった …… 37.1%（66名） 購入者レビュー・口コミ ………………………… 34.8%（62名） 価格が予算内だった …………………………… 33.1%（59名） 販売店のスタッフに相談して納得できた ……… 21.3%（38名） YouTube等の動画レビュー …………………… 18.0%（32名） 知人・友人の推薦 ……………………………… 12.4%（22名）
「用途別のおすすめ情報・記事」が37.1%で最も高い決め手となりました。スペック表を自力で読み解くのではなく、「タイヤの空気入れならこの機種」「DIY塗装ならこのクラス」という用途起点の情報が購買決定を後押ししていることがわかります。
Q4. 情報収集に利用した媒体を教えてください（複数回答、n=200）
Google等の検索エンジン ………… 61.5%（123名） Amazon・楽天等のECサイト ……… 55.5%（111名） YouTube ………………………… 36.0%（72名） 専門店・メーカーの公式サイト …… 24.0%（48名） SNS（X、Instagram等） ………… 12.5%（25名） 雑誌・書籍 ………………………… 6.0%（12名） その他 …………………………… 4.5%（9名）
検索エンジンが61.5%、ECサイトが55.5%で上位を占めています。YouTube も36.0%と高く、動画で実機の動作音や使い方を確認してから購入判断をするユーザーが増えていることがうかがえます。
Q5. 購入後に「この情報が事前に欲しかった」と思ったことはありますか（複数回答、購入経験者n=178）
実際の騒音レベル（体感としてどのくらいの音か） …… 44.9%（80名） 設置スペースの目安（実寸イメージ） ……………… 31.5%（56名） メンテナンス方法や頻度 …………………………… 28.1%（50名） 電気代の目安 ………………………………………… 23.6%（42名） 付属品として何が必要か（ホース、カプラー等） … 21.3%（38名） 耐用年数の目安 ……………………………………… 15.7%（28名）
「実際の騒音レベル」が44.9%で突出しています。カタログに記載されるdB値だけでは生活空間での体感が想像しにくく、「思ったより音が大きかった」という購入後のギャップにつながっていると考えられます。「設置スペースの目安」31.5%、「メンテナンス方法」28.1%も高く、カタログスペック以外の実用的な情報へのニーズが高いことが確認されました。
まとめ
本調査により、個人ユーザーのコンプレッサー選定における以下の課題が明らかになりました。
約8割が選定時に迷いを感じており、その最大の原因は専門用語の難解さと用途に必要なスペックの不明確さであること。購入の決め手は用途別のおすすめ情報が最上位であり、スペック比較よりも「自分に合うのはどれか」という情報が求められていること。そして、購入後には騒音や設置スペースなどカタログに載りにくい実用情報への不満が多いこと。
これらの結果は、個人向けコンプレッサー市場において「わかりやすさ」が最大の差別化要因であることを示しています。用途別の機種案内、体感ベースの騒音情報、設置イメージの提供など、購入前の不安を解消するための情報発信が個人ユーザーの市場拡大に不可欠です。
■ コンプレッサー専門店エアセルフについて
エアセルフは、プロ仕様の業務用モデルからDIY・車整備向けのエントリーモデルまで幅広いラインナップを取り揃えるエアーコンプレッサー専門店です。用途に合った機種選びのご相談から、購入後のサポートまで一貫して対応しております。クレジットカード決済による最大24回分割払いにも対応しており、法人・個人事業主・個人のお客様それぞれのご予算やお支払いスタイルに合わせたお買い物が可能です。
プロの現場で求められる高出力・高耐久モデルはもちろん、DIYや車・バイクの整備、タイヤの空気入れなど日常使いに適したモデルまで、用途別にお選びいただけます。
公式サイト ↓ https://air-compressor.jp/
Amazonショップ ↓ https://amzn.to/4uwWcIb
楽天市場店 ↓ https://www.rakuten.co.jp/air-compressor/
ヤフーショッピング店 ↓ https://store.shopping.yahoo.co.jp/aircompressor/
運営会社：株式会社メカニスタ
配信元企業：株式会社メカニスタ
調査概要
調査名：コンプレッサーの選び方に関する意識調査 調査方法：インターネット調査（Freeasy利用） 調査対象：全国の30歳～59歳の男性で、DIY・ホビー・車整備等の個人利用目的でコンプレッサーの購入を検討または購入した経験がある方 有効回答数：200名 調査期間：2026年4月15日～2026年4月22日 調査主体：コンプレッサー専門店エアセルフ（株式会社メカニスタ）
調査背景
コンプレッサーは種類が豊富で、オイル式・オイルフリー、タンク容量、吐出量、圧力など比較すべきスペック項目が多岐にわたります。業務用途であれば経験や社内の知見で機種選定ができますが、個人ユーザーにとっては初めて触れる専門用語も多く、選定のハードルが高いと考えられます。本調査では、個人ユーザーが機種選定にどの程度苦労しているのか、その実態と課題を明らかにします。
Q1. コンプレッサーを選ぶ際に「迷った」と感じましたか（単一回答、n=200）
非常に迷った ……………… 35.0%（70名） やや迷った ………………… 43.5%（87名） あまり迷わなかった ……… 15.0%（30名） まったく迷わなかった …… 6.5%（13名）
「非常に迷った」「やや迷った」を合わせると78.5%。約8割のユーザーがコンプレッサー選びに迷いを感じていることがわかりました。コンプレッサーが個人ユーザーにとって「選びにくい商品」であることが定量的に示された結果です。
Q2. 迷った理由は何ですか（複数回答、迷ったと回答した方n=157）
専門用語（吐出量、馬力、MPa等）の意味がわからない …… 52.9%（83名） 自分の用途に必要なスペックがわからない ……………… 49.0%（77名） 機種が多すぎて比較しきれない ………………………… 43.3%（68名） オイル式とオイルフリーの違いがわからない …………… 36.3%（57名） レビューの信頼性が判断できない ………………………… 28.0%（44名） 実物を見たり試したりする機会がない ………………… 21.0%（33名）
「専門用語がわからない」が52.9%で最多。コンプレッサーのスペック表にはMPa、L/min、馬力、dBなど日常生活では馴染みのない単位が並ぶため、そもそも比較の土台に立てないユーザーが半数以上存在します。「自分の用途に必要なスペックがわからない」も49.0%と高く、やりたい作業は決まっているのにそれに必要な性能が判断できないという状況が多数を占めています。
Q3. 最終的にコンプレッサーの購入を決めた要因は何ですか（複数回答、購入経験者n=178）
用途別のおすすめ情報・記事が参考になった …… 37.1%（66名） 購入者レビュー・口コミ ………………………… 34.8%（62名） 価格が予算内だった …………………………… 33.1%（59名） 販売店のスタッフに相談して納得できた ……… 21.3%（38名） YouTube等の動画レビュー …………………… 18.0%（32名） 知人・友人の推薦 ……………………………… 12.4%（22名）
「用途別のおすすめ情報・記事」が37.1%で最も高い決め手となりました。スペック表を自力で読み解くのではなく、「タイヤの空気入れならこの機種」「DIY塗装ならこのクラス」という用途起点の情報が購買決定を後押ししていることがわかります。
Q4. 情報収集に利用した媒体を教えてください（複数回答、n=200）
Google等の検索エンジン ………… 61.5%（123名） Amazon・楽天等のECサイト ……… 55.5%（111名） YouTube ………………………… 36.0%（72名） 専門店・メーカーの公式サイト …… 24.0%（48名） SNS（X、Instagram等） ………… 12.5%（25名） 雑誌・書籍 ………………………… 6.0%（12名） その他 …………………………… 4.5%（9名）
検索エンジンが61.5%、ECサイトが55.5%で上位を占めています。YouTube も36.0%と高く、動画で実機の動作音や使い方を確認してから購入判断をするユーザーが増えていることがうかがえます。
Q5. 購入後に「この情報が事前に欲しかった」と思ったことはありますか（複数回答、購入経験者n=178）
実際の騒音レベル（体感としてどのくらいの音か） …… 44.9%（80名） 設置スペースの目安（実寸イメージ） ……………… 31.5%（56名） メンテナンス方法や頻度 …………………………… 28.1%（50名） 電気代の目安 ………………………………………… 23.6%（42名） 付属品として何が必要か（ホース、カプラー等） … 21.3%（38名） 耐用年数の目安 ……………………………………… 15.7%（28名）
「実際の騒音レベル」が44.9%で突出しています。カタログに記載されるdB値だけでは生活空間での体感が想像しにくく、「思ったより音が大きかった」という購入後のギャップにつながっていると考えられます。「設置スペースの目安」31.5%、「メンテナンス方法」28.1%も高く、カタログスペック以外の実用的な情報へのニーズが高いことが確認されました。
まとめ
本調査により、個人ユーザーのコンプレッサー選定における以下の課題が明らかになりました。
約8割が選定時に迷いを感じており、その最大の原因は専門用語の難解さと用途に必要なスペックの不明確さであること。購入の決め手は用途別のおすすめ情報が最上位であり、スペック比較よりも「自分に合うのはどれか」という情報が求められていること。そして、購入後には騒音や設置スペースなどカタログに載りにくい実用情報への不満が多いこと。
これらの結果は、個人向けコンプレッサー市場において「わかりやすさ」が最大の差別化要因であることを示しています。用途別の機種案内、体感ベースの騒音情報、設置イメージの提供など、購入前の不安を解消するための情報発信が個人ユーザーの市場拡大に不可欠です。
■ コンプレッサー専門店エアセルフについて
エアセルフは、プロ仕様の業務用モデルからDIY・車整備向けのエントリーモデルまで幅広いラインナップを取り揃えるエアーコンプレッサー専門店です。用途に合った機種選びのご相談から、購入後のサポートまで一貫して対応しております。クレジットカード決済による最大24回分割払いにも対応しており、法人・個人事業主・個人のお客様それぞれのご予算やお支払いスタイルに合わせたお買い物が可能です。
プロの現場で求められる高出力・高耐久モデルはもちろん、DIYや車・バイクの整備、タイヤの空気入れなど日常使いに適したモデルまで、用途別にお選びいただけます。
公式サイト ↓ https://air-compressor.jp/
Amazonショップ ↓ https://amzn.to/4uwWcIb
楽天市場店 ↓ https://www.rakuten.co.jp/air-compressor/
ヤフーショッピング店 ↓ https://store.shopping.yahoo.co.jp/aircompressor/
運営会社：株式会社メカニスタ
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