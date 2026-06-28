DMM GAMES『あやかしランブル！』にて、新たに期間限定「★5 渡辺綱」「★5 紫式部」が登場！さらに「★5 コトハ」が手に入る期間限定の逢魔襲来イベントも開催中！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、あやかし美少女たちと冒険する、迎撃型爽快スキルバトルRPG『あやかしランブル！』（https://ayarabu.jp/）は6月28日（日）に、新たに期間限定「★5 渡辺綱」「★5 紫式部」を追加したことを発表しました。

■■■新たな式神登場！新式神ピックアップ召喚 開催！■■■

新たな期間限定式神が登場しました！

さらに新式神ピックアップ召喚を期間限定で開催いたします！

特殊攻撃等で弾を装填！

段数がMAXの時は奥義に強力な効果が追加される水スキルデバッファー！

★5 [海上駆逐の突撃隊] 渡辺綱

一定数敵を倒したり衰弱状態になったりすると味方を強化！

守りながらサポートもしてくれる光通攻タンク！

★5 [灼夏の文筆家] 紫式部

◆開催期間◆

2026年6月28日 12:00 ～ 2026年7月15日 メンテナンス開始まで

■■■新「絆咲心景」追加！■■■

新たな絆咲心景が追加されました！

式神との絆を深めて追想心景をゲットしよう！

★5 夜の水辺で

→対象式神：★5 [海上駆逐の突撃隊] 渡辺綱

絆咲心景で獲得できる追想心景はエピソードやマイページもボイス付き！

ぜひチェックしてみてください！

■■■逢魔襲来イベント「パイレーツ・オブ・ギャラクシー ～捜査員、宇宙海賊船に潜入せよ！～」開催！■■■

逢魔襲来イベント「パイレーツ・オブ・ギャラクシー ～捜査員、宇宙海賊船に潜入せよ！～」を開催いたします！

イベント限定の式神・装備が登場！

ボスを倒すと獲得できる専用アイテムを使って、イベント召喚からGETしましょう！

◆報酬内容◆

★5式神 [夏夢の花形] コトハ

★5武器 翼珠の閃銃

◆イベント開催期間◆

2026年6月28日 12:00 ～ 2026年7月15日 メンテナンス開始まで

◆イベント限定召喚期間◆

2026年6月28日 12:00 ～ 2026年7月22日 11:59まで

■■■パイレーツ・オブ・ギャラクシーログインボーナス開催中！■■■

期間中、7日間ログインすることで、勇壮の霊薬や10連召喚券をGETできます！

ぜひ、お見逃しなく！！

◆開催期間◆

2026年6月28日 12:00 ～ 2026年7月15日 メンテナンス開始まで

※各詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください

※各期間は変更される場合がございます

▼『あやかしランブル！』公式Xアカウント

https://x.com/ayarabu_info

▼公式ウェブサイト

https://ayarabu.jp/

▼PC版ページ

http://games.dmm.com/detail/ayarabu/

▼製品概要

タイトル：『あやかしランブル！』

プラットフォーム：PC（ブラウザ版）／App Store／Google Play

販売価格：基本無料（ゲーム内課金あり）

権利表記：(C)2019 EXNOA LLC / テクロス

▼DMM GAMES公式サイト

https://games.dmm.com/

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