SI GroupとShengxiao Group、中国におけるビフェノール生産能力の拡大を加速させるため合弁会社を設立





Shengnova Advanced Materials、アジア太平洋地域全体で高まる需要に応えるため同地域におけるビフェノール供給を拡充

上海, 2026年6月26日 /PRNewswire/ -- 高性能添加剤、プロセスソリューション、化学中間体の開発・製造において世界をリードするSI Groupと、液晶ポリマー（LCP）モノマーおよび特殊化学品分野の世界的リーダーであるShengxiao Groupは本日、中国におけるビフェノールの生産能力拡大を加速させるための合弁会社の設立を発表しました。



Representatives from Shengxiao Group and SI Group at the joint venture signing ceremony on June 25



中国四川省に拠点を置くShengnova Advanced Materialsは、Shengxiao Groupが確立したビフェノール製造資産および地域市場へのアクセスと、SI Groupの独自技術およびビフェノールに関するグローバルな専門知識を融合させています。これらの能力を統合することで、この合弁会社はこの独自の分子の現地供給を拡大することを目指しています。

ビフェノールは、液晶ポリマー（LCP）やポリフェニレンスルホン（PPSU）など、さまざまな用途で使用される重要なモノマーです。この合弁事業により、両パートナーは、次世代アプリケーションにおいて高性能材料が不可欠であるエレクトロニクス、自動車、医療などの各分野で高まる需要に対応できるようになります。

Shengxiao Groupの会長であるGuo Xiaozhong氏は、次のように述べています。「SI Groupと提携し、Shengnova Advanced Materialsを設立してアジアの顧客にビフェノールを供給できることを嬉しく思います。液晶ポリマー（LCP）用モノマーの主要サプライヤーである当社にとって、ビフェノールは製品ポートフォリオの重要な要素です。当社の顧客は地域内での供給を高く評価しており、SI Groupのビフェノールに関する専門知識を中国にもたらすことは、この地域で成長を続けるエンドマーケットに利益をもたらすでしょう。」

SI Groupの社長兼CEOであるDavid Bradley氏は、次のように述べています。「この合弁事業は、SI Groupの成長戦略を推進し、世界中の主要市場における顧客へのサービス提供能力を強化するものです。Shengnova Advanced Materialsの設立により、テネシー州ニューポートの施設での生産を継続しながら、アジアの顧客に対してビフェノールを競争力をもって供給する能力を拡大しています。これにより、SI Groupは世界中の顧客により良いサービスを提供し、拡大する地域ごとの需要に対応するとともに、複数地域にまたがる生産拠点を通じて供給の安定性を強化することが可能となります。」

ビフェノールの詳細については、https://siigroup.com/products/4-4-biphenolをご覧ください

SI Groupについて

SI Groupは、高機能添加剤、プロセスソリューション、化学中間体分野におけるグローバルリーダーです。SI Groupの化学技術は、プラスチック、ゴム・接着剤、燃料、潤滑油、コーティング、油田関連産業における工業製品および消費財の品質と性能を向上させる重要なソリューションです。米国テキサス州ザ・ウッドランズに本社を置くSI Groupは、3大陸にわたり18の製造拠点を運営し、世界約1,500人の従業員に支えられ、80カ国以上の顧客にサービスを提供しています。安全性、化学、サステナビリティ、そして卓越した成果への情熱を原動力に、SI Groupはより良い未来のための長期的価値創出に向けて革新を続けています。詳細はwww.siigroup.comをご覧ください。

Shengxiao Groupについて

1987年に設立され、中国浙江省衢州市に本社を置くShengxiao Groupは、先端材料、特殊化学品、設備製造、その他の産業分野に事業を展開する多角的な産業グループです。特殊化学品および先端材料の分野において、Shengxiaoの主力製品には、p-ヒドロキシ安息香酸（PHBA）、6-ヒドロキシ-2-ナフト酸（HNA）、4,4'-ビフェノール、および液晶ポリマー（LCP）用途向けのその他の重要なモノマーや化学中間体が含まれており、人工知能、エレクトロニクス、通信、ヘルスケア、食品などの業界に製品を提供しています。Shengxiaoは、世界約100の国と地域の顧客に高品質な化学製品とソリューションを提供し、先端材料技術の発展を支えています。詳細については、www.shengxiaochemical.comをご覧ください。

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（日本語リリース：クライアント提供）

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