一般社団法人猪苗代観光協会(会長：神田 功)は、観光客の利便性向上と町内宿泊施設への送客促進、ならびに地域経済の持続的な発展(観光DXの推進)を目的として、公式ホームページ内に独自の宿泊予約サイト(地域OTA)を開設いたしました。





これにあわせ、夏の観光・宿泊需要を強力に喚起するため、公式予約サイトからの予約限定で、1名につき30％割引(最大5,000円)となる「いなわしろ宿泊割！」キャンペーンをスタートいたします。猪苗代湖や磐梯山、温泉などの豊かな自然に囲まれた当地域で、夏ならではのアクティビティをお得に体験できる絶好の機会を提供し、地域の活性化を図ります。









■ 本件の3大ポイント

1. 【観光DXによる地域還元】

大手予約サイト(OTA)に依存しない独自の予約システムを導入。手数料を地域内で循環させ、持続可能な観光地づくりを推進する地方創生の取り組みです。

2. 【1名最大5,000円の強力な割引】

家族4人なら最大20,000円引きとなり、物価高が続く今だからこそ嬉しい、高いお得感と話題性を提供します。

3. 【猛暑を避ける「避暑旅」の提案】

猪苗代湖でのウォーターアクティビティや山の上での涼しい体験など、今夏のトレンドである「避暑・リフレッシュ」をテーマに、都市部からの誘客を目指します。









■ 地域OTA(宿泊予約サイト)新設の背景

近年、観光業界においては大手OTAへの手数料負担や、地域独自の魅力が埋もれてしまうことが課題です。そこで猪苗代観光協会では、公式HPを単なる「情報発信の場」から「直接予約ができる場」へとアップデート(観光DX)いたしました。これにより、中間コストを削減して地域に還元するとともに、今後は猪苗代ならではの「宿泊＋アクティビティ」といった独自プランの販売も視野に入れ、リピーター獲得と地域経済の活性化を目指してまいります。









■ オープン記念「いなわしろ宿泊割」キャンペーン概要

新サイトの開設を記念し、公式予約サイトからの予約限定で利用できる大変お得な割引クーポンを配布いたします。





いなわしろ宿泊割バナー01





キャンペーン名： いなわしろ宿泊割

販売期間 ： 2026年6月20日(土)～8月19日(水)

※予算上限に達し次第終了

宿泊対象期間 ： 2026年7月1日(水)～8月20日(木) チェックアウトまで

除外日 ： 2026年8月8日(土)～8月16日(日) ※お盆期間

割引内容 ： 宿泊料金の30％割引(1名あたり最大5,000円)

発行総額 ： 3,400,000円(3,400千円)

クーポンコード： INAWARI2026-1(予約時に入力)

予約方法 ： 猪苗代観光協会公式ホームページ内「宿泊予約サイト」限定

( https://www.bandaisan.or.jp/staydiscountcampaign2026-1/ )

※電話や店頭での予約は対象外となります。









■ 夏の猪苗代で楽しめる特別な体験

新サイトでは、以下のような猪苗代の夏の魅力を存分に楽しめる町内宿泊施設（順次拡大予定）への送客を行います。

● 猪苗代湖でのアクティビティ：涼しい風を感じるSUPや湖水浴、湖畔でのキャンプ等

● 磐梯山の絶景トレッキング ：大自然に癒やされる特別な避暑体験

● 名湯・温泉でのリフレッシュ：旅の疲れを癒やす温泉宿でのひととき





磐梯山と猪苗代湖





■ 一般社団法人猪苗代観光協会について

● 代表者 ： 会長 神田 功

● 所在地 ： 〒969-3133 福島県耶麻郡猪苗代町大字千代田字扇田1番地4

● 公式WEBサイト： https://www.bandaisan.or.jp/