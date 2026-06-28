東大発・金融特化AIベンダーTempestAI、金融機関の厳格なリスク管理要件に対応するLLMガードレール搭載「パーソナライズ金融AIコンシェルジュ基盤」の提供を開始

TempestAI株式会社

TempestAI株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：池田 蒼、以下「TempestAI」）は、銀行・証券・保険・クレジットカード・ウェルネス領域等のアプリを、顧客一人ひとりに最適化されたAIエージェント型インターフェースへ進化させる「パーソナライズ金融AIコンシェルジュ基盤」の提供を開始しました。

本基盤は、既存の金融アプリに対し、自然言語による相談、資産・家計状況に応じたアドバイス、ライフイベントに合わせた金融提案、各種手続きの案内、取引実行前の準備支援などを組み込むためのAIエージェント基盤です。

一方、Claude Mythos（ミュトス）をはじめとするフロンティアAIモデルの発展に伴い、AIのセキュリティリスクへの認識も急速に高まっています。そのため、TempestAIは、金融機関向けに安全性・監査可能性を備えたAIエージェント基盤を提供しています。

背景：金融アプリは「使うもの」から「相談できるパートナー」へ

これまでの金融アプリは、残高確認、振込、明細閲覧、金融商品の一覧表示、FAQチャットボットなど、機能提供型・検索型の体験が中心でした。

一方で、顧客が本当に求めているのは、単なる情報表示ではなく、

- 「今の自分にとって何が最適か」- 「この支出や資産状況をどう改善すべきか」- 「将来に向けてどのような準備が必要か」

といった、生活・資産・ライフイベントに寄り添った継続的な支援です。

特に金融領域では、顧客の年齢、家族構成、収支、資産状況、投資経験、リスク許容度、ライフイベント、過去の取引履歴などを踏まえた高度なパーソナライズが求められます。しかし同時に、誤回答、過度な勧誘、不適切な商品説明、権限外の助言、誤送金、個人情報の取り扱いなど、金融特有のリスク管理も不可欠です。

TempestAIは、こうした課題に対応するため、金融業務に特化したAIエージェント基盤、LLMガードレール、AI Harnessを組み合わせた「パーソナライズ金融AIコンシェルジュ基盤」を開発しました。

「パーソナライズ金融AIコンシェルジュ基盤」の概要

本基盤は、金融アプリ上にAIコンシェルジュを組み込み、顧客が自然言語で相談・確認・手続き・意思決定支援を受けられるようにするための実装基盤です。

従来のチャットボットのようにFAQへ誘導するだけではなく、顧客の文脈を理解し、必要な情報を参照し、複数の専門AIエージェントを連携させ、金融機関ごとのルールに沿って回答・提案・手続き支援を行います。

たとえば、顧客が「子どもの教育費に向けて、毎月いくら準備すればよいか」「NISAを始めたいが、自分に合う考え方を知りたい」「今月の支出が多い理由を知りたい」「住所変更の手続きをしたい」と相談した場合、AIコンシェルジュが顧客の状況に応じた回答や手続き案内を行います。

特長1：金融AIエージェント基盤による高度なパーソナライズ

本基盤では、顧客との対話履歴、口座残高の推移、取引明細、保有資産、投資経験、ライフイベント情報などを、金融機関の許諾・規約・権限設計に基づき活用します。

中核となる「親AIエージェント」が顧客の意図や文脈を理解し、必要に応じて、家計管理AI、資産形成AI、市場分析AI、手続き案内AI、商品説明AIなどの専門エージェントへ処理を振り分けます。

これにより、単なる一般回答ではなく、顧客一人ひとりの状況に合わせた自然な対話、説明、提案、手続き支援を実現します。

特長2：金融専用LLMガードレールによるリスク管理

金融領域でAIを活用するためには、単に高性能なLLMを導入するだけでは不十分です。誤回答、ハルシネーション、プロンプトインジェクション、不適切な助言、適合性に反する提案、権限外操作、個人情報の不適切な取り扱いなどを防ぐための多層的な制御が必要です。

TempestAIのLLMガードレールは、以下の4つのレイヤーでAIの挙動を制御します。

1. 入力レイヤー

プロンプトインジェクション、悪意ある指示、権限外の依頼、個人情報を含む不適切入力などを検知・制御します。

2. データレイヤー

顧客情報、取引情報、商品情報、社内文書などに対して、権限管理、参照範囲制御、情報マスキング、データ利用ポリシーを適用します。

3. 実行レイヤー

振込準備、商品説明、手続き案内などの実行系タスクについて、人間確認、承認フロー、操作ログ、実行前チェックを組み込みます。

4. 出力レイヤー

回答内容の根拠提示、禁止表現チェック、適合性確認、リスク説明、断定表現の抑制、社内ルールに沿った文面補正を行います。

これにより、金融機関が求める安全性、説明可能性、監査可能性を備えたAI活用を支援します。

特長3：AI Harnessによる安全な外部システム連携

本基盤では、既存の金融機関アプリ、CRM、勘定系・情報系システム、商品データベース、FAQ、規程文書、外部APIなどとAIエージェントを安全に接続するための「AI Harness」を提供します。

これにより、AIが外部システムと連携する際にも、金融機関のリスク管理方針に沿った形で安全に運用できます。

主なユースケース

1. 資産形成アシスタント / ライフシミュレーション

教育資金、住宅購入、老後資金、NISA、保険見直しなどについて、顧客の年齢、家族構成、収支、資産状況、リスク許容度に応じたシミュレーションや考え方の整理を支援します。

一般的な商品説明にとどまらず、顧客の状況に応じて「なぜその選択肢が考えられるのか」「どのようなリスクに注意すべきか」を自然な対話で説明します。

2. 家計アシスタント

取引明細をAIが自動で分類し、支出傾向を可視化します。固定費、サブスクリプション、食費、交際費、教育費などを分析し、顧客に合わせた改善提案を行います。

たとえば、「利用頻度の低いサブスクリプションを見直すと月3,000円程度の削減余地があります」「今月は外食費が前月比で増えています」といった具体的な気づきを提供します。

3. 手続きナビゲーション

住所変更、氏名変更、カード再発行、口座開設、各種申請などの手続きを、AIが対話形式で案内します。

顧客にFAQやWebページを探させるのではなく、必要な情報、提出書類、手続きステップを会話形式で整理し、完了まで伴走します。

4. 銀行取引の実行支援

入出金パターンや過去の取引履歴をもとに、振込先、金額、タイミングなどをAIが整理し、振込準備や確認事項の提示を支援します。

ただし、実際の送金や重要な取引実行については、必ず人間による確認・承認プロセスを組み込み、誤送金や不正操作のリスクを抑制します。

5. 金融商品の説明・相談支援

投資信託、保険、ローン、クレジットカード、預金商品などについて、顧客の理解度や関心に応じた説明を行います。

金融機関ごとの商品説明ルール、禁止表現、リスク説明、適合性確認の方針に沿って、AIの回答内容を制御します。

6. ウェルネス

健康状態やライフスタイルの変化に合わせたウェルネス商品やサービスの提案を行います。

たとえば、「今月の歩数目標を達成したため、健康増進インセンティブが適用されます」「定期健診の時期に合わせて、付帯する医療保険の特約内容を確認しませんか」といった、健康増進や日々の生活に密着したアプローチにより、アプリの日常的な起動とエンゲージメント向上を促します。

7. ロイヤリティプログラム

顧客の購買データや消費の好みをAIが多角的に分析し、一人ひとりに最適化された特典や優待、パートナー企業のサービスをレコメンドします。

単なる一律のポイント優遇にとどまらず、裏側のビジネスマッチングエンジンと連携することで、「よく利用するカフェの限定クーポン」や「過去の購買傾向にマッチした加盟店の新サービス案内」など、個人のライフスタイルに深く刺さる提案を自動化し、還元効果と提携ビジネス双方の活性化を最大化します。

パーソナライズAIのサービス高度化への活用について

従来の商品開発では、アンケートやコールセンターへの問い合わせ、営業現場の声などをもとに顧客ニーズを把握することが一般的でした。しかし、これらの手法では、顧客が抱える潜在的な課題や、日々変化するニーズをリアルタイムに捉えることが難しいという課題があります。

本基盤では、AIコンシェルジュとの対話を通じて、顧客の悩み、関心事、ライフイベント、資産状況の変化、サービスへの反応などを、適切な権限管理のもとで匿名化・統計化して蓄積・分析できます。

例えば、「教育費への不安」「老後資金の準備方法を知りたい」「NISAを始めたいが何から始めればよいかわからない」「家計を改善したい」といった相談内容を分析することで、顧客がどのような課題を抱えているかを継続的に把握できます。

これにより、金融機関や各事業会社は、

- 新たな金融商品の企画・開発- 既存商品の改善- 顧客セグメントごとのパーソナライズ提案- UI/UXの改善- マーケティング施策の高度化

を、従来よりも迅速かつデータドリブンに推進することが可能になります。TempestAIは、AIコンシェルジュを単なる顧客接点としてではなく、次世代の商品開発エンジンとして位置付け、金融機関の継続的なサービス改善と新たな価値創出を支援してまいります。

TempestAIの強み

TempestAIは、金融ドメインに特化したAIソリューションの開発・実装を強みとする、東大発のAIベンダーです。金融機関向けAI開発において必要となる、業務理解、AIエージェント設計、LLMガードレール、権限設計、データ連携、HITL、監査ログ、UI/UX設計、PoC設計、本番運用設計までを一気通貫で支援します。

また、TempestAIは総裁選時におけるAIアバター構築など、高い安全性・信頼性が求められる領域での実装知見も有しており、プロンプトインジェクション対策、ハルシネーション抑制、出力制御、監査可能性の確保に関する技術を金融領域にて実装しております。

今後の展望

TempestAIは、金融アプリが単なる取引・照会ツールから、顧客の生活・資産形成・意思決定を継続的に支援する「パーソナライズされたトータルライフサポート基盤」へ進化していくと考えています。

今後も、銀行、証券、保険、クレジットカード、決済、資産運用などの金融機関と連携し、各社の既存アプリ・顧客基盤・業務データを活かしたAIエージェント化を推進してまいります。

TempestAIは、金融ドメイン知識と最先端のAI実装力を活かし、金融機関における次世代の顧客体験、業務効率化、リスク管理高度化を支援してまいります。

会社概要

会社名：TempestAI株式会社

所在地：東京都渋谷区宇田川町14-13 宇田川町ビルディング3階

代表者：代表取締役CEO 池田 蒼

事業内容：金融業界向けAIソリューションの開発・提供

URL：https://tempestai.co.jp

問い合わせ先：https://www.tempestai.co.jp/contact