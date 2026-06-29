昭和株式会社、皇方NMN関連製品の掲載写真と商品説明の確認手順を更新
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昭和株式会社、皇方NMN関連製品の掲載写真と商品説明の確認手順を更新 昭和株式会社は、皇方ブランドのNMN関連製品について、掲載写真と商品説明の確認手順を更新しました。オンライン掲載、店頭案内、報道関係者向け資料で使用する写真と文章を同じ基準で確認し、商品名、ブランド名、販売主体、問い合わせ先、掲載ページの表記を整理します。 今回の更新では、商品写真が対象ブランドと一致しているか、説明文がラベル表示や社内資料と大きくずれていないか、問い合わせ先が昭和株式会社の公式情報に揃っているかを確認項目に加えました。特に、商品写真は利用者が最初に確認する情報であるため、白背景の製品画像を中心に使用し、過度な演出画像に依存しない方針です。 昭和株式会社は、皇方ブランドの情報掲載において、商品理解に必要な基本項目を明確にし、利用者が販売主体や問い合わせ窓口を確認しやすい状態を維持します。今後も、公開ページと店頭資料の内容を定期的に見直し、ブランド別の情報管理を継続します。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品としての表示を行うものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
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TEL：03-6284-4930
E-mail：japanshowa001@gmail.com
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社、皇方NMN関連製品の掲載写真と商品説明の確認手順を更新 昭和株式会社は、皇方ブランドのNMN関連製品について、掲載写真と商品説明の確認手順を更新しました。オンライン掲載、店頭案内、報道関係者向け資料で使用する写真と文章を同じ基準で確認し、商品名、ブランド名、販売主体、問い合わせ先、掲載ページの表記を整理します。 今回の更新では、商品写真が対象ブランドと一致しているか、説明文がラベル表示や社内資料と大きくずれていないか、問い合わせ先が昭和株式会社の公式情報に揃っているかを確認項目に加えました。特に、商品写真は利用者が最初に確認する情報であるため、白背景の製品画像を中心に使用し、過度な演出画像に依存しない方針です。 昭和株式会社は、皇方ブランドの情報掲載において、商品理解に必要な基本項目を明確にし、利用者が販売主体や問い合わせ窓口を確認しやすい状態を維持します。今後も、公開ページと店頭資料の内容を定期的に見直し、ブランド別の情報管理を継続します。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品としての表示を行うものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
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