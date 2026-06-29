TDI株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：三好 一郎)は、ServiceNow Japan合同会社(本社：東京都千代田区、社長執行役員：鈴木 正敏)と、パートナープログラムにおける「コンサルティング＆インプリメンテーション(Consulting＆Implementation)」パートナー契約を2026年6月17日に締結いたしました。





本パートナーシップにより、当社は1968年の創業以来培ってきたIT戦略のノウハウを活かし、ServiceNowのAI搭載ソリューション「Core Business Suite」を中心に導入支援を行ってまいります。

ビジネス機能全体にわたるエンドツーエンドのプロセス自動化を見据え、コンサルティングから導入、継続的な運用まで一貫したサービスを提供いたします。





当社は、自らが目標として掲げる「AIネイティブカンパニー」の実現に向け、お客様のAI導入・活用の推進に注力しております。AIエージェントと協働する働き方を実現する「Core Business Suite」を最適な形でお届けすることで、お客様の業務効率化と生産性向上に貢献いたします。本来注力すべき本質的な業務へのシフトを後押しするとともに、持続的なビジネス成長を支えてまいります。









■パートナー契約締結の背景と目的

AIファーストの時代を迎え、企業が持続的に成長するためには、業務プロセスへのAI機能の組み込みが不可欠です。しかし、分断されたシステムや運用のばらつきが壁となり、社内業務の生産性向上を阻むケースが少なくありません。今後は、組織全体のワークフローをつなぎ、AIの活用を前提とした新たな業務モデルによって、プロセス全体の自動化を一元的に実現する仕組みが強く求められています。

当社は2016年より数多くのAIプロジェクトを手掛け、現場での導入実績とノウハウを蓄積してまいりました。このたび、ServiceNow Japan合同会社と提携し、AI、データ、ワークフローを単一の強力なプラットフォームに統合した「Core Business Suite」を、当社のソリューションラインナップに加えます。当社が培ってきた知見と「Core Business Suite」の強みを融合して部門間の分断を解消することで、組織全体の生産性を新たなレベルへと引き上げ、従業員がよりスマートに働き、迅速にビジネス価値を実現できる環境の構築に貢献いたします。









■「Core Business Suite」について

ServiceNow AI Platform上に構築され、人事、調達、財務、法務などの基幹業務プロセスを一元的につなぐことで、部門間の分断解消と業務プロセスの自動化を実現するソリューションです。

詳細は製品ページをご覧ください。

https://www.servicenow.com/jp/products/business-suite.html









■TDI株式会社が目指す「AIネイティブカンパニー」について

システム開発から社内業務、人材育成にいたる全方位でのAI徹底活用を自社で実践し、そこで得た確かなノウハウをお客様のビジネスへも広く還元・展開していくという先進的な取り組みです。









■エンドースメント

ServiceNow Japan合同会社 常務執行役員 グローバル・パートナーシップ＆チャネル Japan統括 渡部 洋史 様

このたびのTDI様とのConsulting & Implementationパートナー契約締結を、心より歓迎申し上げます。

1968年の創業以来、独立系システムインテグレーターとしてお客様の経営課題に真摯に向き合ってこられたTDI様をパートナーにお迎えできることを、大変嬉しく思います。

TDI様は「AIネイティブカンパニー」の実現を掲げ、2016年より数多くのAIプロジェクトで実績を積み重ねてこられました。

その豊富な知見と、AIエージェントと協働する働き方を実現する「Core Business Suite」を掛け合わせることで、お客様の部門間の分断を解消し、組織全体の生産性を新たなレベルへと引き上げることができると確信しております。

今後もAI・Agentic AI領域をはじめとした最先端ソリューションの共同展開を通じ、日本のお客様の働き方にAIを活かす取り組みを、共に歩んでまいります。









■エンドースメント

TDI株式会社 常務執行役員 ソリューション本部長 河原 功

このたび、ServiceNow Japan様とのパートナー契約を締結できたことを大変嬉しく思います。当社が長年培ってきたシステム開発・運用の知見および2016年より蓄積してきたAI導入の実績と、AIエージェントとの協働によって新たな働き方をもたらす「Core Business Suite」を掛け合わせることで、部門を超えた業務の統合と生産性の向上をより高い次元で実現し、AIを通じてお客様に提供できる価値が大きく広がると確信しております。

「AIネイティブカンパニー」としての使命感を胸に、今後はAI・Agentic AI領域をはじめとした最先端ソリューションの展開を一層強化し、お客様がAIの真の価値を最大限に享受できるよう、ServiceNow Japan様と共に歩みながら社会全体のAI活用を広く支援してまいります。









■今後の展望

当社は、ServiceNowおよびAI領域のスペシャリスト育成を一層強化し、本格的な推進体制を拡充してまいります。「Core Business Suite」の導入と定着化に向けた取り組みを通じて、お客様のさらなる業務効率化と新たなビジネス価値の創出を強力に推進し、企業のAIを活用したビジネス変革を支えるリーディングパートナーを目指します。









■ServiceNowについて

ServiceNow(NYSE：NOW)は、ビジネス変革を支える“AIコントロールタワー”です。ServiceNow AI Platformは、あらゆるクラウド、モデル、データソースと連携し、企業全体の業務フローを統合的に管理・自動化します。レガシーシステム、部門ごとのツール、クラウドアプリケーション、AIエージェントを一つにつなぎ、ビジネスのあらゆる領域で「インテリジェンス」と「実行」を結び付ける統合基盤を提供します。年間1,000億件以上のワークフローがプラットフォーム上で稼働しており、ServiceNowは分断されたオペレーションを連動した自律型ワークフローへと進化させ、確かな成果につなげています。ServiceNowがどのようにAIを人々の働き方に活かしているかについては、 www.servicenow.com をご覧ください。









■ServiceNow Japan合同会社について

米国ServiceNowの日本法人であり、同社製品・ソリューションの提供を行っています。

商号 ： ServiceNow Japan合同会社

代表者： 社長執行役員 鈴木 正敏

所在地： 東京都千代田区有楽町1-1-2 東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワー

創業 ： 2013年1月

URL ： https://www.servicenow.com/jp/









■TDI株式会社について

TDI株式会社は、企業向けにシステム開発／保守・システム運用／管理などのサービスを提供する独立系システムインテグレーターです。“心でITを”の企業理念に則り、さまざまな業種業界のお客様の経営課題をともに考え解決するコンサルティング、技術革新により高度化・複雑化するテクノロジーに対応し、お客様の競争力の強化を実現する各種のソリューションをご提供しています。





商号 ： TDI株式会社

代表者： 代表取締役社長 三好 一郎

所在地： 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー32階

創業 ： 1968年9月

資本金： 13億5,100万円

URL ： https://www.tdi.co.jp





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