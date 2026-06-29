株式会社コーセーフーズが販売する『お米と米麹でつくったあまざけ』が、第100回「ジャパン・フード・セレクション」で最高賞のグランプリを2026年6月15日受賞しました。

当該商品は2023年に甘酒として初めてグランプリを獲得しました。今回の受賞により4年連続グランプリを達成し、連続受賞としても甘酒では初の快挙となりました。





飲用シーン





商品外観





■商品概要

商品名 ： お米と米麹でつくったあまざけ

原材料名 ： 甘酒(米(国産)、米麹)

内容量 ： 1,000ml

賞味期限 ： 10ヶ月

希望小売価格： 650円(税抜)／702円(税込)

URL ： https://kojiyasatomura.shop/?category_id=6200952ec15c5a107a813adc









■ジャパン・フード・セレクションについて

日本フードアナリスト協会に認定された2万3000人規模のフードアナリストが審査を行う日本初の食品・食材の審査・認定制度です。日本人の繊細な味覚・嗜好性・感性・食文化に配慮した評価で100のチェック項目を基に厳正に審査します。

『お米と米麹でつくったあまざけ』はこの度、90点～100点を獲得した商品のみに与えられる最高賞のグランプリを受賞しました。









■『お米と米麹でつくったあまざけ』のこだわりについて

『お米と米麹でつくったあまざけ』は、2018年の発売以来、「健康を意識した日常生活に、無理なく取り入れられる商品」として多くのお客様に支持されてきたロングヒット商品です。大手通販モールの甘酒ランキングでは、279週1位(2026年6月25日時点)を獲得。その人気は発売から現在まで衰えることなく続いています。





(1) 素材へのこだわり (安心・安全)

・原材料は、蒸米と米麹のシンプルな処方。食塩・砂糖・酒粕は一切不使用。

・蒸米、米麹には、国産米を100％使用。

・ノンアルコールのため、幅広い方に安心してお飲みいただけます。





(2) 味わいへのこだわり (リッチ＆すっきり)

・あまざけに合う麹菌を選び、クセの無いすっきりとした甘さと白さを実現。

・15時間以上かけてじっくり熟成糖化することで、リッチでコクのある甘味を生み出しています。





(3) なめらかさへのこだわり (外観・飲み心地)

・粒の無いなめらかな飲み口が特徴です。

・混ぜやすいため、料理への活用やドリンクへのアレンジもしやすい甘酒です。





(4) 続けやすさのこだわり

・未開封の状態であれば、常温保存ができます。賞味期限は10ヶ月と長く、ストックにも便利です。開封後は冷蔵庫にスリムに収納が可能です。

・紙パック容器のため捨てやすく、管理のしやすさも好評です。









■会社概要

会社名 ： 株式会社コーセーフーズ

代表者 ： 里村 俊介(代表取締役社長)

所在地 ： 〒501-0535 岐阜県揖斐郡大野町加納339-1

TEL ： 0585-35-2118

FAX ： 0585-35-2751

ウェブサイト ： https://www.kohseifoods.co.jp/

オンラインショップ： https://kojiyasatomura.shop/