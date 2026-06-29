Miwa Project制作委員会は、元WWA世界女子王者・里美和の人生を追った短編ドキュメンタリー映画『聖書×女子プロレス』を、2026年7月1日よりYouTubeで無料公開いたします。





昨年実施したクラウドファンディングでは150万円を超える支援が集まり、多くの支援者の応援を受けて完成。支援金は、プロレスの聖地・後楽園ホールでの撮影費用を中心に活用され、いよいよ一般公開を迎えます。





ポスター





かつてプロレス団体FMWで活躍し、WWA世界女子王座にも輝いた里美和。

アイドルレスラーから悪役レスラーへと転身し、多くの観客を熱狂させました。しかし、その華やかなキャリアの裏で、彼女は深い葛藤を抱えていました。





その人生を大きく変えたのは、一冊の聖書との出会いでした。









■ FMWで頂点に立ったレスラーが問いかける「本当の強さ」

1990年代。プロレス団体FMWの旗揚げメンバーとして活躍し、WWA世界女子王座にまで上り詰めた里美和。





誰よりも強さを求め、リングの上で戦い続けた彼女でしたが、チャンピオンとしての重圧の中で、孤独と葛藤を抱えるようになります。王座から陥落した後には怪我にも苦しみ、その後、悪役(ヒール)へ転向。“堕天使”と呼ばれる存在となる中で、彼女自身もまた「強さ」の意味を見失っていきました。





そんな彼女の人生を変えたのは、一冊の本――聖書との出会いでした。リングの上で追い求めていた「強さ」とはまったく異なる価値観が、彼女の人生を大きく変えていったのです。





相手に勝つこと、恐れられること、弱さを見せないことが強さだと信じていた彼女は、聖書の言葉を通してリングの勝敗では測れない「もう一つの強さ」と出会います。そして現在は聖書のメッセージを伝えるキリスト教の伝道師として活動し、多くの人々に愛と希望のメッセージを届けています。





本作は、一人の元プロレスラーの再生を描くとともに、現代社会を生きる私たちに「本当の強さとは何か」を問いかけます。





チャンピオン時代の里美和





■ 見どころ

(1) 引退試合の舞台・後楽園ホールでの撮影

里美和が引退試合を行った後楽園ホールで撮影。かつて戦ったリングに再び立ち、自らの人生を振り返ります。





(2) FMW時代の貴重な試合映像や写真を収録

女子プロレスファン必見。FMW旗揚げ期から活躍した現役時代の貴重な試合映像や写真を収録しています。





(3) ビューティ・ペア映像も登場

女子プロレス黄金期を象徴するビューティ・ペアの映像も使用。昭和から平成にかけての女子プロレス史を感じられる構成になっています。





(4) 『極悪女王』で再注目される女子プロレス黄金期のリアル

Netflixドラマ『極悪女王』で再び注目を集める女子プロレス界。本作は、その熱狂の時代を実際に生き抜いたレスラー本人が語るリアルな証言でもあります。





アイドルレスラー時代の里美和





■ 作品概要

作品名 ：『聖書×女子プロレス』

主人公 ：里美和

上映時間：約18分

ジャンル：短編ドキュメンタリー

テーマ ：「本当の強さとは何か？」

公開日 ：2026年7月1日(水)

公開方法：YouTubeにて無料配信





悪役レスラー時代の里美和

後楽園ホール撮影の様子01

後楽園ホール撮影の様子02





■ 制作者コメント

私たちは、この作品を単なるプロレスラーのドキュメンタリーとしてではなく、「強さ」の意味を問い直す物語として制作しました。





勝つことだけが強さではない。

失敗しても立ち上がること。

弱さを認めること。

そして人を愛し続けること。





里美和さんの人生を通して、一人でも多くの方に希望を届けることができれば幸いです。





監督 東 秀一









■ 制作者紹介

東 秀一(Shuichi Azuma)

報道番組・ドキュメンタリー番組を中心に、20年以上の映像制作経験を持つ。報道ステーション内の特集企画が2015年度ギャラクシー賞大賞を受賞し、その制作に携わる。





■ウェブサイト

https://miwa-film.com









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