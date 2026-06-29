蘆花恒春園（ろかこうしゅんえん）では、2026年7月4日(土)・5日(日)に、「蘆花恒春園かやぶきサロン」と題して、趣のある竹林を特別に開放いたします。 また、その竹林の竹をつかって「とかし絵竹ランタンづくり」のワークショップを同時開催いたします。 偶然が織りなす“和モダンアート”を体験しに、ぜひお越しください。

１．日時

2026年7月4日(土)・7月5日(日) 9：30～15：30 ※雨天中止

中止の場合は、蘆花恒春園の公式Xにてお知らせいたします。 【蘆花恒春園X】 https://x.com/ParksRoka

２．内容

⑴竹林の特別開放

蘆花恒春園の美しい竹林を、特別に開放いたします。 笹がそよぐ音、涼やかな風鈴の響き、どこか懐かしい線香の香り―心ほどける時間をお過ごしください。

⑵とかし絵竹ランタンづくり

色彩が溶けあう、世界にひとつだけの竹ランタンを作ります。 灯りをともすと、幻想的な模様が浮かび上がります。お子さまから大人まで楽しめる“和のクラフト体験”です。

・参加方法：当日、蘆花恒春園サービスセンターの窓口へお声がけください。 ・定 員：各日 先着15名（事前予約不要） ※⑴・⑵ともに参加無料

３．会場

蘆花恒春園サービスセンター前

４．問合せ先

蘆花恒春園サービスセンター 電話：03-3302-5016（8：30～17：30）

蘆花恒春園について

「不如帰」「自然と人生」「みみずのたはこと」などの作品で知られる明治・大正期の文豪、徳冨蘆花（健次郎）と愛子夫人が、後半生を過ごした住まいと庭、それに蘆花夫妻の墓地をもとにつくられました。 園内の花の丘では、公園友の会や地域の小学生たちと一緒に育てあげた季節の花が咲き揃い、蘆花が好んで育てた花々も園内に彩りを添えています。

【住所】世田谷区粕谷一丁目 【交通】 ・京王線「芦花公園」または「八幡山」下車 徒歩15分 ・京王線「千歳烏山」、小田急線「千歳船橋」間のバス（京王バス）で、「芦花恒春園」下車 徒歩7分 駐車場（有料） ※駐車場台数には限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。

https://www.google.co.jp/maps/place/%E8%98%86%E8%8A%B1%E6%81%92%E6%98%A5%E5%9C%92 https://www.tokyo-park.or.jp/park/rokakoshun-en/index.html https://x.com/ParksRoka