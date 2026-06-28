「部分痩せは無い」と断言。大津市瀬田の女性専用フィットネスLBCが、誇張なしの「月5％減量ルール」を掲げた『一生モノの健康習慣化フェア』を６月２８日より開催！

女性専用フィットネスLBC

滋賀県大津市瀬田のアル・プラザ瀬田4階にて、10代から90代まで幅広い世代の女性に支持されている女性専用フィットネス「LBC」(代表：高橋 広行）は、2026年６月２８日（日）より、無理な急激ダイエットや根拠のない部分痩せに頼らない、科学的根拠に基づいた『一生モノの健康習慣化フェア』を開催いたします。

期間中に新規で無料体験にお越しいただいた方には、現在の体重から計算する「リバウンドしない『月5％以内』の個人別減量シミュレーション」を無料提供いたします。

URL：https://lbc-fitness.net

■ 背景：「短期集中」「部分痩せ」「一律の運動」の嘘に惑わされない、誠実なフィットネスを

夏本番を前に、メディアやSNSでは「1ヶ月でマイナス10キロ」「履くだけで部分痩せ」といった過激なキャッチコピーが溢れかえります。

しかし、フィットネスの科学において「特定の部位だけを狙って脂肪を落とす部分痩せ」は存在せず、短期間での急激な減量はリバウンドや健康被害を引き起こすリスクが非常に高いのが実態です。

健康的にリバウンドの少ないダイエットの実行ににおいて、1ヶ月に落としていいペースは「現体重の5％以内」が鉄則です。

さらに世間には、誰が使っても同じ負荷にしかならないマシンを順番に回るだけの「一律の30分運動」も多く存在します。

しかし、人間の体は一人ひとり筋力も違えば、同じ負荷を続けていれば体が慣れて効果が出なくなります。

女性専用フィットネスLBCでは、こうした「嘘や誇張、効果の少ない一律の運動」を一切排除。

トレーニング科学の基本である「過負荷の原理」「漸進性の原則」「個別性の原則」を忠実に守り、利用者の皆様の健康を第一に考えた「誠実で、科学的にリバウンドのない正しい運動」を提案するために本フェアを企画いたしました。

■ 『一生モノの健康習慣化フェア』3つの特徴

本フェアは、過去に無理なダイエットで失敗した経験のある方や、年齢とともに痩せにくくなったと感じている地域の女性（新規顧客）を対象としています。

1. あなただけの「月5％以内」無理のない減量プランを提案



現在の体重や体組成を測定し、科学的に安全でリバウンドしにくい「月5％以内」の減量プログラムと体組成データを無料でお渡し。

2. 科学の原則（過負荷・漸進性・個別性）に基づく、あなただけの「正しい負荷」設定



当ジムは、誰がやっても同じ負荷になる油圧マシンや、全員が同じ動きを繰り返すだけのありきたりなプログラムは行いません。

個別性の原則：年齢や運動経験、その日の体調に合わせたメニューを提案します。

過負荷の原理・漸進性の原則：筋肉を正しく成長させるため、楽すぎる運動ではなく、一人ひとりの成長に合わせて「適切な負荷」を段階的に見直していきます。



だからこそ、運動初心者の方でも効率よく、確実に「一生モノの動ける体」をつくることができます。

3. 10代～90代が通う、女性専用ならではの安心感とアットホームな環境



会員様は全員女性。

年齢や運動経験を問わず、周囲の目を気にせずに自分のペースで体を動かせます。各々の目的に応じたトレーニングメニューや正しいマシンの使い方をサポートします。

■ イベント開催概要

名称：一生モノの健康習慣化フェア

期間：2026年６月２８日（日）～８月31日（金）

場所：女性専用フィットネス LBC（滋賀県大津市月輪1丁目3-8 アル・プラザ瀬田 4階）

対象：運動に興味のある女性

参加費：無料（要事前予約）

フェア期間中のご入会で、入会金と一か月分の月会費が無料。

■ 店舗概要

店舗名：女性専用フィットネス LBC

所在地：〒520-2152 滋賀県大津市月輪1丁目3-8 アル・プラザ瀬田 4階

アクセス：JR東海道本線「瀬田駅」から徒歩約８分（大型駐車場完備）

営業時間：[平日の営業時間 10:00～21:30]

[土、日曜の営業時間 13:00～19:00]（祝定休）

公式HP：https://lbc-fitness.net

■ 本件に関するお問い合わせ先

店舗名：女性専用フィットネス LBC

担当者：[高橋 広行]

電話番号：[077-572-8842]

E-mail：[fitnesslbc0529@gmail.com]