インペリアル・エンタープライズ株式会社（所在地：東京都荒川区、代表取締役社長：原 良郎）は、「THE BEATLES 来日60周年記念 オフィシャルウオッチ」を、PREMICOオンラインショップで販売開始いたしました。









伝説的ロックバンド・ビートルズの来日60周年を記念して、アップル・コア・リミテッド公認のメモリアルな腕時計が登場しました。





シックな黒の文字盤はレコードをイメージ。ステージに集まった4人の姿に想を得て、ポール、ジョン、ジョージ、リンゴの名前と、それぞれの楽器のモチーフが中心を取り囲むようにあしらわれました。イギリスから日本をはじめ世界中を巡ったビートルズをイメージして、異なる2つのタイムゾーンを表示できるGMT機能を搭載した機械式腕時計となっています。





ビートルズが来日した1966年にちなみ限定1966点。

特製ボックス入り。日本公演の写真を使用したギャランティーカードが付属します。





2026年6月29日（月）より、PREMICOオンラインショップにて販売開始いたしました。

商品特設ページ：https://iei.jp/beatles60-watch/









THE BEATLES 来日60周年記念 オフィシャルウオッチ









レコードをイメージした黒の文字盤。ステージに集まった4人に想を得て、ポール、ジョン、ジョージ、リンゴの名前と、それぞれの楽器のモチーフが、中心を取り囲むようにあしらわれています。









ベゼルの上部には「TOKYO」の文字と日の丸マークをデザイン。文字盤の中央はアップルマーク型にくり抜かれたオープンハートとなっています。









裏蓋は内部機構が見えるシースルーバック。ガラス部分にはメンバーのサインがデザインされています。









バンドのバックルにもビートルズのロゴを刻印。









特製ボックス入り。日本武道館で行われた公演の写真を使用したギャランティーカードが付属。会場をイメージした八角形のアクリル窓から、ライブ中のメンバーの写真がのぞいて見えるようになっています。













■商品情報

商品名：THE BEATLES 来日60周年記念 オフィシャルウオッチ

価格 ：59,800円（税込65,780円）

限定数：1966

発売日：2026年6月29日（月）

お届け：2026年12月中旬より順次発送予定

発売元：インペリアル・エンタープライズ株式会社 PREMICO（プレミコ）

URL ：https://iei.jp/beatles60-watch/

(C) 2026 Apple Corps Ltd. A Beatles(TM) Product





■商品仕様

材質 ：ケース・バンド＝ステンレススチール 裏蓋＝ステンレススチール、ミネラルガラス 風防＝ミネラルガラス

ケースサイズ（約）：縦48×横43×厚さ12.8mm

手首回り（約）：S＝14cm、M＝16cm、L＝18cm

ムーブメント：日本製自動巻き

精度 ：平均日差＋40秒～-20秒

駆動時間：最大巻上時 約41時間持続

防水性能：日常生活用強化防水（5気圧防水）

生産国：日本

※掲載している写真は開発中のものです。実際の商品とは多少異なる場合があります。

※製造上の理由により、裏蓋の向きや文字の位置、仕様等が写真とは若干異なる場合があります。





■PREMICO（プレミコ）について

PREMICOは、“プレミアムな価値を持つ限定版コレクターズアイテム”をコンセプトに誕生したブランドです。アニメキャラクターやスポーツ選手などの公式アイテムを通じ、夢や感動といった目に見えない大切な宝物をお届け。ここでしか手に入らない商品を販売しています。

PREMICO オンラインショップ：https://iei.jp/premico/





■会社概要

会社名：インペリアル・エンタープライズ株式会社

所在地：東京都荒川区東日暮里5-7-18 コスモパークビル

代表者：代表取締役社長 原 良郎

設 立：昭和57年(1982年)9月1日

資本金：100,000千円

ＵＲＬ：http://iei.co.jp

事業内容：通信販売





■お問い合わせ先

＜商品内容等＞ フリーダイヤル：0120-989-808(9:30～17:00／土日祝休)

＜ご注文専用番号＞ フリーコール：0120-247-417(6:00～21:00／無休)

※本リリースに記載しております内容は、発表日現在の内容となります。予告なしに内容が変更される場合もございますので、予めご了承ください。

※製品の仕様は、改良のため一部予告なく変更される場合がございます。

※限定数に達した場合、販売を終了させていただきます。