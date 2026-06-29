ヘアケア・スキンケア商品の製造・販売を行う株式会社DEAR-LOGUE COSMETICS(代表：山口 哲朗、本社：東京都渋谷区)が展開する「ikue/幾重」は、ブランド初のタレントとして世界的ダンスチーム・アバンギャルディを起用したWebCMを2026年6月10日より公開し、話題を集めています。





アバンギャルディ





「ikue/幾重」は、現役美容師でもある代表・山口 哲朗が「市販のシャンプーで、良いものはありませんか？」という声に本気で応えて生まれた「続けられるサロンシャンプー」です。サロン専売品の品質を全品1,980円(税込)で届けるという挑戦は、クラウドファンディング達成率6,646％(CAMPFIRE総合1位)という反響を呼び、2026年4月の一般販売開始以降、全国のドラッグストアへ取扱が拡大しています。





さらに、コスメを本音で批評する『LDK the Beauty』2026年7月号のシャンプー＆トリートメント100本検証にて、「ikue/幾重」はA評価を獲得。広告・タイアップ一切なしの辛口誌による評価で、その品質が第三者からも証明されました。





▼ CM起用に関する先行プレスリリース(PR TIMES)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000104723.html









■美容師が本気で作った「ikue/幾重」の原点

サロン帰りの、あの指通り。

「特別な日」だけのものにするのは、もったいない。





「ikue/幾重」を開発したのは、DEAR-LOGUE COSMETICS代表であり、現在もサロンに立ち続ける現役美容師・山口 哲朗です。お客様から何度も聞かれてきた「市販のシャンプーで、良いものはありませんか？」という声に、現場を知る美容師として本気で応えたいという想いから生まれました。





髪を洗うたび、実感が増す。そんな歓びをすべての人に届けたい――サロン専売品の品質と市販品の続けやすさの間を埋める、妥協のない成分配合と全品1,980円(税込)の価格設計を両立しました。





ikue cm top





■辛口『LDK the Beauty』でA評価を獲得――第三者が証明した品質

『LDK the Beauty』2026年7月号にて実施されたシャンプー＆トリートメント100本検証で、「ikue/幾重」はA評価を獲得しました。





評価は「仕上がり」「成分」「使用感」の3軸すべてで高評価。検証では「美容師目線で品質にこだわった」「サラッと軽くて毛先までまとまりのいい髪に」「翌朝の手ざわりのよさに感動」といったコメントが寄せられています。





広告やタイアップを一切行わない同誌による評価は、美容師の想いから生まれたこの製品の品質を、客観的に裏付けるものとなりました。









■なぜアバンギャルディだったのか――「ハイパフォーマンス」の共鳴

「ikue/幾重」がブランド初のタレントとして選んだのは、「謎の制服おかっぱ集団」として世界を魅了するアバンギャルディです。SNS総フォロワー数500万人超、2023年にはAmerica's Got Talent決勝に進出。現在は全国ツアー『DANCE ON AIR』を開催中です。





起用の理由は「ハイパフォーマンス」という共通言語にあります。





サロン帰りの、あの指通りを「特別な日」だけのものにしない。「ikue/幾重」が目指したのは、ハイパフォーマンスを毎日続く当たり前にすること。アバンギャルディもまた、圧倒的なパフォーマンスを日々のステージで当たり前のように魅せ続ける存在です。一糸乱れぬダンスの裏にある日々の鍛錬と、サロン品質を毎日のヘアケアに落とし込む「ikue/幾重」の姿勢は、「妥協なき品質を、続けること」という同じ哲学で結ばれています。





また、全員が統一されたぱっつん前髪のおかっぱヘアでシンクロダンスを踊るアバンギャルディの世界観は、「美しい髪」を大切にする「ikue/幾重」のブランド哲学とも深く共鳴。国内にとどまらず海外へと活躍の場を拡大する姿勢も、「ikue/幾重」の市場開拓と重なります。





そのシャンプー ikue





■WebCM：幾重にも重なる美しい髪を表現した“美髪ダンス”

WebCMは、女性らしい世界観と繰り返しの歌詞がクセになるオリジナル楽曲に、akane氏による高難易度の振り付けが重なった映像作品です。





手の角度・足の角度がわずかに違うだけでズレが目立つ繊細な構成で、何度もテイクを重ねて完成。普段とは異なる横並びのフォーメーションで、キレとしなやかさを両立させた「美髪ダンス」は、指先から足先、そして毛先の動きまでこだわり抜いた仕上がりです。





オリジナル楽曲はブランド名「ikue/幾重」を繰り返し、耳に残る設計に。一糸乱れぬダンスと爽やかなメロディーのギャップもお楽しみください。









■YouTube動画3本を公開中

(1) WebCM本編「ikue/幾重×アバンギャルディ」

・ https://www.youtube.com/watch?v=7jx0o3k1RwI

オリジナル楽曲＆振り付けによるフルバージョンのWebCM。





(2) CM撮影メイキング映像

・ https://www.youtube.com/watch?v=BP1pkaYY8iM

2日間にわたる撮影現場に密着。akane氏の熱の入った指導や、井口社長が「シャンプーを嫌いにならないで…」と漏らすほどの厳しい撮影の裏側を収録。





(3) akane氏×井口社長 対談動画

・ https://www.youtube.com/watch?v=lq6pp0P8lmA

「井口・谷本・島やんのながら見チャンネル」にて、akane氏と井口社長がお酒を交えながら本音トーク。業種の異なるトップ同士の対談です。









■全国ツアー『DANCE ON AIR』でお披露目＆サンプリング実施

本CMは、現在開催中の『Avantgardey Japan Live Tour「DANCE ON AIR」』東京公演初日(6月9日)にてサプライズお披露目されました。ツアー会場では「ikue/幾重」のサンプリングも実施しており、公演を楽しんだファンが製品を手に取る機会を設けています。





ツアーは7月の福岡千秋楽へと続きます。

https://avantgardey.fanpla.jp/news/detail/63926









■公式Xキャンペーン実施中

現在、ikue/幾重の公式Xにて、Amazonでのお得なキャンペーンを実施中です。詳細は公式Xをご確認ください。

実施期間： 6月10日(木)～6月30日(火)

内容 ： Amazonにて「ikue/幾重」対象商品を30％オフ

対象商品： ikueベースケアシャンプー＆デイリーケアトリートメント

参加条件： 公式Xの投稿をご確認ください

詳細URL ： https://x.com/tetsu_ustet/status/2065653180915187909









■製品ラインナップ「ikue/幾重 Total 4 Step Hair Care」

シャンプー、トリートメント、ミルク or オイル、ディープケアマスクの4ステップで、髪が失う「水分・脂質・ケラチン」を段階的に補う美容室発想の役割分業設計。年齢・性別を問わず、赤ちゃんから大人まで家族みんなで使える低刺激処方です。香りは「Blanche Bouquet(ブランシュブーケ)」。





製品の特徴：

「ikue/幾重 Total 4 Step Hair Care」

シャンプー、トリートメント、ミルク or オイル、ディープケアマスクの4ステップで、髪が失う「水分・脂質・ケラチン」を段階的に補う、美容室発想の役割分業設計です。年齢・性別を問わず、赤ちゃんから大人まで家族みんなでお使いいただける低刺激処方。香りは、すれ違うたびにさりげなく印象を残す、「Blanche Bouquet(ブランシュブーケ)」の香りです。





価格：

ikue ベースケアシャンプー 1,980円／450ml(税込)

ikue デイリーケアトリートメント 1,980円／450ml(税込)

ikue エッセンスミルク 1,980円／100ml(税込)

ikue エアリーオイル 1,980円／80ml(税込)

ikue ディープケアマスク 1,980円／180ml(税込)





ikue 全商品





■アバンギャルディ プロフィール

振付師・akaneプロデュースにより2022年2月に結成されたダンスチーム。「謎の制服おかっぱ集団」としてTikTokやInstagramで世界中から人気を集め、2023年にはAmerica's Got Talent決勝に進出。SNS総フォロワー数は500万人を超え、海外での単独公演も行っている。

※アバンギャルディはウィッグを着用してパフォーマンスをしております。









■山口 哲朗 プロフィール

株式会社DEAR-LOGUE COSMETICS 代表取締役。美容師として長年サロンの現場に立ち、現在も施術を続けながら「ikue/幾重」の開発・プロデュースを手がける。「お客様から聞かれた声に、美容師として応えたい」という想いから、サロン品質を市販価格で届ける「続けられるサロンシャンプー」を実現した。









■井口 智明 プロフィール

株式会社ディアローグホールディングス 代表取締役。美容室を軸に、保育園、不動産、障がい者支援など多数の事業を展開する経営者。YouTube番組「令和の虎」出演でも注目を集め、現在もYouTubeやSNSを通じて美容業界や経営について積極的に発信中。









■会社概要

社名 ： 株式会社DEAR-LOGUE COSMETICS

本社 ： 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3丁目8番12号

渋谷第一生命ビルディング7階

代表者 ： 山口 哲朗

資本金 ： 10,000,000円

創業 ： 2020年2月27日

事業内容： ヘアケア・スキンケア商品の開発、製造、販売／

化粧品の製造、販売／医薬部外品の製造、販売／日用雑貨の製造販売

コーポレートサイト： https://dear-logue-cosme.com

オンラインショップ： https://ikue-store.com/