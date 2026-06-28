DMM GAMES『あやかしランブル！』にて、新たに期間限定「★5 渡辺綱」「★5 紫式部」が登場！さらに「★5 コトハ」が手に入る期間限定の逢魔襲来イベントも開催中！

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合同会社EXNOA


合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、あやかし美少女たちと冒険する、迎撃型爽快スキルバトルRPG『あやかしランブル！』（https://ayarabu.jp/）は6月28日（日）に、新たに期間限定「★5 渡辺綱」「★5 紫式部」を追加したことを発表しました。



■■■新たな式神登場！新式神ピックアップ召喚 開催！■■■




新たな期間限定式神が登場しました！


さらに新式神ピックアップ召喚を期間限定で開催いたします！


特殊攻撃等で弾を装填！


段数がMAXの時は奥義に強力な効果が追加される水スキルデバッファー！


★5 [海上駆逐の突撃隊] 渡辺綱



一定数敵を倒したり衰弱状態になったりすると味方を強化！


守りながらサポートもしてくれる光通攻タンク！


★5 [灼夏の文筆家] 紫式部



◆開催期間◆


2026年6月28日 12:00 ～ 2026年7月15日 メンテナンス開始まで








■■■新「絆咲心景」追加！■■■




新たな絆咲心景が追加されました！


式神との絆を深めて追想心景をゲットしよう！


★5 夜の水辺で


→対象式神：★5 [海上駆逐の突撃隊] 渡辺綱



絆咲心景で獲得できる追想心景はエピソードやマイページもボイス付き！


ぜひチェックしてみてください！



■■■逢魔襲来イベント「パイレーツ・オブ・ギャラクシー ～捜査員、宇宙海賊船に潜入せよ！～」開催！■■■




逢魔襲来イベント「パイレーツ・オブ・ギャラクシー ～捜査員、宇宙海賊船に潜入せよ！～」を開催いたします！



イベント限定の式神・装備が登場！


ボスを倒すと獲得できる専用アイテムを使って、イベント召喚からGETしましょう！



◆報酬内容◆


★5式神 [夏夢の花形] コトハ


★5武器 翼珠の閃銃



◆イベント開催期間◆


2026年6月28日 12:00 ～ 2026年7月15日 メンテナンス開始まで



◆イベント限定召喚期間◆


2026年6月28日 12:00 ～ 2026年7月22日 11:59まで





■■■パイレーツ・オブ・ギャラクシーログインボーナス開催中！■■■




期間中、7日間ログインすることで、勇壮の霊薬や10連召喚券をGETできます！


ぜひ、お見逃しなく！！



◆開催期間◆


2026年6月28日 12:00 ～ 2026年7月15日 メンテナンス開始まで



※各詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください


※各期間は変更される場合がございます




▼『あやかしランブル！』公式Xアカウント


https://x.com/ayarabu_info



▼公式ウェブサイト


https://ayarabu.jp/



▼PC版ページ


http://games.dmm.com/detail/ayarabu/



▼製品概要


タイトル：『あやかしランブル！』


プラットフォーム：PC（ブラウザ版）／App Store／Google Play


販売価格：基本無料（ゲーム内課金あり）


権利表記：(C)2019 EXNOA LLC / テクロス



▼DMM GAMES公式サイト


https://games.dmm.com/



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