【21LIVE】21カードフォルダーや限定缶バッジがもらえる！『150Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』7月3日（金）より 開催
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、7月3日（金）より『150Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353299/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼みんなで一緒に楽しめる3日間♪／
コンプリート達成を目指してイベントを盛り上げよう！
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21LIVEでは、7月3日（金）から7月5日（日）までの3日間、『150Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催します。
本イベントは、今月の確定ランクが一般・レギュラー・ブロンズランクのライバーを対象とした企画です。
150Cガチャから登場する5種類のキャラクターを集めると1コンプリート！
達成回数に応じて「21カードフォルダー」や「ゴーヤーマンの缶バッジ」など、ここでしか手に入らない限定アイテムをプレゼントします。
ぜひこの機会に、限定プライズ獲得を目指して挑戦してみてください！
【対象ガチャギフト一覧 】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353299/images/bodyimage2】
★ライバープライズ
■10コンプ達成
・21オリジナル カードフォルダー
・21オリジナル ゴーヤーマンの缶バッジ
・リアル21カード（3パック）
・ゴーヤーマンの金バッジ
■5コンプ達成
・21オリジナル ゴーヤーマンの缶バッジ
・リアル21カード（3パック）
・ゴーヤーマンの金バッジ
■3コンプ達成
・リアル21カード（3パック）
・ゴーヤーマンの金バッジ
■1コンプ達成
・ゴーヤーマンの金バッジ
☆リスナープライズ
□3コンプ達成
・21オリジナル ゴーヤーマンの缶バッジ
・ゴーヤーマンの金バッジ
□1コンプ達成
・ゴーヤーマンの金バッジ
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【リスナー向け】限定ミッション登場☆彡
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150Cガチャのキャラクターを集めて、かに座ギフトやハートシーサーギフト、7月誕生石ルビーギフトを手に入れましょう！
条件達成ですぐにギフトの受け取りが可能です。
━━━＼ 開催期間 ／━━━
7月3日（金）～7月5日（日）
━━━━━━━━━━━━━
※本イベントへの参加は、自動エントリーとなります。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353299/images/bodyimage3】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353299/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼みんなで一緒に楽しめる3日間♪／
コンプリート達成を目指してイベントを盛り上げよう！
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21LIVEでは、7月3日（金）から7月5日（日）までの3日間、『150Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催します。
本イベントは、今月の確定ランクが一般・レギュラー・ブロンズランクのライバーを対象とした企画です。
150Cガチャから登場する5種類のキャラクターを集めると1コンプリート！
達成回数に応じて「21カードフォルダー」や「ゴーヤーマンの缶バッジ」など、ここでしか手に入らない限定アイテムをプレゼントします。
ぜひこの機会に、限定プライズ獲得を目指して挑戦してみてください！
【対象ガチャギフト一覧 】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353299/images/bodyimage2】
★ライバープライズ
■10コンプ達成
・21オリジナル カードフォルダー
・21オリジナル ゴーヤーマンの缶バッジ
・リアル21カード（3パック）
・ゴーヤーマンの金バッジ
■5コンプ達成
・21オリジナル ゴーヤーマンの缶バッジ
・リアル21カード（3パック）
・ゴーヤーマンの金バッジ
■3コンプ達成
・リアル21カード（3パック）
・ゴーヤーマンの金バッジ
■1コンプ達成
・ゴーヤーマンの金バッジ
☆リスナープライズ
□3コンプ達成
・21オリジナル ゴーヤーマンの缶バッジ
・ゴーヤーマンの金バッジ
□1コンプ達成
・ゴーヤーマンの金バッジ
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【リスナー向け】限定ミッション登場☆彡
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150Cガチャのキャラクターを集めて、かに座ギフトやハートシーサーギフト、7月誕生石ルビーギフトを手に入れましょう！
条件達成ですぐにギフトの受け取りが可能です。
━━━＼ 開催期間 ／━━━
7月3日（金）～7月5日（日）
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※本イベントへの参加は、自動エントリーとなります。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
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▼21LIVE Web版へのログインはこちら
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【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
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