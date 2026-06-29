【21LIVE】7月1日（水）スタート！公式LINE掲載をかけた『LINEモデルイベント』を開催！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、7月1日（水）より『LINEモデルイベント』を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353203/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼次に公式LINEを彩るのはあなたかも！？／
ランキング上位でLINEモデルデビューのチャンス
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7月1日（水）より、『LINEモデルイベント』を開催します。
本イベントでは、「応援／祝い」タブ内の対象ギフトを集計し、ランキング上位に入賞したライバーを21LIVE公式LINEのリッチメニューやプロフィールに掲載します。
21LIVE公式LINEのリッチメニューやプロフィールは、多くのユーザーが日常的に目にする注目度の高い場所。
ライバーとしての魅力や存在感を、より多くの人へ届けられる貴重な機会となります！
21LIVEを代表するライバーとして公式LINEを彩るチャンスです。
日頃の応援を力に変えて、LINEモデルの座を目指しましょう！
＼プライズ／
★1～3位
・公式LINEリッチメニュー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353203/images/bodyimage2】
★1～5位
・公式LINEプロフィール
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353203/images/bodyimage3】
━━━＼ 開催期間 ／━━━
7月1日（水）～7月6日（月）
━━━━━━━━━━━━━
※本イベントはエントリーが必要です。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353203/images/bodyimage4】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353203/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼次に公式LINEを彩るのはあなたかも！？／
ランキング上位でLINEモデルデビューのチャンス
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7月1日（水）より、『LINEモデルイベント』を開催します。
本イベントでは、「応援／祝い」タブ内の対象ギフトを集計し、ランキング上位に入賞したライバーを21LIVE公式LINEのリッチメニューやプロフィールに掲載します。
21LIVE公式LINEのリッチメニューやプロフィールは、多くのユーザーが日常的に目にする注目度の高い場所。
ライバーとしての魅力や存在感を、より多くの人へ届けられる貴重な機会となります！
21LIVEを代表するライバーとして公式LINEを彩るチャンスです。
日頃の応援を力に変えて、LINEモデルの座を目指しましょう！
★1～3位
・公式LINEリッチメニュー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353203/images/bodyimage2】
★1～5位
・公式LINEプロフィール
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353203/images/bodyimage3】
━━━＼ 開催期間 ／━━━
7月1日（水）～7月6日（月）
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※本イベントはエントリーが必要です。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
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【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
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