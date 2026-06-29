【東京情報大学】8/6(木)・7(金) 看護師をめざす若い世代を応援！ 『サマーキャンプ2026』を開催

東京情報大学（設置者：学校法人東京農業大学）では、2026年8月6日（木）・7日（金）の2日間、看護の道をめざす中学生・高校生を対象に『サマーキャンプ2026』を開催します。

公益社団法人千葉県看護協会によると、2024年における千葉県の就業看護職は人口10万人あたりで全国46位と千葉県内の看護師は不足傾向にあります。

本イベントは、若い世代である中学生・高校生に看護の仕事に興味を持ってもらい、千葉県内における看護師不足解消の一助になることを目的として開催するものです。

最新VRを使った臨場感あふれる「リアルな臨床現場の体験」、大学看護学部での模擬授業やグループワークを通じて学びの楽しさ、さらに実習ユニフォームを試着して「看護師の一日」をより身近に感じることができるプログラムになっています。

看護体験

あこがれの看護師さんに変身し、ユニフォームを着て記念撮影します。最新のVRで命を救う体験をしたり、赤ちゃんを抱っこしたり、お年寄りの気持ちになってみたり… ドキドキの看護リアル体験ができます。

模擬授業体験

「看護師は“観察”から何を読み取るのか」をテーマに体温・脈拍・呼吸を看護どのように活かすかを新しい仲間と一緒に楽しく考える機会を提供します。

キッチンカーでランチ体験！

東京情報大学に来てくれているキッチンカーが2日目のサマーキャンプに登場。

ランチ無料券を配布します！かき氷やたい焼きもあります。

□概要

開催日時：2026年8月6日(木) ・7日(金)の２日間

会場：東京情報大学９号館（看護実習棟）

参加対象：２日間参加が可能な中学生・高校生

※親子での参加も可能です。

□お申込み

下記のURLからお申込みください。

URL：https://www.tuis.ac.jp/examinee/open-campus/summercamp2026/

申込期間：2026年6月22日（月）～ 8月3日（月）

無料送迎バスをご利用の方は、申込時にご予約をお願いします。バス乗り場は「ネクストサイト千葉ビル」前となります。

車での来場も可能です。その際は、本学の学生駐車場（無料）をご利用ください。