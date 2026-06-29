Axtria Ignite 2026：450名超のライフサイエンス業界リーダーが集結、AIを拡大展開する前に基盤整備を訴える型破りなメッセージを発信





・100を超える主要ライフサイエンス組織から450名を超える経営幹部がニュージャージー州プリンストンに集結し、エージェント型AIを概念実証（PoC）段階から先に進める取り組みを推進

・創業者兼CEOのJaswinder "Jassi" Chadhaは、直感に反する方針を掲げて業界に課題を投げかけました。エージェントをさらに構築する前に、まず基盤を整備せよ

・イグナイト・リーダーシップ・アワード（Ignite Leadership Awards）では、Bristol Myers Squibb、GSK、Biogenの変革リーダーが表彰されました。また、Axtriaベッドロック栄誉賞（Axtria Bedrock Honor）では、Quest Diagnosticsとの15年にわたるパートナーシップが称えられました。

ニュージャージー州バークレー・ハイツ, 2026年6月27日 /PRNewswire/ -- ライフサイエンス業界向けAIファーストのデータ＆アナリティクス・ソリューションおよびプラットフォームのグローバル・リーダーであるAxtria Inc.は、6月10日と11日にプリンストン・マリオット・アット・フォレスタルでAxtria Ignite 2026を開催しました。テーマは「インテリジェンスの産業化：エージェント型企業（Industrializing Intelligence: The Agentic Enterprise）」です。ライフサイエンス、医療技術（MedTech）、バイオテクノロジー分野をリードする100を超える組織から450名を超える経営幹部が集まり、「企業がAIを信頼し、機械のスピードで稼働させるには、何が前提条件となるのか」という2026年のより難しい問いに取り組みました。

招待者限定イベントの初日には、AI、アナリティクス、コマーシャル・エクセレンスの実践的応用に関する製品ワークショップに200名を超える参加者が集まりました。同日には、エージェントが実社会で生み出した成功事例や価値の紹介に加え、実際に稼働するエージェントを体験する機会が設けられました。2日目には、4つのトラックにわたって、メインステージ・セッション4本とパネルディスカッション16本が行われました。4つのトラックは、産業化されたデータとエージェント型バックボーン、ビジネス・インサイトのためのエージェント型AI、高性能な顧客エンゲージメント、ソフトウェアからエージェント型エコシステムへの移行です。今年で4年目を迎えるAxtria Igniteは、ライフサイエンス業界のコマーシャル部門およびデータ部門の上級リーダーにとって、重要な定例イベントとして定着しています。

基盤こそが戦略

Axtria創業者兼CEOのJaswinder "Jassi" Chadhaは基調講演で、製薬業界でAIを大規模展開できるかどうかは基盤によって決まると述べました。Chadhaは、業界での30年にわたる経験を踏まえ、構想と実行の間に根強く残るギャップを指摘しました。バイオ医薬品業界の約73%が依然として深刻なデータ問題を報告しており、AIパイロット案件の最大89%が本番環境に至っていません。また、業界が10万を超えるAIエージェントの導入へと突き進む一方で、AIシステムへの信頼度は2019年の61%から現在は53%に低下しています。

製薬業界に求められる99.5%の精度基準を踏まえ、Chadhaは、基盤が備えるべき4つの要素を示しました。AI対応のデータ・サプライチェーン、エージェントの精度を高めるセマンティック・レイヤー、影響が特に大きい領域で決定論的な精度を確保するソフトウェア・ガードレール、そして大規模運用されるデジタルワーカーのためのガバナンス・フレームワークです。Chadhaは、エージェントを新入社員になぞらえ、初日から信頼されるのではなく、検証と監査を通じて信頼を得る必要があると説明しました。

「エージェントを構築する前に、まず基盤を整備してください。エージェント型AIの時代を牽引するのは、最速で動いた企業ではありません。信頼を土台にエージェントを構築した企業です」と、Axtria創業者兼CEOのJaswinder "Jassi" Chadhaは述べました。

CFOが認める水準の事業価値を実証

共同創業者兼CTOのNavdeep "Navi" Chadhaは、Thermo Fisher ScientificおよびQuest Diagnosticsのシニアリーダーとともにメインステージ・セッションを主導しました。議論は将来の可能性の話にとどまらず、何が機能し、何が機能しなかったのかについての率直な報告へと進みました。その内容は、CFOが認める水準の価値報告や統合的リスク管理から、概念実証（PoC）を開始する前に終了基準を定めることの徹底にまで及びました。各パネリストの発言から、繰り返し語られた教訓が浮かび上がりました。チェンジマネジメントは付随事項ではなく、取り組みの中核です。

「チェンジマネジメントと導入・定着は、ビジネスケース承認時に30ページの資料の45枚目のスライドに入れるような扱いであってはなりません」と、シニア・デジタル・リーダーはメインステージのパネルで述べました。

参加者が得た主な示唆

各トラックでは、業界調査レポートには通常表れない率直な意見が交わされました。ある大手製薬会社のシニアリーダーは、自身のチームが突破口を開いた鍵は、AIがマーケターに取って代わるものではなく、マーケターの力を高めるためにあると明確にしたことだったと説明しました。同氏によると、現在の導入率は90%を超えています。

「これはAI革命ではありません。人の革命です」と、大手製薬会社のコマーシャルAI担当バイスプレジデントは、メインステージの締めくくりのセッションで述べました。

イグナイト・リーダーシップ・アワード（Ignite Leadership Awards）

Axtriaは、組織内で変革に向けた地道な取り組みを進めるリーダーを表彰する年次のイグナイト・リーダーシップ・アワード（Ignite Leadership Awards）を授与しました。これらのリーダーは、全社規模のAI変革を推進し、複数の専門分野を実質的に結び付けることで、AI基盤に意味のある変化をもたらし、真の価値の実現に貢献したことが評価されました。2026年の受賞者は以下のとおりです。

・Anvita Karara（Bristol Myers Squibb、コマーシャライゼーションAI戦略＆アナリティクス担当バイスプレジデント）

・Jeremy Pincus（GSK、メディカル・アフェアーズIT担当バイスプレジデント）

・Bharti Rai（Biogen、シニア・バイスプレジデント）

Axtriaベッドロック栄誉賞（Axtria Bedrock Honor）

Axtriaベッドロック栄誉賞（Axtria Bedrock Honor）では、Quest Diagnosticsとの15年にわたるパートナーシップと、34の職種、約1,300名のフィールド組織を対象とするAxtria SalesIQ™営業部隊アラインメント・ソリューションをこのほど導入したことが評価され、Quest Diagnosticsが表彰されました。これは、ヘルスケア業界で最も複雑な営業部隊アラインメントの1つです。この栄誉は、John Liffert（コマーシャル・オペレーション担当バイスプレジデント）が、Samantha Barnes-Weaver（ナショナル・デプロイメント・アンド・アラインメント担当ディレクター）およびMarc Cangemi（コマーシャル・エクセレンス、報酬、デプロイメント担当シニア・ディレクター）とともに受け取りました。

「Questの事業をご存じの方なら、これがヘルスケア業界でおそらく最も複雑な営業部隊アラインメントであることがお分かりでしょう。私たちはそれを解決できたことで、皆さんのおかげでさらに成長できました。皆さんのおかげで、私たちの製品もより良いものになりました。この取り組みのパートナーでいてくださったことに感謝します」と、Axtria創業者兼CEOのJassi Chadhaは述べました。

イベントについて

Ignite 2026では、45名を超える登壇者によるパネルディスカッションやプレゼンテーションに加え、Axtria HIQ、Axtria SalesIQ™、Axtria MarketingIQ™、Axtria DataMAx™など、Axtriaのエージェント型製品を用いた実践型ワークショップも行われました。プログラムには、役員インセンティブ報酬ラウンドテーブル（Executive Incentive Compensation Roundtable）と、両日夜に開催されたネットワーキング・レセプションも含まれていました。

Axtriaについて

Axtriaは、ライフサイエンス企業がデータサイエンスとソフトウェアの可能性を活用し、適切な治療法を適切な患者に適切なタイミングで結び付けることで、患者アウトカムの向上を支援しています。受賞歴を持つクラウドソフトウェアとデータ・アナリティクスの世界有数のプロバイダーであるAxtriaは、製薬、医療機器、診断関連企業がデータからインサイトを導き、インサイトをアクションにつなげられるよう支援する実証済みのソリューションを提供しています。Axtriaは、国連グローバル・コンパクトの参加企業として、人権、労働、環境、腐敗防止に関する普遍原則に沿って、自社の戦略と事業運営を行うことに取り組んでいます。詳しくはwww.axtria.com をご覧ください。

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2256316/Axtria_transparent_bg_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

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