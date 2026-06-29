株式会社BRI(本社：東京都港区、代表取締役：福原 大輔)は、東京都文京区本駒込にて開発を進めてまいりました新築分譲マンション「ガリシアレジデンス文京六義園」が2026年6月8日に竣工し、販売を開始したことをお知らせいたします。









■六義園を身近にする希少なロケーション

本物件は、国の特別名勝に指定されている「六義園」まで徒歩2分という立地に誕生しました。江戸時代から受け継がれる名庭園の豊かな緑と、JR山手線「駒込」駅徒歩6分という都心アクセスを兼ね備えた希少な住環境を実現しています。





歴史ある邸宅地として知られる駒込エリアは、六義園や旧古河庭園をはじめとした文化資産に囲まれながら、都心主要エリアへ軽快にアクセスできる利便性を兼ね備えています。文京区ならではの落ち着いた街並みと知的な住環境は、資産性の高い住まいとして注目を集めています。





外観





■顔認証システムを導入した先進のレジデンス

エントランスには顔認証システム「FreeiD(フリード)」を採用。鍵を取り出すことなく入館できる利便性と、高いセキュリティ性能を両立しています。さらに24時間セキュリティシステムや防犯カメラを設置し、安心・安全な暮らしをサポートします。





また、全住戸にWi-Fi環境を標準装備するなど、現代のライフスタイルに対応した設備仕様を整えています。





エントランス





■物件概要

物件名称 ： ガリシアレジデンス文京六義園

所在地 ： 東京都文京区本駒込

交通 ： 東京メトロ南北線「駒込」駅 徒歩4分

JR山手線「駒込」駅 徒歩6分

都営三田線「千石」駅 徒歩9分

構造・規模 ： 鉄筋コンクリート造 地上12階建

総戸数 ： 32戸

間取り ： 1DK・2DK・2LDK

専有面積 ： 28.34m2～57.00m2

竣工日 ： 2026年6月8日

入居開始予定： 2026年7月上旬









【会社概要】

株式会社BRI( https://www.b-r-i.co.jp/ )

BRIは東京都心において、自社開発から管理までを一貫して行う「GALICIA(ガリシア)マンションシリーズ」を展開しています。ハイグレードな住空間の提供を通じ、付加価値の高い投資用マンションを提供しています。





設立 ：2007年5月

代表者 ：代表取締役兼CEO 福原 大輔

所在地 ：東京都港区六本木7-15-9 住友不動産六本木セントラルタワー12階

事業内容：投資用マンション企画・開発・販売事業、賃貸管理業、建物管理事業