【告知】【TAC弁理士講座】令和８年度弁理士論文試験解答速報を試験当日の６/28（日）に公開！

TAC株式会社

弁理士試験対策講座を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）は、令和８年度弁理士論文試験の解答速報を試験当日の6/28（日）に公開します。

※掲載する解答はＴＡＣ（株）が独自の見解に基づき、サービスとして情報を提供するもので、試験機関による本試験の結果について保証するものではございません。

また、各種イベント・ウェビナーもご提供します。

無料でご参加いただけますので、下記からぜひご確認ください。

解答速報ページを確認する :https://www.tac-school.co.jp/kouza_benrishi/sokuhou-r.html

■弁理士とは？

弁理士は、特許法等を代表とする「知的財産法」を取り扱う法律家です。

「知的財産法」の対象は、知的財産などから生み出されるアイデア等であり、取扱いには高度な専門性が求められます。また、産業財産権（特許法、実用新案法、意匠法、商標法）の取得や紛争解決は、高度な技術的、法律的、実務的知識を必要とします。

弁理士は、産業財産権の取得や産業財産権の紛争解決をスムーズに行うことができる、唯一の国家資格者です。

https://www.tac-school.co.jp/kouza_benrishi/benri_sk_info.html



《会社概要》

会社名：TAC株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/