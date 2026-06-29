【21LIVE】シーサーのぬいぐるみ獲得のチャンス！『500Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』7月3日（金）よりスタート
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、7月3日（金）より『500Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353381/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
?限定グッズを手に入れるなら今！?
コンプ達成＆ランキング入賞で豪華特典を獲得しよう♪
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21LIVEでは、7月3日（金）から7月5日（日）までの期間、『500Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催します。
イベント期間中は、500Cガチャから登場する7種類のキャラクターを集めてコンプリートに挑戦！
1～10回のコンプリート回数に応じて、「シャークドライブのアクリルブロック」や「海賊シーサーの缶バッジ」などのオリジナルグッズをプレゼントします。
さらに、オキコレギフトのランキング上位者には「シーサーのぬいぐるみ」も贈呈。
ライバーとリスナーが一緒に楽しめる特別な3日間を、ぜひお楽しみください。
＜対象ガチャギフト一覧 ＞
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353381/images/bodyimage2】
━━━━＜ライバープライズ＞━━━━
●10コンプ達成
・16種から選べる21オリジナルクッション
・21オリジナル シャークドライブのアクリルブロック
・21オリジナル 海賊シーサー缶バッジ
・リアル21カード（5パック）
・シャークドライブのバッジ
●5コンプ達成
・21オリジナル シャークドライブのアクリルブロック
・21オリジナル 海賊シーサー缶バッジ
・リアル21カード（5パック）
・シャークドライブのバッジ
●3コンプ達成
・21オリジナル 海賊シーサー缶バッジ
・リアル21カード（5パック）
・シャークドライブのバッジ
●1コンプ達成
・リアル21カード（5パック）
・シャークドライブのバッジ
★ランキング1位+フルコンプ
・シーサーのぬいぐるみ（大）
★ランキング2～3位+フルコンプ
・シーサーのぬいぐるみ（小）
━━━━＜リスナープライズ＞━━━━
○3コンプ達成
・リアル21カード（5パック）
・シャークドライブのバッジ
○1コンプ達成
・シャークドライブのバッジ
☆ランキング1位
・16種から選べる21オリジナルクッション
・21オリジナル シャークドライブのアクリルブロック
・21オリジナル 海賊シーサー缶バッジ
☆ランキング2～3位
・21オリジナル シャークドライブのアクリルブロック
・21オリジナル 海賊シーサー缶バッジ
☆ランキング4～5位
・21オリジナル 海賊シーサー缶バッジ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353381/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353381/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
?限定グッズを手に入れるなら今！?
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21LIVEでは、7月3日（金）から7月5日（日）までの期間、『500Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催します。
イベント期間中は、500Cガチャから登場する7種類のキャラクターを集めてコンプリートに挑戦！
1～10回のコンプリート回数に応じて、「シャークドライブのアクリルブロック」や「海賊シーサーの缶バッジ」などのオリジナルグッズをプレゼントします。
さらに、オキコレギフトのランキング上位者には「シーサーのぬいぐるみ」も贈呈。
ライバーとリスナーが一緒に楽しめる特別な3日間を、ぜひお楽しみください。
＜対象ガチャギフト一覧 ＞
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353381/images/bodyimage2】
━━━━＜ライバープライズ＞━━━━
●10コンプ達成
・16種から選べる21オリジナルクッション
・21オリジナル シャークドライブのアクリルブロック
・21オリジナル 海賊シーサー缶バッジ
・リアル21カード（5パック）
・シャークドライブのバッジ
●5コンプ達成
・21オリジナル シャークドライブのアクリルブロック
・21オリジナル 海賊シーサー缶バッジ
・リアル21カード（5パック）
・シャークドライブのバッジ
●3コンプ達成
・21オリジナル 海賊シーサー缶バッジ
・リアル21カード（5パック）
・シャークドライブのバッジ
●1コンプ達成
・リアル21カード（5パック）
・シャークドライブのバッジ
★ランキング1位+フルコンプ
・シーサーのぬいぐるみ（大）
★ランキング2～3位+フルコンプ
・シーサーのぬいぐるみ（小）
━━━━＜リスナープライズ＞━━━━
○3コンプ達成
・リアル21カード（5パック）
・シャークドライブのバッジ
○1コンプ達成
・シャークドライブのバッジ
☆ランキング1位
・16種から選べる21オリジナルクッション
・21オリジナル シャークドライブのアクリルブロック
・21オリジナル 海賊シーサー缶バッジ
☆ランキング2～3位
・21オリジナル シャークドライブのアクリルブロック
・21オリジナル 海賊シーサー缶バッジ
☆ランキング4～5位
・21オリジナル 海賊シーサー缶バッジ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353381/images/bodyimage3】