原材料由来・アレルゲン・保存方法を確認する際の見方を整理
一般社団法人日本認定健康食品協会は、健康食品の表示を確認する際に見落としやすい項目として、原材料の由来、アレルゲン、保存方法の確認ポイントを整理しました。
健康食品では、素材名や成分名に注目が集まりやすい一方で、原材料がどのような由来であるか、アレルゲンに関する表示があるか、保存条件が商品特性に合っているかを確認することも重要です。とくに複数の原材料を組み合わせた商品では、原材料名と注意表示をあわせて見る必要があります。
保存方法については、未開封時と開封後で取り扱いが異なる場合があります。高温多湿を避ける、直射日光を避ける、開封後は早めに使うなど、表示された条件を確認し、疑問がある場合は販売者の窓口に問い合わせることが望まれます。
協会は、健康食品をめぐる情報確認を素材名だけに限定せず、表示全体を落ち着いて読み取る視点を普及してまいります。
本稿は健康食品表示に関する一般的な情報提供であり、特定の商品またはブランドをすすめるものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【本件に関するお問い合わせ先】
一般社団法人日本認定健康食品協会 事務局
URL：https://www.jhfc.or.jp/
電話：03-6284-4930（平日 9:00～17:00）
Email：info@jhfc.or.jp
配信元企業：一般社団法人日本認定健康食品協会
健康食品では、素材名や成分名に注目が集まりやすい一方で、原材料がどのような由来であるか、アレルゲンに関する表示があるか、保存条件が商品特性に合っているかを確認することも重要です。とくに複数の原材料を組み合わせた商品では、原材料名と注意表示をあわせて見る必要があります。
保存方法については、未開封時と開封後で取り扱いが異なる場合があります。高温多湿を避ける、直射日光を避ける、開封後は早めに使うなど、表示された条件を確認し、疑問がある場合は販売者の窓口に問い合わせることが望まれます。
協会は、健康食品をめぐる情報確認を素材名だけに限定せず、表示全体を落ち着いて読み取る視点を普及してまいります。
本稿は健康食品表示に関する一般的な情報提供であり、特定の商品またはブランドをすすめるものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【本件に関するお問い合わせ先】
一般社団法人日本認定健康食品協会 事務局
URL：https://www.jhfc.or.jp/
電話：03-6284-4930（平日 9:00～17:00）
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