株式会社レイズイン（本社：東京都港区赤坂）は、キャスティングオーディションを経て制作した 韓国発人気アニメ「ポロロ」の劇場版『コンピュータ王国大冒険』日本語吹替版について、 Amazon Prime Video、Hulu、U-NEXTをはじめとする各種ストリーミングサービスでの 配信開始日が決定いたしましたので、お知らせいたします。

【配信開始日】2026年7月1日（水）以降、順次配信開始

主役のポロロ役には、SNS総フォロワー数100万人を超えるタレントの山之内すずさんを起用。 オープニングテーマには新アイドルグループ「清麗使命女子（セイレイシメイジョシ）」の1stDigital Single 「正直者はバカを見ない」、エンディングテーマには船ヶ山哲の「ココロ」を起用。 TOKYO MXでの3週連続放送（2026年3月6日・13日・20日）に続き、配信サービスでの公開により、 より多くの皆様にポロロたちのワクワクするデジタル大冒険をお届けいたします。

作品概要

ポロロと仲間たちがコンピュータ王国を舞台に繰り広げる、子どもから大人まで楽しめる冒険ストーリー。 山之内すずさんをはじめとした豪華吹替キャスト、清麗使命女子によるオープニングテーマ、 そして船ヶ山哲の「ココロ」によるエンディングテーマで、幅広い層にお楽しみいただける作品に仕上がっています。 作品情報HP https://rey-s-in.co.jp/computer_adventure/

【同時発表】次回作『劇場版 ポロロ 恐竜島大冒険』日本語版オーディション募集開始

同日2026年7月1日（水）より、山之内すずさんがポロロ役を続投する次回作『劇場版 ポロロ 恐竜島大冒険』 日本語吹替版のオーディションを開催いたします。 ポロロ役の山之内すずさんと共演する声優、および日本語版オープニング曲・エンディング曲を歌う アイドル・アーティストを募集します。 応募期間は2026年7月1日（水）～7月31日（金）23:59まで。詳細・応募は特設オーディションサイトよりご確認ください。 https://dinosaurpororo.j-audition.net

株式会社レイズイン HP：https://rey-s-in.co.jp/ 住所：〒107-0052 東京都港区赤坂4-9-25 新東洋赤坂ビル10F 電話：03-5411-7320 担当者：阿部