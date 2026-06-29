【21LIVE】公式SNS掲載のチャンス！『輝け新星ライバー！21デビュー戦！』を7月3日（金）より開催
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、7月3日（金）より『輝け新星ライバー！21デビュー戦！』を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353512/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼21LIVEデビューをもっと華やかに！／
公式SNSモデルを目指せるチャンス
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7月3日（金）より、『輝け新星ライバー！21デビュー戦！』を開催します。
本イベントは、初配信から60日以内の新人ライバーを対象としたランキングイベントです。
ランキング上位入賞者には、21LIVE公式X・Facebookのプロフィール画像掲載権をはじめ、「21デビュー」限定プロフィール背景や称号バッジをプレゼント！
さらに、1位入賞者には翌月のイベントバナー出演権も贈られます。
また、1万GOLDを達成したライバー全員に、リアル21カード3パックをプレゼント！
ランキング順位だけでなく、ボーダー達成でもプライズ獲得を目指せます。
これからさらに活躍の場を広げたい新人ライバーにぴったりのイベントです。
配信でたくさんの応援を集めて、次世代の注目ライバーを目指しましょう！
★注目のプライズ★
背景＆バッジ
1位入賞
● 豪華版プロフ背景（王冠付き）
● 称号バッジ（王冠付き）
● 翌月バナー出演権
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353512/images/bodyimage2】
2～3位入賞
● 豪華版プロフ背景（王冠付き）
● 称号バッジ（王冠付き）
4～5位入賞
● 豪華版プロフ背景
● 称号バッジ
6～7位入賞
● プロフ背景
● 称号バッジ
SNSプロフ出演
1～10位入賞で、21LIVE公式X&Facebookのプロフィール画像に出演！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353512/images/bodyimage3】
21カード
1万GOLDのボーダー達成者全員に、リアル21カード3パックをプレゼント！
どのデザインが届くかは開けてからのお楽しみ！
━━━＼ 開催期間 ／━━━
7月3日（金）～7月9日（木）
━━━━━━━━━━━━━
※ランキングへの参加はエントリーが必要です。
※エントリー開始日時点で、初配信から60日以内の方が対象です。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353512/images/bodyimage4】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353512/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼21LIVEデビューをもっと華やかに！／
公式SNSモデルを目指せるチャンス
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7月3日（金）より、『輝け新星ライバー！21デビュー戦！』を開催します。
本イベントは、初配信から60日以内の新人ライバーを対象としたランキングイベントです。
ランキング上位入賞者には、21LIVE公式X・Facebookのプロフィール画像掲載権をはじめ、「21デビュー」限定プロフィール背景や称号バッジをプレゼント！
さらに、1位入賞者には翌月のイベントバナー出演権も贈られます。
また、1万GOLDを達成したライバー全員に、リアル21カード3パックをプレゼント！
ランキング順位だけでなく、ボーダー達成でもプライズ獲得を目指せます。
これからさらに活躍の場を広げたい新人ライバーにぴったりのイベントです。
配信でたくさんの応援を集めて、次世代の注目ライバーを目指しましょう！
★注目のプライズ★
背景＆バッジ
1位入賞
● 豪華版プロフ背景（王冠付き）
● 称号バッジ（王冠付き）
● 翌月バナー出演権
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353512/images/bodyimage2】
2～3位入賞
● 豪華版プロフ背景（王冠付き）
● 称号バッジ（王冠付き）
4～5位入賞
● 豪華版プロフ背景
● 称号バッジ
6～7位入賞
● プロフ背景
● 称号バッジ
SNSプロフ出演
1～10位入賞で、21LIVE公式X&Facebookのプロフィール画像に出演！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353512/images/bodyimage3】
21カード
1万GOLDのボーダー達成者全員に、リアル21カード3パックをプレゼント！
どのデザインが届くかは開けてからのお楽しみ！
7月3日（金）～7月9日（木）
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※ランキングへの参加はエントリーが必要です。
※エントリー開始日時点で、初配信から60日以内の方が対象です。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
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▼21LIVE Web版へのログインはこちら
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【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
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