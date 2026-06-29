体外がん診断市場2030年展望：精密腫瘍学と分子診断によるCAGR 8%成長
2030年までに170億ドルを超え、2025～2030年のCAGR 8%で成長すると予測される本セグメントは、世界的ながん負荷の増大と精密腫瘍学アプローチの急速な普及により強い勢いを獲得している。分子診断、次世代シーケンシング（NGS）、リキッドバイオプシー技術の進展が市場発展を加速させている。同時に、早期診断および個別化治療への移行が進み、2410億ドル規模の体外診断市場および1兆2180億ドル規模の医療機器産業において重要性が高まっている。バイオマーカー主導の検査、AI活用病理診断、統合ゲノム解析プラットフォームの進展が長期成長を支えている。
腫瘍学主導の診断需要による市場拡大
体外がん診断市場は、医療システムが早期がん検出と精密治療を重視する中で安定的に拡大している。
主要市場指標：
・2030年までに170億ドル超の市場規模
・2025～2030年CAGR 8%で成長維持
・分子診断およびゲノム検査技術の統合拡大
・リキッドバイオプシーおよびコンパニオン診断の採用増加
・病院、診断ラボ、研究機関での需要増加
この成長は、従来型診断から高精度・データ駆動型腫瘍診断への構造的転換を反映している。
がん検出エコシステムを変革する需要要因
主な成長ドライバー：
・世界的ながん罹患率増加とスクリーニング率上昇
・個別化医療およびバイオマーカー治療の拡大
・分子診断およびNGSプラットフォームの普及
・標的治療選択のためのコンパニオン診断の増加
・腫瘍学研究への政府資金拡大
・早期かつ低侵襲ながん検出需要の増加
これらは腫瘍学ワークフローを再構築し、医療意思決定の質を向上させている。
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353914/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353914/images/bodyimage2】
腫瘍診断技術を変革する構造的シフト
がん診断におけるAI統合
AI対応プラットフォームは腫瘍検出精度を向上させ、画像解析を支援し、精密腫瘍学ワークフローを強化している。
リキッドバイオプシーと低侵襲検査の拡大
循環腫瘍DNA検出およびリアルタイム治療モニタリングのため採用が増加している。
次世代シーケンシング（NGS）の成長
包括的ゲノムプロファイリングにより、個別化がん治療選択が可能となっている。
デジタル病理診断の普及
診断の一貫性、業務効率、遠隔協働を改善している。
コンパニオン診断の重要性増大
製薬と診断の融合により、標的治療開発とバイオマーカー選択が強化されている。
セグメント別成長と収益構造
試薬セグメントが市場を支配し、2030年には総収益の約58%（約100億ドル）を占める。これは継続的需要と検査量増加による。
セグメント別：
・試薬：診断ワークフローにおける継続消費で最大貢献
・機器：高度分子診断およびシーケンス機器の普及で成長
・ソフトウェア・サービス：AI診断およびデータ解析統合で拡大
アプリケーション別：
・乳がん
・肺がん
・大腸がん
・前立腺がん
・その他腫瘍
エンドユーザー別：
・病院およびがん治療センター
・診断ラボ
・研究機関
・新興在宅診断環境
競争環境と業界構造
体外がん診断市場は中程度に分散しており、グローバル診断大手と腫瘍学専門企業が共存している。
腫瘍学主導の診断需要による市場拡大
体外がん診断市場は、医療システムが早期がん検出と精密治療を重視する中で安定的に拡大している。
主要市場指標：
・2030年までに170億ドル超の市場規模
・2025～2030年CAGR 8%で成長維持
・分子診断およびゲノム検査技術の統合拡大
・リキッドバイオプシーおよびコンパニオン診断の採用増加
・病院、診断ラボ、研究機関での需要増加
この成長は、従来型診断から高精度・データ駆動型腫瘍診断への構造的転換を反映している。
がん検出エコシステムを変革する需要要因
主な成長ドライバー：
・世界的ながん罹患率増加とスクリーニング率上昇
・個別化医療およびバイオマーカー治療の拡大
・分子診断およびNGSプラットフォームの普及
・標的治療選択のためのコンパニオン診断の増加
・腫瘍学研究への政府資金拡大
・早期かつ低侵襲ながん検出需要の増加
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腫瘍診断技術を変革する構造的シフト
がん診断におけるAI統合
AI対応プラットフォームは腫瘍検出精度を向上させ、画像解析を支援し、精密腫瘍学ワークフローを強化している。
リキッドバイオプシーと低侵襲検査の拡大
循環腫瘍DNA検出およびリアルタイム治療モニタリングのため採用が増加している。
次世代シーケンシング（NGS）の成長
包括的ゲノムプロファイリングにより、個別化がん治療選択が可能となっている。
デジタル病理診断の普及
診断の一貫性、業務効率、遠隔協働を改善している。
コンパニオン診断の重要性増大
製薬と診断の融合により、標的治療開発とバイオマーカー選択が強化されている。
セグメント別成長と収益構造
試薬セグメントが市場を支配し、2030年には総収益の約58%（約100億ドル）を占める。これは継続的需要と検査量増加による。
セグメント別：
・試薬：診断ワークフローにおける継続消費で最大貢献
・機器：高度分子診断およびシーケンス機器の普及で成長
・ソフトウェア・サービス：AI診断およびデータ解析統合で拡大
アプリケーション別：
・乳がん
・肺がん
・大腸がん
・前立腺がん
・その他腫瘍
エンドユーザー別：
・病院およびがん治療センター
・診断ラボ
・研究機関
・新興在宅診断環境
競争環境と業界構造
体外がん診断市場は中程度に分散しており、グローバル診断大手と腫瘍学専門企業が共存している。