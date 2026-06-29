ヨネックス株式会社（代表取締役社長：アリサ ヨネヤマ）は、株式会社TOMODE BASE（代表取締役社長：石井大裕氏）と、当社が企画・主催する大会・イベントへの出演契約を締結したことをお知らせいたします。 本契約に基づき、石井氏は「ブランドオフィシャルMC」として、ヨネックスが展開するさまざまなイベントにおいて司会やアンバサダー活動を行い、スポーツの普及・発展およびブランド価値向上に取り組んでまいります。

石井大裕（いしい・ともひろ）氏 プロフィール

1985年生まれ。元テニスプレーヤー。2010年にTBSテレビへ入社。 アナウンサーとして、オリンピック、世界陸上、アジア大会、WBCなど数多くのスポーツ番組で司会やリポーターを担当。スポーツキャスターとして『あさチャン！』『NEWS23』『S☆1』などに出演。 現在は株式会社TOMODE BASE代表取締役社長。スポーツを通じて培った精神性と長年のメディア経験を生かし、司会者、アンバサダー、プロデューサーとして幅広く活動している。また、教育プロデュース事業を行うLOCOKの取締役、陸上部ゼネラルマネージャーも務める。

石井大裕氏 コメント

この度、ヨネックス株式会社とブランドオフィシャルMCとしてご一緒させていただくことになりました。私は、ヨネックスが世界規模で取り組む社会貢献活動、そして競技の普及・発展を通じてスポーツに触れる機会を提供し、地域活性化や多様性の尊重、健全で豊かな人間形成に貢献する理念に深く共感しております。その一助となれることを大変光栄に感じています。 私自身、幼少期からテニスに親しみ、多くの仲間と出会い、数え切れないほど貴重な経験をしてきました。テニスは、日々の鍛錬を通じて「自分自身を大切にすること」の重要性を教えてくれたスポーツです。同時に、競技に真摯に向き合う道のりは決して一人では歩めず、支えてくださる方々への感謝や礼節の大切さも学ばせてくれました。 スポーツを通じて得た経験は、私の人生を豊かにし、その後15年以上にわたりTBSアナウンサーとして仕事に向き合う原動力にもなりました。 今後はブランドオフィシャルMCとして、ヨネックスの皆様とともにさまざまなイベントに携わりながら、司会者・アンバサダーとして「言葉」の力でスポーツとブランドの魅力を発信してまいります。

○お客様からのお問い合わせ

ヨネックス株式会社 営業センター 03-3836-1221

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