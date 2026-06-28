40年間、ありがとう。黒川温泉「入湯手形」が、節目の年に贈る特別な企画が始まります。

黒川温泉観光旅館協同組合

1986年に誕生した入湯手形は、3つの露天風呂をめぐる温泉めぐりパスとして、40年にわたり多くのお客様に愛されてきました。この節目の年に、長年のご愛顧への感謝を込めた様々な記念企画を、2026年7月から2027年3月末にかけて実施いたします。

企画１.｜40周年記念デザイン手形の発売

手形のおじさんが、40年ぶりに露天風呂から上がりました。

7月1日より、入湯手形のデザインをリニューアルします。これまで手形の中に描かれていた“おじさん”のイラストが、40周年記念の特別デザインでは露天風呂からあがり、手形の外へと飛び出しました。

おじさんのいなくなった手形には、温泉街に設置された「おじさんマーク」のスタンプを押して完成させてください。さらに、街のどこかに隠れたレアスタンプ「湯上り美人マーク」「風呂あがりおじさんマーク」を見つけると、世界でひとつだけの40周年記念手形が完成します。

右が、40周年記念入湯手形おじさん等のスタンプを押すことができる

実施期間 2026年7月1日（水）～ 2027年3月末

販売場所 黒川温泉旅館組合および各旅館

発行枚数 50000枚 ※なくなり次第終了

※スタンプは黒川温泉旅館組合・各旅館の販売所に設置。レアスタンプは温泉街各所に隠れています。

企画２.｜夏の納涼イベント「湯涼み」

提灯と灯籠の光に彩られた、夏の夜の温泉街へ。

「湯涼み」は、夜の黒川温泉街を提灯や灯籠でライトアップする、夏の風物詩イベントです。温泉街の路地や橋がやさしい光に包まれ、昼間とはひと味違う幻想的な雰囲気をお楽しみいただけます。

黒川温泉のある南小国町は標高が高く、真夏でも夜は涼しい避暑地です。過去10年間で熱帯夜（夜間気温25度超）はわずか1日。クーラーなしで眠れる贅沢な夏をお過ごしください。

実施期間 2026年7月18日（土）～ 8月22日（土）

会場 黒川温泉街

湯涼み納涼祭 8月22日（土）14:00～22:00 ふれあい広場

◎ 湯涼み横丁

毎週土曜日｜花火販売＆キッチンカー出店

橋のたもとや河原で花火をお楽しみいただける販売を実施するほか、キッチンカーも出店し、川のせせらぎとともに夏の夜をお過ごしいただけます。

◎ 手持ち提灯の貸し出し（予定）

和の素材を使用した手作りの手持ち提灯を貸し出します。浴衣姿で提灯を手に、灯籠の光に導かれながら夜の温泉街をご散策ください。

◎ 納涼祭｜8月22日（土）14:00～22:00

「湯涼み」の最終日は、一日限りの納涼祭で締めくくります。提灯・傘あんどんライトアップに加え、手形ゲーム体験、手持ち花火体験、キッチンカーなど、盛りだくさんのコンテンツでお楽しみください。

本プロジェクトは2027年3月末まで続きます。秋・冬にも新たな記念企画を順次実施予定です。詳細は決定次第、黒川温泉旅館組合の公式ウェブサイトにてお知らせいたします。

黒川温泉について

雄大なパノラマが広がる阿蘇地域は、世界ジオパークや世界農業遺産に認定されており、豊かな自然環境のみならず、歴史に育まれた伝統や文化が今も息づく地域です。そんな阿蘇地方の奥深い山間地に黒川温泉は位置します。

この地では自然環境と調和した景観づくりと露天風呂を巡る”入湯手形”で、ここにしかない世界観を作り上げてきました。現在は年間約90万人が訪れており、温泉めぐりや自然景観を楽しまれています（うち宿泊者は年間30万人）。

運営情報

黒川温泉観光旅館協同組合

住所：熊本県阿蘇郡南小国町満願寺6594-3

電話：0967-44-0076

■黒川温泉公式サイト https://www.kurokawaonsen.or.jp/

■黒川温泉採用サイト https://www.kurokawaonsen.or.jp/recruit/

■黒川温泉オンラインストア https://kurokawaonsen.stores.jp

■黒川温泉facebook https://www.facebook.com/kurokawaonsen

■黒川温泉Instagram https://www.instagram.com/kurokawaonsen/

■黒川温泉Twitter https://twitter.com/dai2sonmin