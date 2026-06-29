日本発のコスタセレーナ、2026年10月18日に最後の航海へ 3泊4日39,800円～
クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」を運営する株式会社ベストワンドットコム（本社：東京都新宿区、代表取締役：野本洋平）は、コスタクルーズの大型客船「コスタセレーナ」による日本発ラストクルーズ2コースの販売を開始いたしました。コスタセレーナは2024年に日本発着クルーズを再開し、多くのお客様にご利用いただいてまいりましたが、本航海をもって日本発クルーズを終了し、その後は南米や地中海方面へ配船される予定です。今回販売するコースは、東京から台湾（基隆）またはその先の香港へ向かうワールドクルーズ区間を利用した特別商品です。2コースともランチ・ディナー時に利用できるドリンクパッケージ付きで、3泊4日39,800円からご参加いただけます。日本からコスタセレーナに乗船できる最後の機会となります。
■日本発コスタセレーナ最後のチャンス
今回販売するコースは、日本発コスタセレーナのラストクルーズとなります。
コスタセレーナは総トン数114,500トン、最大乗客定員3,780名を誇る大型イタリア客船です。2025年に大規模改装を実施し、さらに快適な船旅をお楽しみいただけるようになりました。
今回のラストクルーズでは、ランチ・ディナーで利用できるドリンクパッケージ付きでご案内いたします。通常は別料金となる人気特典が含まれており、より充実したイタリアンスタイルの船旅をお楽しみいただけます。
また、販売数は各コース8室限定となっており、完売次第終了となります。
■おすすめポイント
・各コース8室限定の特別販売
・ランチ・ディナー時のドリンクパッケージ付き
・日本発コスタセレーナ最後のクルーズ
・3泊4日39,800円～の特別価格
・台湾（基隆）または香港までの片道クルーズ
・下船後に現地観光や滞在を自由に組み合わせ可能
■販売コース
コスタセレーナで航く 東京→基隆（台湾）クルーズ 3泊4日
出発日：2026年10月18日（日）
旅行代金：内側客室39,800円～、海側バルコニー客室59,800円～ ※別途港湾税19,800円
特典：ドリンクパッケージ付き（ランチ・ディナー時）
販売数：8室限定
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_4D_TCT_114485.html
コスタセレーナで航く 東京→基隆（台湾）→香港クルーズ 5泊6日
出発日：2026年10月18日（日）
旅行代金：内側客室89,800円～、海側バルコニー客室129,800円～ ※別途港湾税20,800円
特典：ドリンクパッケージ付き（ランチ・ディナー時）
販売数：8室限定
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_6D_TCT_114486.html
■コスタセレーナについて
コスタセレーナは、イタリア最大級のクルーズ会社「コスタクルーズ」が運航する大型客船です。船内はギリシャ・ローマ神話をテーマとしており、華やかなアトリウムや大理石を使用したパブリックスペースなど、イタリアらしい陽気で洗練された雰囲気が広がります。また、約1,350席を誇る3層吹き抜けの大型シアター、本格スパ施設「サムサラスパ」、プールやジャグジー、カジノ、バーやラウンジなど多彩な施設を備えています。船内では毎晩ショーやライブイベントが開催され、移動そのものが旅の目的地となるような充実した時間をお楽しみいただけます。さらに、本場イタリアの食文化を体験できることも大きな魅力です。パスタやピザをはじめとしたイタリア料理、多彩なビュッフェやレストランなど、食事の時間もクルーズの醍醐味のひとつとなっています。コスタクルーズは1948年創業の歴史を持ち、「イタリア流のバカンス」をコンセプトに世界中で親しまれているクルーズブランドです。陽気なイタリアンホスピタリティとエンターテインメントあふれる船旅をお楽しみいただけます。日本発着クルーズ再開以降、多くのお客様にご利用いただいてきたコスタセレーナですが、今回の航海をもって日本発クルーズは終了予定となります。日本から乗船できる最後の機会として、ぜひこの特別な船旅をお楽しみください。
■日本発コスタセレーナ最後のチャンス
今回販売するコースは、日本発コスタセレーナのラストクルーズとなります。
コスタセレーナは総トン数114,500トン、最大乗客定員3,780名を誇る大型イタリア客船です。2025年に大規模改装を実施し、さらに快適な船旅をお楽しみいただけるようになりました。
今回のラストクルーズでは、ランチ・ディナーで利用できるドリンクパッケージ付きでご案内いたします。通常は別料金となる人気特典が含まれており、より充実したイタリアンスタイルの船旅をお楽しみいただけます。
また、販売数は各コース8室限定となっており、完売次第終了となります。
■おすすめポイント
・各コース8室限定の特別販売
・ランチ・ディナー時のドリンクパッケージ付き
・日本発コスタセレーナ最後のクルーズ
・3泊4日39,800円～の特別価格
・台湾（基隆）または香港までの片道クルーズ
・下船後に現地観光や滞在を自由に組み合わせ可能
■販売コース
コスタセレーナで航く 東京→基隆（台湾）クルーズ 3泊4日
出発日：2026年10月18日（日）
旅行代金：内側客室39,800円～、海側バルコニー客室59,800円～ ※別途港湾税19,800円
特典：ドリンクパッケージ付き（ランチ・ディナー時）
販売数：8室限定
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_4D_TCT_114485.html
コスタセレーナで航く 東京→基隆（台湾）→香港クルーズ 5泊6日
出発日：2026年10月18日（日）
旅行代金：内側客室89,800円～、海側バルコニー客室129,800円～ ※別途港湾税20,800円
特典：ドリンクパッケージ付き（ランチ・ディナー時）
販売数：8室限定
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_6D_TCT_114486.html
■コスタセレーナについて
コスタセレーナは、イタリア最大級のクルーズ会社「コスタクルーズ」が運航する大型客船です。船内はギリシャ・ローマ神話をテーマとしており、華やかなアトリウムや大理石を使用したパブリックスペースなど、イタリアらしい陽気で洗練された雰囲気が広がります。また、約1,350席を誇る3層吹き抜けの大型シアター、本格スパ施設「サムサラスパ」、プールやジャグジー、カジノ、バーやラウンジなど多彩な施設を備えています。船内では毎晩ショーやライブイベントが開催され、移動そのものが旅の目的地となるような充実した時間をお楽しみいただけます。さらに、本場イタリアの食文化を体験できることも大きな魅力です。パスタやピザをはじめとしたイタリア料理、多彩なビュッフェやレストランなど、食事の時間もクルーズの醍醐味のひとつとなっています。コスタクルーズは1948年創業の歴史を持ち、「イタリア流のバカンス」をコンセプトに世界中で親しまれているクルーズブランドです。陽気なイタリアンホスピタリティとエンターテインメントあふれる船旅をお楽しみいただけます。日本発着クルーズ再開以降、多くのお客様にご利用いただいてきたコスタセレーナですが、今回の航海をもって日本発クルーズは終了予定となります。日本から乗船できる最後の機会として、ぜひこの特別な船旅をお楽しみください。