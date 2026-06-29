【21LIVE】7月3日（金）より『50Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』開催！10回コンプリートで豪華特典をゲットしよう☆
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、7月3日（金）より『50Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353217/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼ここでしか手に入らない特典をご用意！／
達成回数に応じてオリジナルグッズ獲得のチャンス
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21LIVEでは、7月3日（金）から7月5日（日）までの期間、『50Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催します。
対象となるのは、今月のライバーランクが一般（公式ライバー以外）の方です。
期間中に50Cガチャから登場する5種類のキャラクターを集めてコンプリートすると、達成回数に応じてプライズを獲得できます。
プライズには、21オリジナル「リアル21カード」や「マングーチュの缶バッジ」など、21LIVE限定グッズがラインナップ！
コンプリート回数を重ねるほど楽しみが広がる3日間。
ぜひイベントに参加して、限定グッズを手に入れてください！
＜対象ガチャギフト一覧＞
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353217/images/bodyimage2】
＜ライバープライズ ＞
▼10コンプ達成
・21オリジナル マングーチュの缶バッジ
・リアル21カード（3パック）
・マングーチュの金バッジ
▼5コンプ達成
・リアル21カード（3パック）
・マングーチュの金バッジ
▼2コンプ達成
・マングーチュの金バッジ
＜リスナープライズ＞
◇2コンプ達成
・マングーチュの金バッジ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
?★イベント期間中は限定ミッションが登場★?
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50Cガチャのキャラクターを集めてかに座ギフトや7月誕生石ルビーギフトを手に入れましょう！
条件達成ですぐにギフトの受け取りが可能です。
━━━＼ 開催期間 ／━━━
7月3日（金）～7月5日（日）
━━━━━━━━━━━━━
※本イベントへの参加は、自動エントリーとなります。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353217/images/bodyimage3】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353217/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼ここでしか手に入らない特典をご用意！／
達成回数に応じてオリジナルグッズ獲得のチャンス
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21LIVEでは、7月3日（金）から7月5日（日）までの期間、『50Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催します。
対象となるのは、今月のライバーランクが一般（公式ライバー以外）の方です。
期間中に50Cガチャから登場する5種類のキャラクターを集めてコンプリートすると、達成回数に応じてプライズを獲得できます。
プライズには、21オリジナル「リアル21カード」や「マングーチュの缶バッジ」など、21LIVE限定グッズがラインナップ！
コンプリート回数を重ねるほど楽しみが広がる3日間。
ぜひイベントに参加して、限定グッズを手に入れてください！
＜対象ガチャギフト一覧＞
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353217/images/bodyimage2】
＜ライバープライズ ＞
▼10コンプ達成
・21オリジナル マングーチュの缶バッジ
・リアル21カード（3パック）
・マングーチュの金バッジ
▼5コンプ達成
・リアル21カード（3パック）
・マングーチュの金バッジ
▼2コンプ達成
・マングーチュの金バッジ
＜リスナープライズ＞
◇2コンプ達成
・マングーチュの金バッジ
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?★イベント期間中は限定ミッションが登場★?
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条件達成ですぐにギフトの受け取りが可能です。
━━━＼ 開催期間 ／━━━
7月3日（金）～7月5日（日）
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※本イベントへの参加は、自動エントリーとなります。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
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▼21LIVE Web版へのログインはこちら
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【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
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