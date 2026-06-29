株式会社ヤマサ(本社：長野県上高井郡小布施町、代表取締役社長：笹岡 公一)は、長野県屈指の観光地・小布施町の中心地(小布施785)において、新たな商業施設を今秋オープンいたします。

本施設が掲げるテーマは「温故創新(おんこそうしん)」。

古き良き小布施の情緒を尊び(温故)、そこに現代の創造性を加えることで、新たな価値を街に提案する(創新)拠点を目指します。

設計には、「狭小住宅の巨匠」として知られる建築家・杉浦伝宗氏を起用。間口が狭く奥行きが長い(約100メートル)という伝統的な町家の構造を現代的に解釈し、小布施最大の特徴である「回遊路」や「オープンガーデン」と一体化した、街の新しい風景を創出します。





店内





■背景：なぜ今、小布施の「中心」で「創新」するのか

小布施町は、葛飾北斎ゆかりの歴史と「栗のまち」としての食文化が融合し、年間を通じて多くの観光客が訪れるエリアです。最新の検索データ分析(※1)によると、「小布施 モンブラン」「小布施 ランチ」といったキーワードは月間数万件のボリュームを誇り、特に「食」を目的とした滞在ニーズが極めて高いことが実証されています。

一方で、現代の来訪者は単なる消費にとどまらず、街の物語を感じる「路地歩き」や「庭園鑑賞」といった体験を重視しています。本プロジェクトは、この圧倒的な集客力を背景に、小布施の伝統的な空間構造を活かしながら、次世代の食体験を提案する場所となります。





(※1)小布施エリアのWEBマーケティング調査データに基づく。









■建築の妙：奥行き100メートルの「通り」が街を繋ぐ

「温故創新」を具現化する設計を手掛けた杉浦伝宗氏は、限られた空間から最大限の豊かさを引き出す名手です。今回の設計では、100メートルに及ぶ奥行きを活かし、建物そのものが「回遊路」の一部として機能する構成を採用しました。

来場者は、美しいオープンガーデンを眺めながら施設内を通り抜けることができ、路地の先にある小布施の情緒へと自然に誘われます。これは、単なる店舗の集合体ではなく、街のインフラとして機能する、小布施ならではの「現代の町家」の提案です。









■注目の第一号テナント：伝説のシェフによる新展開

本施設のコンセプトに共鳴し、出店第一号として決定したのは、日本における「生チョコ」の生みの親として知られる小林 正和シェフが率いる「奥信濃BUNZO(ブンゾー)」です。

現在、小林シェフ自ら、小布施の象徴である「栗」を用いたオリジナルの新作スイーツを開発中。世界を知るショコラティエの技術と小布施の伝統食材がどのような化学反応を起こすのか、食通たちの期待を集めています。









■奥信濃BUNZO オーナーシェフ／小林 正和 氏 Kobayashi Masakazu

日本の生チョコレート・生みの親。

神戸・平塚の洋菓子店や大手メーカーでシェフとして研鑽を積む中で、独自の製法を追求し、日本における“生チョコレート”の原型を生み出した第一人者。

2009年にプライベートブランド「☆ル・ショコラ・Bunzoo」を立ち上げ、現在も探究心を原動力に新たな味わいを創造し続けている。









■アーツ＆クラフツ 建築研究所代表／杉浦 伝宗 氏 Sugiura Densou

狭小住宅の巨匠。

1983年に株式会社アーツ＆クラフツ建築研究所を設立し、「ちっちゃな家シリーズ」をはじめとする住宅建築や、東京理科大学5号館などの大規模建築まで幅広く手がける。

住まいの原点である“自然との共生”を重んじ、狭小住宅から公共建築まで、空間の可能性を追求し続ける日本を代表する建築家のひとり。

住宅建築賞、吉岡賞、東京建築賞、INAXデザインコンテスト銀賞など、受賞歴多数。









■テナント募集および今後の展望

本施設では現在、小布施の魅力を共に発信し、良質な食事やサービスを提供できるテナント企業様を募集しております。特に、この特別なロケーションを活かし、街に新たな彩りを添えていただける飲食店経営者様をお待ちしております。

公式サイトURL： https://obuse-yamasa.com/









【施設概要】

所在地 ： 長野県上高井郡小布施町大字小布施785

構造 ： 町家造り(奥行約100メートル、回遊路直結)

設計 ： 杉浦 伝宗 (アーツ＆クラフツ一級建築士事務所)

竣工予定 ： 2026年秋

主要テナント： 奥信濃BUNZO( https://bunzoo.jp/ )





地図(Googleマップ：赤丸の場所)





【会社概要】

名称 ： 株式会社ヤマサ

代表者： 代表取締役社長 笹岡 公一

所在地： 長野県上高井郡小布施町大字小布施785