本来アミューズメントでしか手に入らない「ほっぺちゃん」グッズをサン宝石で特別限定販売！

メモリーテックつくば株式会社

キャラクター雑貨の企画・販売を手がけるメモリーテックつくば株式会社インタラクティブコンテンツ事業部サン宝石（本社：茨城県筑西市／代表取締役：鈴木伸也） は、通常はアミューズメント景品として流通する「ほっちゃん」関連グッズを、※サン宝石にて特別に限定販売することをお知らせいたします。

今回登場するのは、プライズ商品として展開された「ほっぺちゃんぬいぐるみ指パペット」「ほっぺちゃんぬいぐるみ帽子」「ほっぺちゃんトゥインクルシール」の3アイテムです。

ほっぺちゃんぬいぐるみ指パペット

本来、アミューズメント施設でしか手に入りにくいアイテムを、サン宝石の催事および公式オンラインショップで特別販売。

サン宝石ファン、ほっぺちゃんファン、キャラクター雑貨ファンにとって見逃せない限定企画です。

※トゥーンテイナーでも販売しております。

アミューズメント限定級アイテムを、サン宝石で特別に楽しめるチャンス

「ほっぺちゃん」グッズは、プライズとして登場したキャラクターアイテムです。

通常はアミューズメント施設を中心に流通する商品ですが、今回は特別に、トゥーンテイナーとサン宝石のみで小売販売を実施します。

サン宝石では、催事会場にて順次取り扱いを開始。さらに「ほっぺちゃんトゥインクルシール」は、2026年6月26日よりサン宝石公式オンラインショップでも販売開始。

アミューズメントでの出会いに加え、サン宝石の催事や通販でも楽しめることで、より多くのファンに「ほっぺちゃん」の魅力を届けます。

販売アイテム

ほっぺちゃんトゥインクルシールほっぺちゃんぬいぐるみ指パペット

ほっぺちゃんを指にはめて楽しめる、かわいらしいぬいぐるみ指パペットです。

カラーは、ホワイト、ピンク、ブルー、イエロー、パープルの全5種類。

お気に入りの色を選んだり、全色集めて並べたり、写真を撮ったりと、コレクション性の高いアイテムです。

販売場所：サン宝石催事のみ

種類：全5種類（ホワイト、ピンク、ブルー、イエロー、パープル）

価格：935円（税込)

ほっぺちゃんぬいぐるみ指パペットほっぺちゃんぬいぐるみ帽子

ほっぺちゃんの世界観を楽しめる、インパクトのあるぬいぐるみ帽子です。

カラーは、ピンクとブルーの全2種類。

サイズはフリーサイズで、イベントや写真撮影、親子のお出かけにもぴったりのアイテムです。

販売場所：サン宝石催事のみ

種類：全2種類（ピンク、ブルー）

サイズ：フリーサイズ

価格：1815円（税込）

ほっぺちゃんぬいぐるみ帽子ほっぺちゃんトゥインクルシール

ドロップのような見た目がかわいい、ほっぺちゃんデザインのトゥインクルシールです。

きらめき感のあるビジュアルで、ノートや手帳、スマホケース、小物デコにもおすすめ。

さらに、シールの中には「ミラクルほっぺちゃん」も入っています。

販売場所：サン宝石催事・サン宝石公式オンラインショップ

通販販売開始日：2026年6月26日～

種類：全1種類

特徴：ドロップ風デザイン・ミラクルほっぺちゃん入り

価格：605円（税込）

催事では順次取り扱い開始。通販では6月26日より「ほっぺちゃんトゥインクルシール」を販売

ほっぺちゃんトゥインクルシール

サン宝石では、全国各地で開催する催事にて「ほっぺちゃんぬいぐるみ指パペット」「ほっぺちゃんぬいぐるみ帽子」「ほっぺちゃんトゥインクルシール」を順次取り扱います。

また、公式オンラインショップでは、2026年6月26日より「ほっぺちゃんトゥインクルシール」の販売を開始予定です。

催事に足を運べる方は、ぬいぐるみ指パペットやぬいぐるみ帽子も含めた特別ラインナップを楽しめます。

遠方の方やオンラインで購入したい方は、通販で「ほっぺちゃんトゥインクルシール」をお求めいただけます。

平成レトロで再注目のサン宝石が届ける、集めたくなるキャラクター雑貨

サン宝石は、長年にわたりアクセサリーや雑貨、キャラクター商品を通じて、少女たちの“かわいい”を支えてきました。

近年は、平成レトロやキャラクター雑貨への関心が高まり、かつてサン宝石を楽しんでいた世代から、今の子どもたちまで、幅広い層に再び注目されています。

今回の特別販売では、アミューズメントでしか手に入りにくいアイテムを、サン宝石の催事や通販を通じて展開。

「見つけたらうれしい」、「集めたくなる」、「誰かに見せたくなる」という、サン宝石らしいワクワク感をお届けします。

事業概要・お問い合わせ先

事業名：メモリーテックつくば株式会社インタラクティブコンテンツ事業部 サン宝石

所在地：〒409-3845山梨県中央市山之神3628 3階

事業概要：「サン宝石」「ほっぺちゃん」の2大コンテンツを活かした製造・販売・販促・ライセンス事業

公式X：https://x.com/sunhoseki

公式Instagram：https://www.instagram.com/sunhoseki/

オンラインショップ：https://sunho.store/

コーポレートサイト：https://www.memory-tech-tsukuba.jp/