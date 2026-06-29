東京都豊島区巣鴨の精神科・心療内科「青葉こころのクリニック」の院長であり、元プロキックボクシングNJKF日本ウェルター級王者という異色の経歴を持つ鈴木 宏(医師・医学博士)は、ビジネスパーソン向けメディア『ウィズマインド』にて鈴木院長の独占インタビューが公開されたこと、ならびに2026年6月29日(月)に全国の精神科医・医療従事者へ向けたうつ病に対する運動療法の特別講演「精神科外来で行ううつ病の運動療法の基本」を明治CNSカンファレンスにて開催することをお知らせいたします。





これに合わせ、働く世代のメンタルヘルスを応援するメディア「ウィズマインド」にて、鈴木院長のこれまでの歩みと運動療法の科学的実践に迫る独占ロングインタビュー記事が公開されました。

日本国内において指導ノウハウの不足などから普及が遅れている「うつ病に対する運動処方」の本質について、医療・社会の両側面から一石を投じる発信となります。





元日本チャンピオンの精神科医・医学博士





▼『ウィズマインド』鈴木 宏院長 独占インタビュー記事はこちら

https://with-mind.jp/aoba-kokoro-c/





本インタビューでは、元プロキックボクシングNJKF日本ウェルター級王者(リングネーム：青葉繁)という異色の経歴を持つ精神科医・鈴木 宏が、従来の薬物療法だけでは打破できなかったうつ病治療の「3割の壁」に挑む、科学的根拠に基づいた運動療法の基本(インターバル速歩)について語っています。

また、同院が2018年から導入し、大きな話題を呼んでいる受付の自動化システムが、単なる効率化ではなく「患者様のプライバシーを徹底的に守り、医師と患者が1対1で深く向き合うための『究極の人間味』」から生まれたものであるという真意を初公開しています。





日本チャンピオン時代・得意技は肘打ち





■ 『ウィズマインド』独占インタビュー＆特別講演の主要トピックス

1. うつ病治療の「3割の壁」を打ち破る運動療法エビデンス

薬物療法だけでは寛解に至らない約3分の1の患者様に対し、既存アプローチの約1.5倍の有用性が示唆される「運動療法」の重要性などを解説。





2. 「インターバル速歩」をうつ病の運動療法に応用。

クリニックでの運動療法の実践について初コメント。





3. 格闘家時代の「眼」が生きる臨床と、10年間の研究が支える科学的「運動処方」

リングの上の一瞬の攻防で研ぎ澄まされた「観察眼」を精神科の臨床にどう生かしているか、また恩師・能勢 博教授(信州大学)のもとで10年間重ねた運動生理学研究。





インターバル速歩開発者・世界的権威の恩師能勢教授と学位授与





4. 「人がいる受付が良い」はわずか2％。徹底したプライバシー配慮の「ひとりクリニック」

自動受付・自動精算機を導入した受付無人、「ひとりクリニック」の院内アンケートデータを公表。「冷たい医療を行うためではなく、受付事務員に個人情報を知られることなく、生まれた時間とエネルギーをすべて目の前の患者様に向けるため」という診察哲学を明かします。





5. 「人生はなんでもあり。うつ病をノックアウトしたい」働く世代へ贈るエール

九死に一生を得た交通事故、過酷な受験、キックボクサー時代の修羅場を乗り越えてきた鈴木院長だからこそ語れる、「命の宝物さ」と医学を利用することの大切さ。





6. 6月29日「明治CNSカンファレンス」にて全国の精神科医へ運動療法を提唱

日本で運動療法が広まらない課題(精神科医が運動生理学を学ぶ機会の不足、処方ノウハウの未共有)を打破するため、精神科医や医療従事者に向けて、エビデンスに基づく正しい運動療法の普及に向けた学術的発信を現在進行形で牽引。









【院長・鈴木 宏のコメント(ビジョン)】

「精神の不調は身近な問題であり、働く世代のメンタル不調による労働生産性損失は日本全体で年間約7.6兆円にのぼると試算されています。私が一つのクリニックで診られる数には限りがありますが、この状況を変えるため、私は今、精神科医師などの医療者向けや市民向けの講演活動、メディア発信を現在進行形で積極的におこなっています。社会全体で『うつ病の予防』に取り組んでいただくこと、そして運動療法という選択肢を医療の現場のスタンダードにしていくこと。ひと言で言えば、『うつ病をノックアウトしたい』。それが私の大きな目標です」









▼ 本件に関する詳細・インタビュー全文はこちら

https://with-mind.jp/aoba-kokoro-c/









【クリニック情報】

クリニック名： 青葉こころのクリニック

院長 ： 鈴木 宏(医学博士、精神保健指定医、日本精神神経学会精神科専門医)

所在地 ： 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-3-22 アドニスアマノ2F

電話 ： 03-5981-0556(17時まで)

公式サイト ： https://www.aoba-kokoro-c.com/