ジョルダン株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐藤 俊和、以下「ジョルダン」)は、2026年6月29日(月)より、野岩鉄道株式会社(本社：栃木県日光市、代表取締役社長：二瓶 正浩、以下「野岩鉄道」)が発売する「野岩・会津全線フリーきっぷ」「湯西川温泉 平家の里めぐりきっぷ」「野岩鉄道 会津鬼怒川線フリーきっぷ」を、モバイルチケットで販売開始します。





モバイルチケットは、ジョルダンが提供する経路検索サービス「乗換案内」アプリで購入し、そのままスマートフォンで利用できるデジタルチケットサービスです。インバウンド対策として、本チケットは日本語・英語の2言語に対応しています。





野岩鉄道・会津鉄道沿線には、温泉や自然、歴史・文化など多彩な観光スポットが点在しています。栃木県側には湯西川温泉や川治温泉などの温泉地が広がり、福島県側には会津若松市を中心とした歴史・文化資源が数多く残されています。今回販売する各種きっぷを利用することで、鉄道やバスで沿線の観光地を便利に巡ることができ、栃木県から福島県にかけて広がる温泉・自然・歴史の魅力をお得に満喫することができます。

ジョルダンと野岩鉄道は、今後も多くの方にとって便利で安全・安心な移動の実現に貢献していきます。





野岩鉄道





■野岩鉄道のジョルダンモバイルチケット概要

◯野岩・会津全線フリーきっぷ

野岩鉄道会津鬼怒川線(新藤原駅～会津高原尾瀬口駅間)および会津鉄道線(会津高原尾瀬口駅～西若松駅間)が、2日間乗り降り自由に利用できるフリーきっぷです。





価格(税込) ： 大人 4,820円 ／ 小児 2,420円

有効期間 ： 利用開始日から2日間有効

チケット詳細ページ： https://ticket.jorudan.co.jp/yagan/aizu/ja/





◯湯西川温泉 平家の里めぐりきっぷ

野岩鉄道 新藤原駅～湯西川温泉駅間の往復乗車券と、日光交通の路線バス(湯西川温泉駅バス停～湯西川温泉バス停間)が2日間乗り降り自由の乗車券に、平家の里の入園券がセットになったお得な周遊きっぷです。





価格(税込)： 大人 2,900円 ／ 小児 1,450円

有効期間 ： 利用開始日から2日間有効





◯野岩鉄道 会津鬼怒川線フリーきっぷ

野岩鉄道 会津鬼怒川線全線(新藤原駅～会津高原尾瀬口駅間)が1日乗り降り自由なきっぷです。沿線の川治温泉 薬師の湯や道の駅 湯西川で利用できる割引や特典サービスが付いており、温泉や観光をお得に楽しむことができます。





価格(税込) ： 大人 2,100円 ／ 小児 1,060円

有効期間 ： 利用開始日当日のみ有効

チケット詳細ページ： https://ticket.jorudan.co.jp/yagan/ja/









■「野岩・会津全線フリーきっぷ」





モバイルチケット リーフレット





■ジョルダンについて

1979年12月に設立したジョルダンは、乗換案内を中心とするソフトウェア開発や携帯コンテンツ事業を軸に、旅行業などのビジネスを展開し組み合わせることで、「移動に関する No.1 ICT カンパニー」としての地位を確立することを経営戦略として掲げています。また、ジョルダンの主要サービスである乗換案内アプリは累計5,500万ダウンロードを超え、多くのユーザーの「移動」をサポートしています。









・法人の方からのお問合せ先

マーケティング部 梶川/齊藤(尚)

E-mail： biz-info@jorudan.co.jp