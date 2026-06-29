淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気エリア「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」では、「映画クレヨンしんちゃん ヘンダーランドの大冒険」とのコラボイベントに合わせたコラボフード第2弾として、『ス・ノーマン・パーのひんやりかき氷』を7月11日（土）より夏季限定で販売いたします。 本商品は、映画に登場する人気キャラクター「ス・ノーマン・パー」をモチーフにした夏季限定のオリジナルかき氷です。 みぞれ味のかき氷をベースに、頭にかぶったバケツをソーダ味のグミで、手をいちご味のチョコレートで再現。思わず写真を撮りたくなる、見た目も楽しいひんやりスイーツです。

また、本商品を一品ご購入いただくごとに、映画に登場する「スゲーナスゴイデストランプ」をモチーフにしたスペシャルカード（しんのすけ・トッペマ柄）をプレゼント！第1弾として販売中の「マカオとジョマのデザートドッグ」「トッペマメロンソーダ」に続くコラボフード第2弾として、「映画クレヨンしんちゃん ヘンダーランドの大冒険」の世界観を楽しめる特別なフードメニューです。アトラクションで思い切り遊んだ後に、ひんやりスイーツでエネルギーチャージしよう！

■『ス・ノーマン・パー ひんやりかき氷』概要

期間： 2026年7月11日（土）～9月30日（水）予定 ※終了日が変更になる場合はお知らせします 場所： のんびりのはら内 しんちゃんキッチンカー 時間： 11:00～16:00 料金： 1,000円（税込） 住所： 兵庫県淡路市楠本 2425-2（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内) HP： ニジゲンノモリ公式サイト https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr

©臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 1996