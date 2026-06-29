インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」を運営するeBay Japan合同会社は、2026年7月1日(水)から7月9日(木)までの9日間、セールの対象商品が、最大10％クーポン割引と最大25％ポイント還元を組み合わせてお得になるセール「メガポ」を開催いたします。今回の「メガポ」でも、本セールを盛り上げるスペシャルサポーターとして、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、世界中で愛される人気アニメシリーズ『パワーパフ ガールズ』とのコラボレーションを展開します。あわせて、爽やかな夏のビーチを舞台にした新キービジュアルを公開するほか、限定デザインの「MEGA KIT」が抽選で10名様に当たるプレゼントキャンペーンを実施します。さらに、同キャンペーンを訴求する限定版CMも展開し、夏のメガポを盛り上げます。





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メガポURL： https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/Special/Special.aspx?sid=1422









新たに公開した夏バージョンのキービジュアルでは、爽やかなビーチに集まったブロッサム、バブルス、バターカップの3人が、Qoo10の「メガポ」で手に入るイチオシのサマーアイテムを紹介しています。夏本番に向けて紫外線対策アイテムをメガポの割引で賢く手に入れるブロッサム、可愛いものが大好きなピュアな心でトレンドの夏メイクコスメをときめきながら選ぶバブルス、そしてこのお得な機会に夏用のスキンケアアイテムやボディケアアイテムなどをパワフルに買いそろえるバターカップなど、3人それぞれの個性があふれる“かわいくて最強のお買い物スタイル”を描いています。





本格的な夏を最高に楽しむための準備を応援し、メガポならではのお買い物の楽しさと、とびきりのワクワクをお届けします。期間中は、新キービジュアル「かわいくて最強のお買い物 夏ver」を活用した交通広告やWEB CM、SNS広告などを順次展開いたします。





「Qoo10メガポ」では、トレンドのビューティー、ファッションはもちろん、生活雑貨から家電まで、この季節にぴったりの商品が勢ぞろいしています。『パワーパフ ガールズ』と一緒に、自分らしくアイテムを見つけるショッピングをお楽しみください。









■「メガポ」概要

セール対象商品が、10％割引クーポンと最大25％ポイント還元でお得になる「メガポ」を開催します。

開催期間 ： 2026年7月1日(水)～7月9日(木)

「メガポ」URL： https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/Special/Special.aspx?sid=1422

割引クーポン ： セール期間中に10％割引クーポンを5枚×32回プレゼントします。1枚で最大1万円の割引が可能で、100円以上の購入時に使用できます。

ポイント還元 ： セール対象商品を購入すると、商品金額の最大25％がポイントとして還元されます。1回の注文で最大10,000円分のポイントがもらえます。

※メガポクーポンやポイント還元に関する利用条件等の詳細は、キャンペーンページをご参照ください。









■限定デザインの「MEGA KIT」が当たるプレゼントキャンペーンを実施

今回のメガポでは、Qoo10のCMギャラリー内に設置される応募フォームに回答いただいた方の中から、抽選で10名様に『パワーパフ ガールズ』とのコラボレーションデザインを施した限定「MEGA KIT」をプレゼントするキャンペーンを実施します。ビビッドなイエローを基調に、ブロッサム、バブルス、バターカップが大きく描かれた、今回のコラボレーションならではの特別なデザインです。





MEGA KITには、Qoo10で人気のビューティーブランドから、スキンケア、ボディケア、ヘアケア、メイクアップ、ネイルケアなど、夏の美容を楽しめるアイテムをラインアップしています。





限定デザインの「MEGAKIT」





掲載ブランド・商品例

AGE20’S、BnD、CHASIN' RABBITS、Dinto、Dr.Different、IDRR、It'S SKIN、MISSHA、ohora、primera、VELYVELY、ViveLab ほか





《キャンペーン概要》

応募期間： 2026年6月28日(日)～7月9日(木)まで

賞品 ： MEGA KIT パワーパフ ガールズ コラボデザイン

当選人数： 抽選で10名様

応募方法： Qoo10 CMギャラリー内の応募フォーム

( https://forms.gle/CwmVHKNhvR5qKU7N9 )より回答

応募条件： 応募フォームに記載の条件をご確認ください





《CM・広告展開について》

メガポの開催期間とともに限定MEGA KITについても訴求するCM素材は、電車サイネージ、Web広告、SNS広告などで順次展開予定です。交通広告では、通勤・通学中の生活者に向けて、夏のショッピング気分を高めるコミュニケーションを行います。





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《Train TV》

タイトル ：「Qoo10メガポ かわいくて最強のお買い物 MEGAKIT プレキャン ver」篇(15秒)

放映開始 ：2026年6月29日(月)～7月5日(日)

放映エリア ：首都圏JR主要10路線＋ゆりかもめ、東京メトロの他、名古屋、大阪JR、大阪メトロ





Train TV





《YouTube》

Qoo10公式YouTubeチャンネルではCM動画を先行公開します。

CM動画公開先30秒： https://youtu.be/DAINnfsd2Ac

公開日時 ： 2026年6月28日(日)～





《上記以外の放映媒体》

Web広告、CM特設サイト、公式YouTubeチャンネル、SNS広告、電車内サイネージ広告、列車内での中吊り広告









■『パワーパフ ガールズ』について

カートゥーン ネットワークで絶大な人気を誇るテレビアニメシリーズ。遺伝子工学を研究するユートニウム博士が、お砂糖、スパイス、ステキなものを混ぜてとびきり可愛い女の子を作るはずが、間違えて余計な薬品が入ってしまった結果、ブロッサム、バブルス、バターカップの3人娘が誕生。アメリカの活気あふれる大都会「タウンズヴィル」を舞台に、3人娘がガールズパワー全開で街にはびこる悪者たちに戦いを挑む！

THE POWERPUFF GIRLS and all related characters and elements (C) & (TM) Cartoon Network. (s26)









■ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツについて

ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツ(WBDGCP)は、ワーナーが保有するエンターテイメントブランドやフランチャイズを世界のファンの生活の中に広げています。WBDGCPは、DC、ハリー・ポッター、ルーニー・テューンズ、トムとジェリーをはじめとするハンナ=バーベラ作品、HBO、カートゥーン ネットワークなど数々のフランチャイズやブランドにおいて、玩具、ファッショングッズ、インテリア、出版などの分野で最高クラスのパートナーと提携しています。









■インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」について

eBayJapan合同会社は、楽しさを仕掛け、喜びを届けるマーケットプレイスとして「Qoo10(キューテン)」を運営しています。2010年に運営を開始し、ファッション・ビューティ・スポーツ・家電・モバイル・日用品・生活・食品・ベビー・エンタメ・ブック・eチケット等あらゆるジャンルにわたり、豊富な品揃えを誇ります。「Qoo10」を通じて、セラー(売り手)は法人・個人を問わず、国内外から自由に商品を出品でき、バイヤー(買い手)は、安全かつ安心な環境で、お買い物を楽しむことができます。





URL ： http://www.qoo10.jp/

本社所在地： 東京都港区元赤坂1丁目3-13 赤坂センタービルディング 13F

事業概要 ： インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」の運営









※文中の社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載されている内容は、発表日時点の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。









■お客様からのお問い合わせ先

Qoo10 サポートセンター(受付：平日 9:30-17:30、土・日・祝日休み)

問い合わせ先： https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/CS/NHelpContactUs.aspx